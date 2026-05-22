Gerekçeler açıkça ortada olsa da, Lars Ricken yine de bu konuyu büyük bir coşkuyla savunmuştu. "Julian Nagelsmann elbette onun hızının farkında. Ve bence: Dünya Kupası'na 26 kişilik kadro götürebiliyorsan, uzman oyuncuları da götürebilirsin. Çok özel bir silahı olan oyuncuları," demişti Borussia Dortmund'un spor direktörü son olarak Bild gazetesine.
Dortmund’un en istikrarlı oyuncusundan 2026’da 600 dakika sahada kalmaya: Karim Adeyemi’nin BVB’deki dikkat çekici düşüşü
Burada kastedilen Karim Adeyemi'ydi; bilindiği üzere, onun için "silah" kelimesi bir süredir farklı bir anlam da taşıyor. Ricken'in de belirttiği gibi, "bir turnuvada her zaman işine yarayabilecek olağanüstü bir nitelik" olan 24 yaşındaki oyuncunun hızından, milli takım teknik direktörü artık vazgeçiyor. Çünkü Nagelsmann, Adeyemi yerine Maximilian Beier ve Jamie Leweling'i tercih etti ve bu iki oyuncu da aynı hızı sergiliyor.
Bu aday gösterilmeme durumu hiçbir şekilde sürpriz değildi. Hatta BVB teknik direktörü Niko Kovac bile Adeyemi'nin yeteneklerine giderek daha az güveniyordu ki bu durum sadece Nisan ayında geçirdiği kas yırtılmasıyla ilgili değildi.
On bir kez milli forma giymiş olan oyuncunun 2026 yılında yaşadığı düşüş gerçekten çarpıcı. Hem de tam da Dünya Kupası'na katılmak için özellikle önemli olan dönemde. Çünkü Adeyemi'nin ilk yarıda güçlü bir performans sergilediği ve dokuz gol katkısıyla (altı gol, üç asist) Dortmund'un hücumda en istikrarlı oyuncusu olduğu gerçeği, bugün pek çok kişinin artık pek de farkında olmadığı bir şey.
Karim Adeyemi: 2026'da 600 dakika bile oynamayacak
İlk yarıda 16 kez ilk 11'de yer alırken, yeni yılda bu sayı sadece 6'ya düştü. 17 resmi maçta forma giydi, ancak Adeyemi bu maçlarda sadece 582 dakika sahada kalabildi. Bu, maç başına ortalama 34 dakikaya denk geliyor; Dünya Kupası finallerine katılma iddiası için çok yetersiz bir süre.
Adeyemi'nin ilk yarıya kıyasla performansı, yedi gol katkısı (dört gol, üç asist) ile neredeyse sabit kaldı, ancak Ricken'e göre Dünya Kupası'nda üstlenmesi gereken rol olan "joker" olarak pek bir iz bırakamadı. Zaten transfer yapmak istemeyen Kovac için, Adeyemi'nin yedek kulübesindeki durumunu değiştirmek için pek bir neden yoktu.
Hırvat teknik adamın sözlerine inanacak olursak, ikisi arasında zaten özel bir ilişki var. Kovac, geçtiğimiz günlerde Bild'in "Phrasenmäher" adlı podcast'inde, Dortmund'da görev yaptığı süre boyunca başka hiçbir oyuncuyla bu kadar çok konuşmadığını söyledi. Teknik direktör, Adeyemi'nin "eşsiz bir insan" olduğu için onun hayranı olduğunu açıkladı. Kovac şöyle devam etti: "Harika bir çocuk, kötü bir insan değil - aksine: Bazen bana göre fazla iyi bir çocuk. Onda kötülük yok."
Kovac, Adeyemi hakkında: "Kendine daha çok inanmalı"
Ancak iyi bir insan olması, Kovac gibi bir işkolik için spor açısından elbette hiç de ikna edici değil. Adeyemi, kariyeri boyunca hep o gerekli hırstan yoksun kaldı ve şüphesiz ki, tartışmasız yetenekli bir oyuncunun sürekli en üst seviyede performans gösteren ciddi bir profesyonel futbolcuya dönüşmesi için gereken yüzde yüz profesyonellikten de yoksun.
