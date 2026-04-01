Thomas Hindle

Çeviri:

Dört saatlik sevinç ve ıstırap: New York’taki bir İtalyan restoranı, İtalya’nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası’na katılamamasının yarattığı üzüntüyü nasıl mükemmel bir şekilde yansıtmayı başardı?

Bosna Hersek - İtalya
İtalya Salı günü üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılma şansını kaçırdı ve New York'taki bir restoranda düzenlenen toplantı, bu turnuvayı kaçırmanın ne kadar acı verici olduğunu gözler önüne serdi.

NEW YORK -- Adam siparişini gayet net bir şekilde verdi:

Prosciutto, mozzarella, pane e una Peroni, per favore

New York'un Little Italy bölgesinin geleneksel sınırlarının hemen kuzeyinde bulunan Napoliten restoran Ribalta Pizzeria'da, kalabalığın arasından neredeyse bağırırcasına bara doğru eğilmişti. Aslında, ortalıkta oldukça göze çarpıyordu. Restoranın geri kalanı, formalar, tişörtler ve kapüşonluların oluşturduğu bir Azzurri mavisi denizi gibiydi. Adam tam takım elbise giymişti ve yanında lüks bir hafta sonu çantası vardı. Muhtemelen uzun bir yolculuğa çıkmak üzereydi.

Ama önce, restorandaki herkes gibi, izleyeceği bir futbol maçı vardı. Salı öğleden sonra İtalya'nın Bosna-Hersek ile oynadığı Dünya Kupası eleme play-off maçı, özel bir öneme sahipti. Dört kez Dünya Kupası şampiyonu olan İtalyanlar, 2014'ten beri turnuvaya katılmamıştı. Küresel bir futbol gücü olmaları bekleniyordu, ancak son yıllarda en büyük sahnelerde yer almamışlardı bile.

Salı günü bunu telafi etme şansı vardı. Ve Manhattan'ın güneyindeki bir restoranda, gerçek olaydan binlerce kilometre uzakta, ancak sanki taraftarlar stadyumdaymış gibi, sevinç, endişe, ıstırap ve inanamama duygularının her anı yaşanıyordu.

    Gergin başlangıç

    Ekran her yerden görülebiliyordu. Ribalta, itiraf edelim ki dar bir mekan; 12. Cadde’deki bir cepheye sıkıştırılmış, Napoli’den koparılmış bir parça. Beş ya da daha fazla kişilik gruplar ortadaki uzun masalarda oturmuştu. Düzenli müşteriler barın etrafında toplanmışken, barmen Sebastian aralıksız bir şekilde aperatifler, Peroni biraları ve spritzler servis ediyordu. Coca-Cola - her zaman uygun boyda bir bardakla birlikte cam şişede servis ediliyordu - de düzinelerce kalabalığın arasına dağıtılıyordu. Barda oturan bir adam, dinleyen herkesi, icat ettiği ve piyasaya sürmeye çalıştığı bir içkiyi satın almaya ikna etmeye çalışıyordu.

    Maçın başlamasına yirmi dakika kala bayrak çekildi. Şık bir topuz saçlı ve İtalya kappa ceket giymiş yaşlı bir adam, kalabalığın arasından geçerek iltricolore'yi duvara asmak için mücadele etti. Etrafında İtalyan pop müziği çınlıyordu.

    Maçın başlamasına on beş dakika kala, insanlar sadece sandalyeleri taşımaya başladı. Bu tür durumlara alışkın olan personel de buna göre tepki gösterdi. İçecekler, yiyecekler, ekmek, musluk suyu: akış hiç durmadı. Formalar da oradaydı. İtalyan futbolu, itiraf etmek gerekirse, son zamanlarda bir durgunluk dönemi yaşadı. Günümüzün yıldızları - aslında takımda olduğu gibi - azdı. Yine de eski yıldızlar iyi bir şekilde yansıtılmıştı: Andrea Pirlo, Francesco Totti ve Gigi Buffon. Ayrıca, İtalya'nın son zamanlardaki Dünya Kupası'ndaki zayıflıklarına rağmen, bu takımın beş yıldan az bir süre önce Avrupa Şampiyonası'nı kazandığını hatırlatan belirgin işaretler de vardı. Bu yüzden, o takımın kaptanı Giorgio Chiellini televizyon yayınına çıktığında, gürültü seviyesi belirgin bir şekilde arttı.

    Ve sonra, sessizlik. Herkes ayağa kalktı. Mekan dolarken bir dizi İtalyan şarkısı çalan sunucu, müşterilere İtalyan milli marşı için ayağa kalkmalarını söyledi:

    Stringiamoci a coorte!

    Siam pronti alla morte.

    Siam pronti alla morte,

    L'Italia chiamò.

