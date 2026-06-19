Dortmund’un Said El Mala ile ilgili planı büyük kafa karışıklığına yol açtı: BVB, 1. FC Köln’de görünüşe göre “şaşkınlık” yaratıyor

El Mala için 30 milyon avroluk sabit bir transfer ücreti söz konusu; bu rakam, başarıya bağlı primlerle 5 milyon avro daha artabilir. Anlaşmayı Effzeh için cazip hale getirmek amacıyla, BVB’nin ayrıca bir yeniden satış payı garanti etmesi bekleniyor.

Köln tarafının talep ettiği 50 milyon avroluk farkı, anlaşmaya dahil edilecek iki kiralık oyuncu kapatacak. Bu bağlamda somut olarak gündeme gelen isimlerden biri, sol bek pozisyonundaki yetenekli oyuncu Almugera Kabar.