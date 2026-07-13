Dört kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Mapi Leon, Alexia Putellas ve Mary Earps’ın ardından London City Lionesses’e katıldı; Michele Kang’ın projesinde etkileyici yaz transfer dönemi devam ediyor

Londra’ya varışının ardından konuşan Leon şunları söyledi: “Burada olmaktan heyecan duyuyorum ve mutluyum. Bu ilginç ve çekici bir proje. Neyin inşa edildiğini ve neyin şekillendiğini gördüm. İspanya’da uzun yıllar oynadım ve bu projeyi göz önünde bulundurarak şimdi transfer için doğru zaman olduğunu hissettim. İngiliz ligi, kadın futbolunun büyümesine katkıda bulunuyor. Başka bir ülkede, başka bir ligde, farklı bir futbol tarzı oynayarak kendimi sınamak istedim.

"Michele’nin ilettiği mesaj bence inanılmaz. O, kadın futbolunun gelişmesini ve büyümesini isteyen, ilham verici bir kadın. Elbette, kadınlar için kurulmuş böyle bir kulübün parçası olmak istiyorum. Takım arkadaşlarım yeni ortama uyum sağlamama yardımcı olacak ve umarım tecrübem ve liderlik vasıflarım bu sezon takıma katkı sağlar. Baş antrenör Eder [Maestre], teknik ekip ve yeni takım arkadaşlarımla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.

"Buradaki amacım, mümkün olduğunca çabuk en üst seviyeye ulaşmak. Her proje aşamalar halinde ilerler ve sıkı çalışma gerektirir. Kazanmaya devam etmek istiyorum ve bunu başarabileceğime dair kararlılığım hala yerinde. Umarım bunu London City Lionesses ile birlikte başarabiliriz."