    Stringiamoci a coorte!

    Müşteriler her kelimeyi söyledi ve ardından hep bir ağızdan bağırdı. Sunucu, bu vatanseverlik havasından yararlanmaya çalışarak müşterileri alkışlamaya, şarkı söylemeye ve dans etmeye teşvik etti.

    Ancak maç başladığında gerginlik belliydi. İtalyan futbolu gergin. Bu her seviyede hissediliyor. Futbol federasyonu, bu büyüklükteki maçların genellikle oynandığı San Siro'dan, çok daha küçük olan Bergamo'ya eleme yarı finalini taşıdı; seyircilerin yaratacağı baskı o kadar büyük olacaktı ki.

    Burada da durum aynıydı. İtalya maçın başlarında dikkatsizdi. Birkaç pas kaçırıldı. Takımın en iyi orta saha oyuncusu Nicolo Barella topu kaybetti. Seyirciler homurdandı. Gianluigi Donnarumma topu saha dışına attı. Birkaç küfürlü söz bağırıldı. Bosna-Hersek ileriye çıktığında ise salon sessizliğe büründü. İtalya bir dayanak bulmaya çalışırken durum böyle devam etti. Garsonlar neredeyse sessizlik içinde pizzaları servis ediyordu.

    Bosna'dan Edin Dzeko dönüp şut çektiğinde bir seyirciden endişe dolu bir çığlık yükseldi, ardından birkaç gergin kahkaha duyuldu.

    İtalya gol attığında ise mekan adeta patladı. Aslında bu bir hediyeydi. Bosnalı kaleci, Barella'nın ayaklarına pas attı, Barella da Moise Kean'a ortaladı. Forvet, topu üst köşeye gönderdi ve sevinçle koşmaya başladı. New York da onunla birlikte kutladı. Müzik çalmaya başladı. Zıplamalar başladı. Garsonlar şişeleri birbirine vurdu. Birbiri ardına içki servisi yapmakla meşgul olan barmen bile kendine bir anlık kutlama izni verdi.

    Asla bir yere yerleşmemek

    Yine de gerginlik devam ediyordu. İtalya, son yıllarda milli futbol takımı söz konusu olduğunda hiçbir zaman tamamen rahatlayamayacağını öğrendi. Galibiyetler bile son derece zorlu mücadelelerin ardından geldi. Bu takım işleri kolaylaştırmayı sevmiyor.

    Bu nedenle, teorik olarak daha zayıf bir rakibe karşı tek gol üstünlüğüyle, pek sevinç yaşanmadı. Bu yer endişeyle titriyordu. Alessandro Bastoni de öyle. Merkez savunma oyuncusu, her merkez savunma oyuncusunun yapmak zorunda kalmamayı umduğu türden bir müdahale yaptı. Rakibine bir metre geride kaldı ve bir adım geride olduğunu fark eden Inter savunmacısı, hamle yaptı. Top ileriye uçtu ve Bastoni, aptalca bir müdahaleyle rakibini yere serdi. Hakem, gol fırsatını engellediği için ona doğrudan kırmızı kart gösterdi.

    Ribalta inanamama hissiyle çalkalandı. İtalyanca, İngilizce ve İspanyolca küfürler havada uçuştu. VAR, kararın doğru olduğunu onayladığında, izleyenlerin tek yapabildiği inlemek ve başlarını sallamaktı.

    Devre arası sigara molası oldu. Hem de bolca. Onlarca gergin taraftar kaldırıma sızdı. New York'ta sıcak bir gündü ve koku içeriye süzüldü. Restoran, taraftarlara teknik olarak kapasitesinin dolduğunu söyledi, ancak birkaç kişi daha içeri girerek ikinci yarı için yer açmaya çalıştı.

    Geriye kalan, İtalyan mavisi giyenler için acı verici bir deneyim oldu. Peroni biraları topluca espresso ile değiştirildi; öğle yemeği sonrası kafein patlaması neredeyse her yerde yaşanan bir deneyimdi. Bu durum, yaygın bir endişeyi de beslemiş olabilir.

    Sert bir disiplinci ve oldukça muhafazakar bir teknik direktör olan Gennaro Gattuso, kırmızı karta tepki olarak takımını daha defansif bir dizilişe geçirdi. İtalya, ikinci yarının ilk dakikalarında topa nadiren dokundu. Bu, farklı bir coşku yarattı. Aniden, hücum saldırısı bir hayatta kalma mücadelesine dönüştü.

    İtalyan futbolu, güçlü savunma düzenleri üzerine kurulmuştu ve taraftarlar bunu seviyor gibi görünüyordu. Top çalmalar gol gibi kutlanıyordu. Donnarumma 10 adet oldukça dikkat çekici kurtarış yaptı. Her biri salonun tam takdirini aldı.

