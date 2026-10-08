AFP
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Dortmund CEO'su, Niko Kovac'ın sözleşme uzatmasının "sadece zaman meselesi" olduğunu doğruladı: Yeni uzun vadeli anlaşma ufukta
Yönetici, teknik adamın geleceğe dönük bağlılığını doğruladı
Signal Iduna Park yönetimi, takımın Hırvat teknik adam yönetiminde gösterdiği istikrarlı gelişimin ardından yeni şartlar sunmaya hazırlanıyor. Ocak 2025'te Nuri Sahin'in yerine göreve getirilen eski Bayern Münih teknik direktörü, takımı 11. sıradan alıp Şampiyonlar Ligi bileti alacak noktaya taşıyarak anında bir dönüşüme imza attı. Bu yükseliş ivmesi 2025-26 sezonu boyunca da sürdü ve Dortmund 73 puanla ligi ikinci sırada tamamladı.
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'Sadece an meselesi'
SID'e konuşan Dortmund İcra Kurulu Başkanı Carsten Cramer, yönetim kurulunun teknik direktöre olan sarsılmaz güvenini vurguladı: "Niko Kovac'a duyulan takdir inanılmaz derecede yüksek. Bunun sadece bir zaman meselesi olduğu çok açık."
Ancak yönetici, son milli ara sırasında yaşanan lojistik engeller nedeniyle resmi anlaşmanın yalnızca geciktiğini açıkladı: "Milli ara boyunca hepimiz sürekli kulüpte olmadığımız için hâlâ yapılması gereken birkaç görüşme var. Bu yüzden durum şu an için teknik olarak açık kalmaya devam ediyor."
Yükselen form, kulübedeki otoriteyi pekiştiriyor
Kovac'ın yönetiminde Dortmund, 2026-27 iç saha sezonuna kusursuz bir başlangıç yaptı; Bundesliga puan tablosunda ilk dört maçından çıkardığı hatasız 12 puanla zirvede yer alıyor. Bu etkileyici form Avrupa'ya da taşındı ve Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Real Betis karşısında alınan nefes kesen 3-2'lik galibiyetle öne çıktı. Bu denli dikkat çekici sonuçlar, zorlu kış fikstürü başlamadan önce görüşmeleri sonuçlandırma konusunda yönetimin kararlılığını daha da güçlendirdi.
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Yoğun fikstür, kadronun ivmesini test ediyor
Dortmund, cuma gecesi Signal Iduna Park ışıkları altında Werder Bremen'i konuk ettiğinde yeniden yerel sahneye dönecek. Beş gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt deplasmanına yapılacak zorlu kuzey yolculuğuyla odak hızla Avrupa mesaisine kayacak. Yeni şartlara imza atmadan önce, ekim ayındaki sıkışık fikstürde bu ivmeyi sürdürmek Kovac'ın kısa vadeli önceliğini oluşturuyor.
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