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Alvino Hanafi
Çeviri:

Dört gollü şölen! Arjantin, eve dönüş turuna başlarken Bolivya'yı nasıl dağıttı?

Arjantin
Arjantin - Bolivya
Bolivya
Hazırlık Maçları

Arjantin, Mario Alberto Kempes Stadyumu'nda oynanan üç maçlık iç saha hazırlık serisine Bolivya'yı 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek başladı. Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero ve Jose Lopez'in attığı goller, Lionel Scaloni'nin ekibine Cordoba'da rahat bir galibiyet getirdi.

  • Arjantin, Córdoba'daki dönüş maçında dört gollü galibiyete rahat ulaştı

    Arjantin, Dünya Kupası sonrası iç saha serisinin açılışını Mario Alberto Kempes Stadyumu'nda Bolivya'ya karşı oynadığı hazırlık maçında aldığı 4-0'lık net galibiyetle yaptı. Lionel Scaloni, tecrübeli dünya şampiyonlarıyla yükselen genç yetenekleri bir araya getiren dengeli bir ilk 11 sahaya sürdü.

    Lautaro Martinez, 15. dakikada Alexis Mac Allister'ın isabetli pasını gole çevirerek kilidi açtı.

    Nico Paz, ilk yarının bitimine kısa süre kala Exequiel Palacios'un asistinin ardından Guillermo Viscarra'nın üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla farkı ikiye çıkardı.


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    Romero'nun kafa golü ve Lopez'in son dakikalardaki vuruşu, üstün performansı tamamladı

    Scaloni'nin ekibi devre arasının ardından kontrolü elinde tutmaya devam etti ve ikinci yarının sekizinci dakikasında farkı artırdı. Paz bu kez asist yapan isim oldu; kullandığı isabetli kornerde savunmacı Cristian Romero uzak direkte kafayla topu ağlara gönderdi.

    Arjantin, topa sahip olarak oyunun temposunu kontrol etti, ardından Leonel Flores geç dakikalarda dördüncü gol fırsatını yarattı.

    Palmeiras'ın forveti Jose Lopez, dönen topu tamamlayarak A milli takım kariyerindeki ilk golünü attı.

  • Scaloni, deneysel süreçte kadro derinliğini kullanıyor

    Maç, Scaloni'ye kadrosunda rotasyon yapmak için değerli fırsatlar sundu; Agustin Giay ve Gianlucca Prestianni'nin de aralarında bulunduğu genç yeteneklere süre verdi. Teknik direktör, maç boyunca yüksek tempoyu koruyan tecrübeli liderlerin ortak hırsını övdü.

    Bolivya, Arjantin kalesindeki Emiliano Martinez'i zorlamakta güçlük çekti ve kendi yarı sahasına hapsoldu.

    Arjantin'in akıcı pas kombinasyonları sürekli hücum fırsatları yarattı.

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    Arjantin, Afrikalı rakiplere karşı oynayacağı yaklaşan hazırlık maçlarına hazırlanıyor

    Arjantin, Burkina Faso ile oynayacağı üç maçlık serinin ikinci karşılaşmasına hazırlanırken Cordoba'daki kampını tamamlıyor. Scaloni'nin ekibi daha sonra milli ara dönemini Benin karşılaşmasıyla noktalayacak.

    Bolivya ise mağlubiyetin ardından yeniden toparlanarak sıradaki resmi maçlarına hazırlanıyor.

    Arjantin, seri boyunca galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Hazırlık Maçları
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