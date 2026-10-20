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United States Training in St. PaulGetty Images Sport
Adhe Makayasa
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Dortmund, 17 yaşındaki ABD'li kanat oyuncusu Mathis Albert'i takımda tutmaya çalışırken Manchester City transfer girişimlerini hızlandırıyor

Transfers
M. Albert
M.City
Premier Lig
Dortmund
Bundesliga

Manchester City, Borussia Dortmund’un genç yeteneği Mathis Albert’e ilgisini artırarak oyuncuyu transfer etme yarışında favori konumuna yükseldi. Ancak Bundesliga ekibi, bu sezon Signal Iduna Park’ta A takımda sınırlı süre bulmasına rağmen 17 yaşındaki ABD millî takım oyuncusunu kadrosunda tutmaya kararlı.

  • Yarışta başı çeken Premier League ekibi

    Haberi yayımlayan TEAMtalk'a göre Manchester City, Alman kulübünün oyuncuyu elinde tutmak için gösterdiği kararlı çabalara rağmen yetenekli sol kanat oyuncusunu transfer etme yarışında önde. Manchester City geçen yaz resmî girişimde bulundu ve LA Galaxy altyapısında yetişen oyuncu için 15 ila 20 milyon euro (16,8 milyon sterlin) ödemeye hazırdı. Bu sezon A takımda yeterince süre alamaması, Avrupa genelindeki gözlemcilerin oyuncunun durumunu yakından takip etmesine yol açtı.

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    Avrupa devleri, Etihad'dan talip olanlarla yarışıyor

    Manchester kulübünün ilgisinin yanı sıra, ligdeki rakibi Chelsea de oyuncuyla uzun süredir ilgileniyor ve geçen kış benzer bir bonservis bedeli ödemeye hazırdı.

    Fransız devi Paris Saint-Germain de geçen yaz Dortmund'un eski sportif direktörü Sebastian Kehl aracılığıyla genç oyuncunun durumunu sordu, ancak anlaşma sağlanamadı.

    2024'te LA Galaxy'nin altyapısından transfer edilen hücum oyuncusu, ABD A Millî Takımı'nda forma giyip gol atmış olsa da zamanının büyük bölümünü yedek takımda veya kulübede geçiriyor.

  • Alman kulübü, kiralık transfer için gelen taleplere direniyor

    Oyuncu düzenli olarak A takımda forma giymek istese de Dortmund, kiralama talepleri de dahil tüm girişimleri geri çevirdi. Teknik direktör Niko Kovac, genç oyuncunun sezon ilerledikçe daha fazla süre alacağını kamuoyu önünde vurguladı. Kulüp ise Haziran 2027'de sona erecek sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yürütüyor.

    Öte yandan Premier League kuralları, City veya Chelsea'nin oyuncuyu mayısta 18 yaşına girmeden önce bonservisiyle transfer etmesini engelliyor. Ayrıca City'nin oyuncuyu transfer etme girişimi, 2009–2018 dönemini kapsayan 115 FFP suçlamasının 114'ünden suçlu bulunmasının ardından yaptığı itirazın sonucuna bağlı. Bu süreç, olası bir transfer yasağını da beraberinde getiriyor.

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    Sözleşmede geri sayım, kış dönemindeki baskıyı artırıyor

    Kovac yönetiminde aldığı süre artmazsa Dortmund'un değerli oyuncusunu takımda tutma kararlılığı önümüzdeki aylarda giderek daha fazla sınanacak. Sözleşmesinin bitiş tarihi yaklaşırken, hem ocak transfer dönemi hem de gelecek yaz öncesinde oyuncuyla ilgilenen diğer kulüplerin baskısının artması bekleniyor. Bundesliga ekibi şimdilik oyuncunun geleceğini güvence altına almaya odaklanırken Avrupa'nın devleri harekete geçmek için fırsat kolluyor.

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