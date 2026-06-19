Birkaç gün önce Express gazetesi, 19 yaşındaki hücum oyuncusu için Siyah-Sarıların hazırladığı sansasyonel bir transfer planını ortaya çıkarmıştı. Buna göre BVB, Köln’ün mali taleplerini düşürmek amacıyla, milyonluk bir transfer ücretinin yanı sıra iki kiralık oyuncuyu da Köln’e göndermek istiyor.
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Dortmund’un Said El Mala ile ilgili planı büyük kafa karışıklığına yol açtı: BVB, 1. FC Köln’de görünüşe göre “şaşkınlık” yaratıyor
El Mala için 30 milyon avroluk sabit bir transfer ücreti söz konusu; bu rakam, başarıya bağlı primlerle 5 milyon avro daha artabilir. Anlaşmayı Effzeh için cazip hale getirmek amacıyla, BVB’nin ayrıca bir yeniden satış payı garanti etmesi bekleniyor.
Köln tarafının talep ettiği 50 milyon avroluk farkı, anlaşmaya dahil edilecek iki kiralık oyuncu kapatacak. Bu bağlamda somut olarak gündeme gelen isimlerden biri, sol bek pozisyonundaki yetenekli oyuncu Almugera Kabar.
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Köln, El Mala için görünüşe göre 50 milyon avroluk bir meblağda ısrar ediyor
Kulübe yakın Geissblog portalının bir haberine göre, Renliler bu fikirden pek de heyecan duymuyor. Haberde, Dortmundluların sözde planının kulüp yönetimi içinde sadece “kafa sallamaya” neden olduğu belirtiliyor.
Köln, hâlâ 50 milyon avroluk sabit bir transfer ücreti üzerinde ısrar ediyor. Bu tutarı kiralık oyuncu ya da takas yoluyla düşürmek gibi diğer seçenekler, Effzeh için söz konusu bile değil.
Bununla birlikte, bir kulübün talep edilen tutarı ödemeye hazır olup olmadığı da şüpheli. Son zamanlarda Tottenham Hotspur’un ilgilendiği söyleniyordu; yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin El Malas’ın scouting raporlarından oldukça etkilendiği belirtiliyor.
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El Mala’nın Brighton ve Brentford’a transferi suya düştü
Daha önce Brighton & Hove Albion’un ilgisi sonuçsuz kalmıştı; Seagulls, bu hücum oyuncusunu geçen yaz ve kış aylarında da kadrosuna katmak istemişti. FC Brentford’a transferi ise El Mala’nın kendisi yüzünden gerçekleşemedi; kulübün Köln’e 50 milyon avro ödemeye hazır olduğu iddia edilse de, El Mala’nın Premier Lig kulübüne transferi reddettiği söyleniyor.
Express gazetesi birkaç gün önce TSG Hoffenheim ile ilgili bir ipucu yayınlamıştı; ancak Kraichgau ekibi bu iddiayı derhal bir efsane olarak nitelendirdi, her ne kadar gazete bu yönde “düşünceler olabileceğinden” emin olsa da.
BVB, 19 yaşındaki oyuncuyu ancak kendi oyuncularını satarak elde edeceği gelirle karşılayabilir. Kanat oyuncusu Karim Adeyemi bu yaz – yani resmi sözleşmesinin bitimine bir yıl kala – satılarak nakit elde edildiğinde, Köln’ün bu değerli oyuncusu için yol açılacaktır. Gerekli bütçe ve teknik direktör Niko Kovac’ın kadrosundaki yer ancak bu ayrılıkla güvence altına alınabilir.