Dört dakikalık çılgınlık! Anthony Gordon ve Harry Kane, Williams ile Cucurella'nın hatalarını cezalandırarak İspanya karşısında durumu tersine çevirdi

Karşılaşma, Thomas Tuchel'in takımı için adeta kâbus gibi başladı. Marc Guehi'nin konsantrasyon kaybının ardından ekip, henüz ilk iki dakika içinde geriye düştü. Crystal Palace savunmacısı, kendi ceza sahasının hemen dışında topu ayağında gereğinden fazla tutunca her zamanki gibi uyanık olan Lamine Yamal araya girip topu kaptı. Barcelona'nın genç yıldızı hiç tereddüt etmedi, ceza sahasına girip yaptığı plase vuruşla topu çaresiz James Trafford'un yanından ağlara gönderirken meşin yuvarlak direğin iç kısmına da çarptı. Bu, genç oyuncu için bir dönüm noktasıydı; zira Yamal, İngiltere'nin Wembley Stadyumu'nda yediği en hızlı üçüncü golü attı ve yalnızca tarihi

Erken gelen bu darbeye rağmen İngiltere sakin kalmaya çalıştı ancak İspanya'nın bitmek bilmeyen önde baskısı ve hızlı geçişleri işleri son derece zorlaştırdı. Konuk ekip, Ferran Torres'in son vuruşlardaki cömertliği olmasa ilk yarım saat dolmadan farkı rahatlıkla açabilirdi. Hücum oyuncusunun voleyle bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi, daha sonra ise Rodri'nin nokta atışı pasıyla savunma arkasına sarktığı pozisyonda karşı karşıya kaldığı fırsatı değerlendiremedi.



