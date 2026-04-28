Goal.com
Canlı
Julian RyersonGetty
Daniel Buse ve Tim Ursinus

Çeviri:

Dortmund'un yıldızı, inanılmaz asist rekorunu kırmayı hedeflerken Bayern efsanesi Franz Beckenbauer'e yetişti

Bundesliga
Dortmund
J. Ryerson

Borussia Dortmund’un asist kralı Julian Ryerson, prestijli bir gruba katıldı ve hatta bir rekoru kırabilir. Norveçli oyuncu, Pazar günü BVB’nin SC Freiburg’u 4-0 yendiği maçta Ramy Bensebaini’nin kafayla 3-0’ı yapan golüne köşe vuruşunu yaparak Bundesliga asist sıralamasında şu anda ikinci sırayı paylaşıyor.

  • Ryerson seçkinler listesine katıldı

    Norveçli oyuncu, tek bir sezonda en fazla asist yapan savunma oyuncuları listesinde 13. sırayı paylaşıyor. Bu rakam, Franz Beckenbauer (Bayern Münih, 1973-74), Philipp Max (Augsburg, 2017-18) ve David Raum (Hoffenheim, 2021-22) tarafından kırılan rekorlarla aynı. Sadece 14 asistle Jorginho (Leverkusen, 1991-92) ve 15 asistle Alejandro Grimaldo (Leverkusen, 2023-24) daha iyi performans sergiledi. Ryerson'ın listede daha üst sıralara tırmanmak için ligde üç maçı kaldı. 

  Atalanta BC v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg

    Bu sezon sadece Olise onun üzerinde yer alıyor

    Uluslararası alanda Ryerson, bu sezon defans oyuncuları arasında asist sıralamasında ikinci sırada yer alıyor; onu geride bırakan tek isim, 18 asistle Serie A rekorunu şimdiden kıran Inter'den Federico Dimarco. Bundesliga genelinde ise Bayern Münih'ten Luis Diaz ile ikinci sırayı paylaşıyor; liste başı ise 18 asistle Michael Olise. 

Bundesliga
Mönchengladbach crest
Mönchengladbach
BMG
Dortmund crest
Dortmund
BVB