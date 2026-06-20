AFP
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Dortmund’un son derece deneyimli orta saha oyuncusunu serbest bırakma kararının ardından, Leeds United eski Almanya milli takım oyuncusunu bedelsiz transfer etmek istiyor
Leeds, deneyimli bir serbest oyuncuya yöneliyor
YEP’in haberine göre, Leeds United, Premier Lig’i 14. sırada tamamlamasının ardından kadrosunu güçlendirmek amacıyla Brandt’ı transfer etmeyi değerlendiriyor. 30 yaşındaki oyuncu, Dortmund ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından bu yaz serbest oyuncu statüsüne geçecek.
Brandt, 2019 yılında Bayer Leverkusen'den 25 milyon avroya transfer olduktan sonra Bundesliga kulübünde yedi yıl geçirdi. Ofansif orta saha oyuncusu, etkileyici bir özgeçmişle transfer piyasasına çıkıyor. Almanya milli takımında 48 maça çıkan Brandt, Bundesliga'da 380'den fazla maça çıktı ve Avrupa futbolunun en üst seviyesinde düzenli olarak forma giydi.
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Brandt'ın kariyeri, kökeninin ne kadar saygın olduğunu ortaya koyuyor
Brandt, Almanya’da etkili bir dönem geçirdikten sonra Dortmund’dan ayrılıyor. Tüm turnuvalarda toplam 307 maçta forma giyen oyuncu, 57 gol ve 70 asistle takıma katkı sağladı ve hücumda istikrarlı bir varlık olarak kendini kanıtladı. Ayrıca kariyeri boyunca 80’den fazla Şampiyonlar Ligi maçında forma giymiş olması nedeniyle kapsamlı bir Avrupa tecrübesine de sahip.
Bu düzeyde bir deneyim, daha fazla kalite ve kadro derinliği arayışında olan Leeds kadrosu için değerli bir katkı olacaktır. Haberlere göre, bu orta saha oyuncusunu transfer etmek isteyen tek kulüp Leeds değil; diğer kulüpler de olası bir transferi değerlendiriyor. İlgilenen kulüplerden en az birinin, Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı sunabileceği bildiriliyor.
Çok yönlülüğü, Brandt’ı cazip bir seçenek haline getiriyor
Brandt’ın en büyük güçlü yanlarından biri çok yönlülüğüdür. Kariyeri boyunca hücumcu orta saha oyuncusu, daha geride oynayan orta saha oyuncusu ve her iki kanatta da görev almış, teknik direktörlere çeşitli taktiksel seçenekler sunmuştur. Bu esneklik, bu yaz hem orta saha hem de hücum hatlarını güçlendirmeyi hedefleyen Leeds için özellikle cazip olabilir. Brandt, takıma yaratıcılık, deneyim ve kanıtlanmış gol katkısı sicili katacaktır.
Ayrıca, Leeds'in yeni sezon öncesinde farklı seçenekleri değerlendirdiği bildiriliyor ve kulübün, Kuzey İrlanda milli takım oyuncusu Shea Charles da dahil olmak üzere diğer orta saha hedeflerini takip ettiği belirtiliyor.
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Önemli personel alımı kararları alınmayı bekliyor
Leeds, rakip kulüplerin rekabeti karşısında Brandt’ı transfer etmek için çabalarını yoğunlaştırıp yoğunlaştırmayacağına karar vermek zorundadır. Onun gibi deneyimli bir oyuncuyu bedelsiz transfer etme fırsatı cazip olsa da, Alman orta saha oyuncusu için başka kulüpler de ilgi çekici olabilir. Leeds’in deneyim ve yükselen yetenekleri harmanlayarak kadrosunu güçlendirme çabası kapsamında, önümüzdeki haftalarda kulübün transfer faaliyetleri, Brandt’ın gerçekçi bir hedef haline gelip gelmeyeceğini ya da değerlendirilen birkaç isimden biri olarak kalıp kalmayacağını ortaya çıkaracaktır.