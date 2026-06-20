Dortmund’un son derece deneyimli orta saha oyuncusunu serbest bırakma kararının ardından, Leeds United eski Almanya milli takım oyuncusunu bedelsiz transfer etmek istiyor

Brandt, Almanya’da etkili bir dönem geçirdikten sonra Dortmund’dan ayrılıyor. Tüm turnuvalarda toplam 307 maçta forma giyen oyuncu, 57 gol ve 70 asistle takıma katkı sağladı ve hücumda istikrarlı bir varlık olarak kendini kanıtladı. Ayrıca kariyeri boyunca 80’den fazla Şampiyonlar Ligi maçında forma giymiş olması nedeniyle kapsamlı bir Avrupa tecrübesine de sahip.

Bu düzeyde bir deneyim, daha fazla kalite ve kadro derinliği arayışında olan Leeds kadrosu için değerli bir katkı olacaktır. Haberlere göre, bu orta saha oyuncusunu transfer etmek isteyen tek kulüp Leeds değil; diğer kulüpler de olası bir transferi değerlendiriyor. İlgilenen kulüplerden en az birinin, Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı sunabileceği bildiriliyor.