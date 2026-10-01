Arjantin, Mario Alberto Kempes Stadyumu'nda oynanan üç maçlık iç saha hazırlık serisine Bolivya'yı 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek başladı. Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero ve Jose Lopez'in attığı goller, Lionel Scaloni'nin ekibine Cordoba'da rahat bir galibiyet getirdi.