"Bazı şeyleri düzeltirse çok büyük bir futbolcu olabileceğine kesin olarak inanıyorum. Ama bunun için bana biraz daha inanması gerekiyor," diyen Kovac, Adeyemi'nin eksikliklerini sıraladı: "Hassasiyetine ve titizliğine çalışması gerekiyor. Muazzam bir yetenekle donatılmış, şimdi onu ileriye taşıyacak detayları ve nüansları değiştirmek için çalışması gerekiyor. Bunun için antrenmanların her dakikasını değerlendirmeli."
Bunların hepsi Adeyemi'yi her zaman takip eden konular. Neredeyse üç yıl önce, o zamanki yardımcı antrenör Armin Reutershahn da benzer ama daha net bir değerlendirmede bulunmuştu: "Karim, Avrupa'da bir üst düzey oyuncu olmak için sahip olunabilecek ve olunması gereken tüm yeteneklere sahip. Henüz öyle değil, ama olabilir. Ancak bazen ciddiyet eksikliği hissediyorum. Antrenmanlarda bazen çok rahat davranıyor ve bu işe daha ciddi bir şekilde yaklaşmasını isterdim."
Karim Adeyemi ve sayısız hataları
Eski baş antrenör Edin Terzic, Reuters muhabirine hemen katıldığını belirtti. "Achim'e bu konuda tamamen destek veriyorum," dedi. "Orada bir tür istikrar ve etkinliğin olması gerektiğini biliyoruz, bu konuyu ele aldık – Karim ile birlikte." Ancak Adeyemi, bu gelişim sürecinde şu ana kadar belirleyici adımlar atmış değil.
Adeyemi'nin uluslararası üst düzeyde büyük bir atılım yapacağına inanmayan eleştirmenlerin eline su döken bir diğer unsur da elbette saha dışındaki sayısız olay. Zaten bir hayli sorunlu bir geçmişi var, ancak ilk yarıda yaptığı hatalar da kesinlikle rol oynamış olmalı ki, Adeyemi Dortmund'da ve DFB'de zor bir durumda.
Oyundan çıkmasının ardından yedek kulübesine şişe fırlatması, maç devam ederken erken soyunma odasına girmeye çalışması, gereksiz yere kışkırtılan kavga ve hepsinin üstüne bir de Mystery Box cezası – tüm bunlar sadece birkaç hafta içinde yaşandı. Sanki bir rapçiyle evli olan Adeyemi, mesleğine karşı şüpheli bir tutumu ve sosyal medyada aşırı varlığıyla zaten bir kalıba sokulmamış gibi.
Adeyemi'nin BVB'de bir geleceği var mı?
BVB'de onunla ilgili bundan sonra ne olacağı merak konusu. Rickens'in Adeyemi için yaptığı tanıtım çabaları, Dünya Kupası'na katılmasıyla piyasa değerinin bir kez daha artacağı umuduyla da bağlantılı olabilir. Adeyemi çok rağbet görüyor, elinde teklifler var; Borussia ile sözleşmesini uzatma teklifi de dahil.
Şu ana kadar bir gelişme yok, ancak ideal olarak yakında bir karar alınması bekleniyor. Bir satış - Adeyemi için en az 40 milyon euro transfer ücreti bekleniyor - Dortmund'un transfer piyasasındaki hareket alanını önemli ölçüde artıracaktır. Ricken ve ekibi, Adeyemi'nin belirsiz geleceğinin netleşmesi için yaz tatilinde başka iyi niyetli sözler bulmak zorunda.
Karim Adeyemi'nin BVB'deki performans istatistikleri
Resmi maçlar Goller Asistler Sarı Kartlar Sarı-Kırmızı Kartlar Kırmızı kartlar 146 36 25 27 1 1