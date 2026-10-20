Oyuncu düzenli olarak A takımda forma giymek istese de Dortmund, kiralama talepleri de dahil tüm girişimleri geri çevirdi. Teknik direktör Niko Kovac, genç oyuncunun sezon ilerledikçe daha fazla süre alacağını kamuoyu önünde vurguladı. Kulüp ise Haziran 2027'de sona erecek sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yürütüyor.

Öte yandan Premier League kuralları, City veya Chelsea'nin oyuncuyu mayısta 18 yaşına girmeden önce bonservisiyle transfer etmesini engelliyor. Ayrıca City'nin oyuncuyu transfer etme girişimi, 2009–2018 dönemini kapsayan 115 FFP suçlamasının 114'ünden suçlu bulunmasının ardından yaptığı itirazın sonucuna bağlı. Bu süreç, olası bir transfer yasağını da beraberinde getiriyor.