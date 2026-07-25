ZUMA Press Wire
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Dört yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya varılmasıyla Andrea Pirlo, İtalya milli takımının yeni teknik direktörü olarak atanacak
Pirlo, Azzurri ile anlaşmaya vardı
Football Italia’nın haberine göre, Pirlo’nun İtalya’nın yeni teknik direktörü olmak üzere sezon başına 1,5 milyon avro değerinde dört yıllık bir sözleşme imzaladığı bildirildi. La Gazzetta dello Sport, Sky Sport Italia ve Calciomercato’nun haberleri, efsanevi eski orta saha oyuncusunun atanmasını teyit eden resmi açıklamanın Pazartesi veya Salı günü yapılması beklendiğini de belirtiyor. Federasyon, en çok tercih ettiği iki isim olan Ancelotti ve Guardiola'nın Azzurri'nin başına geçme tekliflerini reddetmesi üzerine Pirlo'ya yöneldi.
- Getty Images Sport
Taktikçi hızla öne çıkıyor
Pirlo'nun göreve getirilmesi, eski AC Milan takım arkadaşlarının da yer aldığı federasyonun teknik yönetim kadrosuyla kurduğu yakın ilişkiler sayesinde hızla gerçekleşti. Yeni atanan teknik direktör Paolo Maldini ve özel danışman Leonardo tarafından arandığında teklifi hemen kabul etti. Ayrıca, mütevazı maaş talepleri, özellikle Guardiola'nın sezon başına 20 milyon avro olduğu söylenen maaşıyla karşılaştırıldığında, onu federasyon için mali açıdan ideal bir seçim haline getirdi.
Eski efsaneler yeniden yapılanma sürecine öncülük ediyor
Pirlo'nun atanması, Azzurri'nin teknik kadro revizyonunda yeni bir sayfa açıyor; teknik liderlik artık tamamen Maldini'nin elinde. Resmi bir açıklama yapılabilmesi için, eski Juventus ustasının öncelikle geçen yazdan beri görev yaptığı BAE ekibi Dubai United FC ile karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmesini feshetmesi gerekiyor.
- LaPresse
Pirlo’yu Salı günkü sunum bekliyor
İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), Salı günü bir iç toplantı düzenlemeyi planlıyor; bu toplantı, Pirlo’nun kamuoyuna resmi olarak tanıtılması için bir fırsat olabilir. FIGC, sekiz hafta sonra başlayacak UEFA Uluslar Ligi mücadelesi öncesinde Pirlo’nun atanmasını kesinleştirmek için hızlı hareket etmelidir. Yeni teknik direktör, Euro 2028 elemeleri ve 2030 Dünya Kupası öncesinde kendine özgü bir taktiksel kimlik oluşturmak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya.
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