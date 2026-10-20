Getty Images Sport
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Dortmund, 17 yaşındaki ABD'li kanat oyuncusu Mathis Albert'i takımda tutmaya çalışırken Manchester City transfer girişimlerini hızlandırıyor
Yarışta başı çeken Premier League ekibi
Haberi yayımlayan TEAMtalk'a göre Manchester City, Alman kulübünün oyuncuyu elinde tutmak için gösterdiği kararlı çabalara rağmen yetenekli sol kanat oyuncusunu transfer etme yarışında önde. Manchester City geçen yaz resmî girişimde bulundu ve LA Galaxy altyapısında yetişen oyuncu için 15 ila 20 milyon euro (16,8 milyon sterlin) ödemeye hazırdı. Bu sezon A takımda yeterince süre alamaması, Avrupa genelindeki gözlemcilerin oyuncunun durumunu yakından takip etmesine yol açtı.
- Getty Images Sport
Avrupa devleri, Etihad'dan talip olanlarla yarışıyor
Manchester kulübünün ilgisinin yanı sıra, ligdeki rakibi Chelsea de oyuncuyla uzun süredir ilgileniyor ve geçen kış benzer bir bonservis bedeli ödemeye hazırdı.
Fransız devi Paris Saint-Germain de geçen yaz Dortmund'un eski sportif direktörü Sebastian Kehl aracılığıyla genç oyuncunun durumunu sordu, ancak anlaşma sağlanamadı.
2024'te LA Galaxy'nin altyapısından transfer edilen hücum oyuncusu, ABD A Millî Takımı'nda forma giyip gol atmış olsa da zamanının büyük bölümünü yedek takımda veya kulübede geçiriyor.
Alman kulübü, kiralık transfer için gelen taleplere direniyor
Oyuncu düzenli olarak A takımda forma giymek istese de Dortmund, kiralama talepleri de dahil tüm girişimleri geri çevirdi. Teknik direktör Niko Kovac, genç oyuncunun sezon ilerledikçe daha fazla süre alacağını kamuoyu önünde vurguladı. Kulüp ise Haziran 2027'de sona erecek sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yürütüyor.
Öte yandan Premier League kuralları, City veya Chelsea'nin oyuncuyu mayısta 18 yaşına girmeden önce bonservisiyle transfer etmesini engelliyor. Ayrıca City'nin oyuncuyu transfer etme girişimi, 2009–2018 dönemini kapsayan 115 FFP suçlamasının 114'ünden suçlu bulunmasının ardından yaptığı itirazın sonucuna bağlı. Bu süreç, olası bir transfer yasağını da beraberinde getiriyor.
- Getty Images Sport
Sözleşmede geri sayım, kış dönemindeki baskıyı artırıyor
Kovac yönetiminde aldığı süre artmazsa Dortmund'un değerli oyuncusunu takımda tutma kararlılığı önümüzdeki aylarda giderek daha fazla sınanacak. Sözleşmesinin bitiş tarihi yaklaşırken, hem ocak transfer dönemi hem de gelecek yaz öncesinde oyuncuyla ilgilenen diğer kulüplerin baskısının artması bekleniyor. Bundesliga ekibi şimdilik oyuncunun geleceğini güvence altına almaya odaklanırken Avrupa'nın devleri harekete geçmek için fırsat kolluyor.
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