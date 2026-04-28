Çeviri:
Dortmund'un yıldızı, inanılmaz asist rekorunu kırmayı hedeflerken Bayern efsanesi Franz Beckenbauer'e yetişti
Ryerson seçkinler listesine katıldı
Norveçli oyuncu, tek bir sezonda en fazla asist yapan savunma oyuncuları listesinde 13. sırayı paylaşıyor. Bu rakam, Franz Beckenbauer (Bayern Münih, 1973-74), Philipp Max (Augsburg, 2017-18) ve David Raum (Hoffenheim, 2021-22) tarafından kırılan rekorlarla aynı. Sadece 14 asistle Jorginho (Leverkusen, 1991-92) ve 15 asistle Alejandro Grimaldo (Leverkusen, 2023-24) daha iyi performans sergiledi. Ryerson'ın listede daha üst sıralara tırmanmak için ligde üç maçı kaldı.
Bu sezon sadece Olise onun üzerinde yer alıyor
Uluslararası alanda Ryerson, bu sezon defans oyuncuları arasında asist sıralamasında ikinci sırada yer alıyor; onu geride bırakan tek isim, 18 asistle Serie A rekorunu şimdiden kıran Inter'den Federico Dimarco. Bundesliga genelinde ise Bayern Münih'ten Luis Diaz ile ikinci sırayı paylaşıyor; liste başı ise 18 asistle Michael Olise.