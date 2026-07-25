Dört yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya varılmasıyla Andrea Pirlo, İtalya milli takımının yeni teknik direktörü olarak atanacak

Football Italia’nın haberine göre, Pirlo’nun İtalya’nın yeni teknik direktörü olmak üzere sezon başına 1,5 milyon avro değerinde dört yıllık bir sözleşme imzaladığı bildirildi. La Gazzetta dello Sport, Sky Sport Italia ve Calciomercato’nun haberleri, efsanevi eski orta saha oyuncusunun atanmasını teyit eden resmi açıklamanın Pazartesi veya Salı günü yapılması beklendiğini de belirtiyor. Federasyon, en çok tercih ettiği iki isim olan Ancelotti ve Guardiola'nın Azzurri'nin başına geçme tekliflerini reddetmesi üzerine Pirlo'ya yöneldi.