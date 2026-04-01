Dört saatlik sevinç ve ıstırap: New York’taki bir İtalyan restoranı, İtalya’nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası’na katılamamasının yarattığı üzüntüyü nasıl mükemmel bir şekilde yansıtmayı başardı?

Ekran her yerden görülebiliyordu. Ribalta, itiraf edelim ki dar bir mekan; 12. Cadde’deki bir cepheye sıkıştırılmış, Napoli’den koparılmış bir parça. Beş ya da daha fazla kişilik gruplar ortadaki uzun masalarda oturmuştu. Düzenli müşteriler barın etrafında toplanmışken, barmen Sebastian aralıksız bir şekilde aperatifler, Peroni biraları ve spritzler servis ediyordu. Coca-Cola - her zaman uygun boyda bir bardakla birlikte cam şişede servis ediliyordu - de düzinelerce kalabalığın arasına dağıtılıyordu. Barda oturan bir adam, dinleyen herkesi, icat ettiği ve piyasaya sürmeye çalıştığı bir içkiyi satın almaya ikna etmeye çalışıyordu.

Maçın başlamasına yirmi dakika kala bayrak çekildi. Şık bir topuz saçlı ve İtalya kappa ceket giymiş yaşlı bir adam, kalabalığın arasından geçerek iltricolore'yi duvara asmak için mücadele etti. Etrafında İtalyan pop müziği çınlıyordu.

Maçın başlamasına on beş dakika kala, insanlar sadece sandalyeleri taşımaya başladı. Bu tür durumlara alışkın olan personel de buna göre tepki gösterdi. İçecekler, yiyecekler, ekmek, musluk suyu: akış hiç durmadı. Formalar da oradaydı. İtalyan futbolu, itiraf etmek gerekirse, son zamanlarda bir durgunluk dönemi yaşadı. Günümüzün yıldızları - aslında takımda olduğu gibi - azdı. Yine de eski yıldızlar iyi bir şekilde yansıtılmıştı: Andrea Pirlo, Francesco Totti ve Gigi Buffon. Ayrıca, İtalya'nın son zamanlardaki Dünya Kupası'ndaki zayıflıklarına rağmen, bu takımın beş yıldan az bir süre önce Avrupa Şampiyonası'nı kazandığını hatırlatan belirgin işaretler de vardı. Bu yüzden, o takımın kaptanı Giorgio Chiellini televizyon yayınına çıktığında, gürültü seviyesi belirgin bir şekilde arttı.

Ve sonra, sessizlik. Herkes ayağa kalktı. Mekan dolarken bir dizi İtalyan şarkısı çalan sunucu, müşterilere İtalyan milli marşı için ayağa kalkmalarını söyledi:

Stringiamoci a coorte!

Siam pronti alla morte.

Siam pronti alla morte,

L'Italia chiamò.

Stringiamoci a coorte!

Müşteriler her kelimeyi söyledi ve ardından hep bir ağızdan bağırdı. Sunucu, bu vatanseverlik havasından yararlanmaya çalışarak müşterileri alkışlamaya, şarkı söylemeye ve dans etmeye teşvik etti.

Ancak maç başladığında gerginlik belliydi. İtalyan futbolu gergin. Bu her seviyede hissediliyor. Futbol federasyonu, bu büyüklükteki maçların genellikle oynandığı San Siro'dan, çok daha küçük olan Bergamo'ya eleme yarı finalini taşıdı; seyircilerin yaratacağı baskı o kadar büyük olacaktı ki.

Burada da durum aynıydı. İtalya maçın başlarında dikkatsizdi. Birkaç pas kaçırıldı. Takımın en iyi orta saha oyuncusu Nicolo Barella topu kaybetti. Seyirciler homurdandı. Gianluigi Donnarumma topu saha dışına attı. Birkaç küfürlü söz bağırıldı. Bosna-Hersek ileriye çıktığında ise salon sessizliğe büründü. İtalya bir dayanak bulmaya çalışırken durum böyle devam etti. Garsonlar neredeyse sessizlik içinde pizzaları servis ediyordu.

Bosna'dan Edin Dzeko dönüp şut çektiğinde bir seyirciden endişe dolu bir çığlık yükseldi, ardından birkaç gergin kahkaha duyuldu.

İtalya gol attığında ise mekan adeta patladı. Aslında bu bir hediyeydi. Bosnalı kaleci, Barella'nın ayaklarına pas attı, Barella da Moise Kean'a ortaladı. Forvet, topu üst köşeye gönderdi ve sevinçle koşmaya başladı. New York da onunla birlikte kutladı. Müzik çalmaya başladı. Zıplamalar başladı. Garsonlar şişeleri birbirine vurdu. Birbiri ardına içki servisi yapmakla meşgul olan barmen bile kendine bir anlık kutlama izni verdi.