SID'e konuşan Dortmund İcra Kurulu Başkanı Carsten Cramer, yönetim kurulunun teknik direktöre olan sarsılmaz güvenini vurguladı: "Niko Kovac'a duyulan takdir inanılmaz derecede yüksek. Bunun sadece bir zaman meselesi olduğu çok açık."

Ancak yönetici, son milli ara sırasında yaşanan lojistik engeller nedeniyle resmi anlaşmanın yalnızca geciktiğini açıkladı: "Milli ara boyunca hepimiz sürekli kulüpte olmadığımız için hâlâ yapılması gereken birkaç görüşme var. Bu yüzden durum şu an için teknik olarak açık kalmaya devam ediyor."