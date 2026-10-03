'Dört kez söyledim!' - Zinedine Zidane, Fransa'nın inanılmaz performansının ardından Liverpool'un 'çok iyi' yıldızı Jeremy Jacquet karşısında şaşkına döndü

Yaz döneminde £60 milyon karşılığında transfer edilen oyuncu, pazartesi günü A milli takım formasıyla ilk maçına çıktı ve Fransa'nın Belçika deplasmanında 1-0 kazanıp kalesini gole kapatmasına yardımcı oldu. Zidane'ın teknik direktör olarak görev yaptığı ilk iç saha maçında da ilk 11'deki yerini korudu ve savunmanın göbeğinde yine soğukkanlı bir performans sergiledi.

Fransa, ikinci maçta ise İtalya ile 1-1 berabere kaldı. Michael Olise'nin muhteşem frikik golüne, Alessandro Bastoni'nin sekerek ağlara giden şutu yanıt verdi ancak Jacquet yine öne çıkan isimlerden biri oldu. 21 yaşındaki oyuncu savunma hattını iyi yönetti; dört ikili mücadele kazandı, kritik top kazanmaları yaptı ve denediği 80 pasın 79'unu tamamladı.



