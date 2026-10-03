AFP
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'Dört kez söyledim!' - Zinedine Zidane, Fransa'nın inanılmaz performansının ardından Liverpool'un 'çok iyi' yıldızı Jeremy Jacquet karşısında şaşkına döndü
Jacquet, uluslararası arenada parlıyor
Yaz döneminde £60 milyon karşılığında transfer edilen oyuncu, pazartesi günü A milli takım formasıyla ilk maçına çıktı ve Fransa'nın Belçika deplasmanında 1-0 kazanıp kalesini gole kapatmasına yardımcı oldu. Zidane'ın teknik direktör olarak görev yaptığı ilk iç saha maçında da ilk 11'deki yerini korudu ve savunmanın göbeğinde yine soğukkanlı bir performans sergiledi.
Fransa, ikinci maçta ise İtalya ile 1-1 berabere kaldı. Michael Olise'nin muhteşem frikik golüne, Alessandro Bastoni'nin sekerek ağlara giden şutu yanıt verdi ancak Jacquet yine öne çıkan isimlerden biri oldu. 21 yaşındaki oyuncu savunma hattını iyi yönetti; dört ikili mücadele kazandı, kritik top kazanmaları yaptı ve denediği 80 pasın 79'unu tamamladı.
- Getty Images Sport
"Bunu dört kez söyledim!"
Azzurri karşısında alınan can sıkıcı sonuca rağmen Zidane, genç stoperinden büyük memnuniyet duydu. Fransa Teknik Direktörü, Liverpool savunmacısının cesaretini ve savunmadaki sağlamlığını öne çıkarırken, geriden çıkış konusundaki becerisine hayran kaldı.
"Çok iyi. Çok, çok iyi," diyen Zidane, gazetecilere konuştu. "Cesur. Çok ileri çıkmaktan korkmadı. İkili mücadelelerde çok iyiydi. Yine çok iyiydi. Bunu dört kez söyledim!"
Jacquet de daha önce alt yaş kategorilerinde düzenli olarak forma giydikten sonra A milli takım düzeyindeki futbola hızlı geçişinden aynı ölçüde memnundu. Deneyimle ilgili olarak, "Hayal ettiğimden daha iyi" dedi. "Bütün bu büyük oyuncularla antrenman yapmak gerçekten büyük bir keyif. Ben sadece her anın tadını çıkarmaya çalışıyorum."
Yüksek presli taktik disiplin
Jacquet'nin Fransa kadrosuna sorunsuz şekilde uyum sağlamasının temelinde, taktik zekâsı ve teknik direktörün katı talimatlarına uyma isteği yatıyor. Savunmanın önde kurulduğu bir hatta oynamak zorlu bir görev olsa da genç oyuncu, İtalya karşısında Zidane'ın agresif pres sistemini kusursuz şekilde uyguladı.
"Bu, teknik direktörün bir talimatıydı," diye açıkladı Jacquet. "Benden sahada çok önde baskı yapmamı ve arkama bakmamamı istedi. Ben de sadece bu talimatı yerine getiriyordum... Oldukça mutluyum. Hiç baskı hissetmiyorum. Sadece kendi futbolumu oynuyorum."
Bu korkusuzluk onu şimdiden kulüp düzeyinde kritik bir değer haline getirdi. Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola yönetiminde Jacquet, Rennes'ten büyük beklentilerle gerçekleşen transferinin ardından Virgil van Dijk ile kısa sürede güvenilir bir ortaklık kurdu ve Liverpool'un sezonun ilk yedi maçının altısında ilk 11'de sahaya çıktı.
- Getty Images Sport
Haaland testi bekliyor
Fransa, milli arayı gelecek pazartesi Belçika'yı ağırlayarak tamamlayacak ve Jacquet burada üst üste üçüncü kez milli formayı giymeyi umacak. Ancak iç saha futbolu yeniden başladığında ufukta çok daha büyük bir sınav görünüyor.
Liverpool, 11 Ekim'de Premier League lideri Manchester City'yi Anfield'da konuk etmeye hazırlanıyor. Jacquet'ye, Iraola'nın ekibi Enzo Maresca'nın baskı altındaki takımından bu sezon puan alan ilk takım olmaya çalışırken Erling Haaland'ı etkisiz tutma görevi verilecek.
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