London City Lionesses
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Dört kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Mapi Leon, Alexia Putellas ve Mary Earps’ın ardından London City Lionesses’e katıldı; Michele Kang’ın projesinde etkileyici yaz transfer dönemi devam ediyor
Resmi Açıklama: Leon, London City Lionesses’e katıldı
Leon’un Londra City’ye transfer olacağına dair söylentiler bir süredir dolaşıyordu; oyuncunun Barcelona’daki sözleşmesi bu yaz sona eriyordu. Dokuz yıl boyunca 24 büyük kupa kazandığı Katalonya’dan ayrılacağı, geçen sezonun bitiminden önce teyit edilmişti ve Pazartesi günü Londra City’nin oyuncusu olarak tanıtılmasıyla bir sonraki durağı artık resmiyet kazandı.
Leon, kulüple üç yıllık bir sözleşme imzaladı. Kulüp, 2025 yılında üst lige yükselmesinin ardından önümüzdeki sezonda WSL’de ikinci sezonunu geçirecek. Washington Spirit ve sekiz kez Avrupa şampiyonu olan Lyon’un da sahibi olan Kang, 2023-24 sezonunun ortasında kulübün yönetimini devralmış ve takımı zirveye taşımak için bu projeye büyük yatırımlar yapmıştı. Böylece, geçen yıl ligi altıncı sırada tamamlayan kulüp, ilk büyük kupa ve Avrupa kupalarına katılma hedefine odaklanırken, artık Leon, Putellas ve Earps gibi yıldızları kadrosuna katabiliyor.
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Leon neden Barcelona’yı bırakıp Londra City Lionesses’e geçmeyi tercih etti?
Londra’ya varışının ardından konuşan Leon şunları söyledi: “Burada olmaktan heyecan duyuyorum ve mutluyum. Bu ilginç ve çekici bir proje. Neyin inşa edildiğini ve neyin şekillendiğini gördüm. İspanya’da uzun yıllar oynadım ve bu projeyi göz önünde bulundurarak şimdi transfer için doğru zaman olduğunu hissettim. İngiliz ligi, kadın futbolunun büyümesine katkıda bulunuyor. Başka bir ülkede, başka bir ligde, farklı bir futbol tarzı oynayarak kendimi sınamak istedim.
"Michele’nin ilettiği mesaj bence inanılmaz. O, kadın futbolunun gelişmesini ve büyümesini isteyen, ilham verici bir kadın. Elbette, kadınlar için kurulmuş böyle bir kulübün parçası olmak istiyorum. Takım arkadaşlarım yeni ortama uyum sağlamama yardımcı olacak ve umarım tecrübem ve liderlik vasıflarım bu sezon takıma katkı sağlar. Baş antrenör Eder [Maestre], teknik ekip ve yeni takım arkadaşlarımla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
"Buradaki amacım, mümkün olduğunca çabuk en üst seviyeye ulaşmak. Her proje aşamalar halinde ilerler ve sıkı çalışma gerektirir. Kazanmaya devam etmek istiyorum ve bunu başarabileceğime dair kararlılığım hala yerinde. Umarım bunu London City Lionesses ile birlikte başarabiliriz."
Beş oyuncu geldi, yedi oyuncu gitti: Londra City Lionesses’in hareketli yaz transfer dönemi devam ediyor
Leon'un transferi, London City için olağanüstü bir yaz transfer dönemi haline gelen bu süreçte bir başka niyet beyanıdır. En iyisi olmasa da dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak kabul edilen 31 yaşındaki oyuncu, geçen yıl Barça’nın dörtlü kupayı kazanmasında başrol oynamış ve gerçek anlamda dünya klasında bir oyuncu olarak Londra’ya gelmiştir.
O, Putellas’ın ardından kulübe katılıyor; iki kez Ballon d’Or ödülünü kazanan ve bu yılın ilerleyen aylarında üçüncü kez de kazanma ihtimali yüksek olan Putellas, geçen sezon Barça’nın bu dört kupayı kaldırmasında büyük etki yaratmıştı. Ayrıca Earps ve Nicole Anyomi de takıma katılıyor. Earps, WSL’deki ilk sezonunda zaman zaman zorlanan Elene Lete’nin yerine kaleyi daha güvenli hale getirmeli; Anyomi ise geçen sezon Eintracht Frankfurt’ta sadece 20 Bundesliga maçında 13 gol ve 6 asist kaydetmesinin ardından takıma katılarak hücuma gerçek bir gol gücü katacak.
Çok yönlü Danimarka milli oyuncusu Janni Thomsen de, Katie Zelem, Gesa Marashi, Maddi Wilde, Julia Roddar, Cerys Brown, Lotta Lindstrom ve Teyah Goldie’nin (sonuncusu kiralık olarak) takımdan ayrıldığı yoğun bir transfer döneminde Utah Royals’tan takıma katıldı.
- Getty Images
Barça, Leon, Putellas ve diğer oyuncularını kaybetmenin üstesinden nasıl geliyor?
Londra City’de heyecan dorukta olsa da, Leon ve diğer birçok oyuncunun ayrılmasının Barcelona’yı nasıl etkileyeceği konusunda merak uyandırıyor. O, bu yaz kulüpten ayrılan dört önemli A takım oyuncusundan biri; diğerleri ise Putellas, Ona Batlle ve Salma Paralluelo. Batlle, Arsenal’e transfer olurken, Paralluelo ise bir sonraki hamlesi konusunda hâlâ seçeneklerini değerlendiriyor.
Blaugrana hâlâ Avrupa şampiyonu ve kadro yapısıyla ilgili şüpheler olmasına rağmen geçen yıl çok dominant bir performans sergiledi; bu yüzden onları göz ardı etmek aptalca olur. Ne de olsa Patri Guijarro, Aitana Bonmati ve Ewa Pajor gibi isimler hâlâ muhteşem bir kadronun parçası ve A takımın altındaki gençlik yapısı da olağanüstü bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Ancak ilk yaz transferi henüz gerçekleşmemişken, bu ayrılıkların üstesinden gelmek kolay olmayacak.
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