    Beraberlik korkusu

    O an, İtalya'nın zafer anı gelmiş olmalıydı.

    Kean savunmacısını ekti. Seyirciler koltuklarından fırladı. Bağırışlar giderek yükseldi. Kean kaleye doğru koştu. Telefonlar bir anda havaya kalktı.

    Kean şutunu çitin iki metre üstüne attı.

    "MERDA!" diye bağırdı, o sırada prosciutto'sunu, iki espresso'sunu ve sigarasını bitirmiş olan iş adamı. Birkaç dakika sonra bir şans daha geldi, ama sonuç aynıydı. O sırada restoran şaşkın bir sessizliğe bürünmüştü.

    Duyulabilen tek şey, bar personeli yoğun bir şekilde çalışmaya devam ederken kokteyl çalkalayıcılarındaki buzların çıkardığı seslerdi - gerçi kimin için sipariş verdikleri tam olarak belli değildi. Gürültücü bir adam biraz fazla yüksek sesle konuşarak kırmızı şarabından “büyük bir bardak, dostum” istedi. Birkaç öfkeli bakış aldı ve yüzünü bir bardak Chianti’ye gömdü.

    Bosna'nın golü geliyordu. Ve çirkin bir goldu. Top arka direğe gitti. Donnarumma ilk vuruşu durdurdu. Ama top çizgiyi geçti. Ve aniden - ama bir şekilde kaçınılmaz olarak - maçın bitmesine 10 dakika kala skor 1-1 oldu.

    Kaybetme korkusu

    Uzatmalar çirkin bir hal aldı. Gattuso’nun oyuncu değişiklikleri çoğunlukla defans ağırlıklıydı ve tribünler bundan hoşlanmadı. Taraftarlar daha fazla coşku, daha fazla hücum istedi. Barella, bitkin bir haldeyken oyundan alındı.

    İtalya'nın en iyi oyuncusu sahadan ayrılırken, bir genç inanamayan gözlerle nefesini tuttu.

    Maçta bir başka tartışmalı an daha yaşandı. Sandro Tonali bir pas aldı. Nikola Katic, ceza sahasının hemen dışında onu arkadan yere indirdi. Hakem sarı kart gösterdi. Seyirciler kırmızı kart istiyordu:

    "O lanet olası sarı kartı aldı, biz nasıl kırmızı kart alacağız?" diye bağırdı bir taraftar, inanamıyormuş gibi el kol hareketleri yaparak.

    Aslında penaltılar iyi bir şey gibi görünüyordu. Donnarumma, dünya futbolunun en iyi penaltı kurtaran kalecilerinden biri ve İtalya, Euro 2020'yi kazanmak için arka arkaya iki penaltı atışını kazanmıştı. Bosna, birkaç gün önce Galler'e karşı penaltılara gitmişti. Bu, İtalya'ya oyuncularının nereye şut atabileceğine dair küçük bir ipucu vermiş olabilir. Ve hakem uzatmaların bittiğini düdüklediğinde, bir tür canlanma yaşandı.

    DJ tekrar mikrofona geçti. Hareketlilik vardı, hatta neredeyse inanç bile. Ama her şey çok, çok çabuk bitti.

    Benjamin Tahirovic, Bosna adına ilk golü attı ve topu ağlara gönderdi. İtalya hemen sarsıldı, Francesco Pio Esposito topu üstten dışarı attı ve işte o anda ilk taraftar - retro Buffon forması giyen bir çocuk - stadyumdan ayrıldı. Ardından felaket geldi. Donnarumma kurtarış yapamadı, ortam gerginleşti ve Sandro Tonali kısa süreliğine durumu dengelese de Bosna üstünlüğünü korudu. Kerim Alajbegovic skoru 3-1'e getirdi, daha fazla taraftar ayrıldı ve Bryan Cristante'nin topu direğe çarpana kadar, maçın ruhu çoktan bitmişti. Wisconsin doğumlu Esmir Bajraktarevic, Donnarumma'yı geçip ağlara giden şutuyla maçı bitirdi.

    Bu, Dünya Kupası futbolu için bekleyişin devam edeceği anlamına geliyordu. Ancak bu durum hemen anlaşılmamış gibiydi.

    Çoğu kişi sessizce ayrıldı. DJ yoktu, sunucunun konuşması yoktu, bedava içki yoktu. Havada inanamama mırıldanmaları dolaşıyordu. Bir taraftar bir dakika boyunca hareketsizce oturup başını ellerinin arasına aldı. Bar personeli bardakları temizledi ve omuz silkti.

    Ve takım elbiseli adam çıkarken kafasını çarptı, kalabalık Manhattan caddesinde koşarken çantasını neredeyse unutuyordu.