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Dört dakikalık çılgınlık! Anthony Gordon ve Harry Kane, Williams ile Cucurella'nın hatalarını cezalandırarak İspanya karşısında durumu tersine çevirdi
Yamal, savunmadaki kaosun ortasında tarihe geçti
Karşılaşma, Thomas Tuchel'in takımı için adeta kâbus gibi başladı. Marc Guehi'nin konsantrasyon kaybının ardından ekip, henüz ilk iki dakika içinde geriye düştü. Crystal Palace savunmacısı, kendi ceza sahasının hemen dışında topu ayağında gereğinden fazla tutunca her zamanki gibi uyanık olan Lamine Yamal araya girip topu kaptı. Barcelona'nın genç yıldızı hiç tereddüt etmedi, ceza sahasına girip yaptığı plase vuruşla topu çaresiz James Trafford'un yanından ağlara gönderirken meşin yuvarlak direğin iç kısmına da çarptı. Bu, genç oyuncu için bir dönüm noktasıydı; zira Yamal, İngiltere'nin Wembley Stadyumu'nda yediği en hızlı üçüncü golü attı ve yalnızca tarihi
Erken gelen bu darbeye rağmen İngiltere sakin kalmaya çalıştı ancak İspanya'nın bitmek bilmeyen önde baskısı ve hızlı geçişleri işleri son derece zorlaştırdı. Konuk ekip, Ferran Torres'in son vuruşlardaki cömertliği olmasa ilk yarım saat dolmadan farkı rahatlıkla açabilirdi. Hücum oyuncusunun voleyle bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi, daha sonra ise Rodri'nin nokta atışı pasıyla savunma arkasına sarktığı pozisyonda karşı karşıya kaldığı fırsatı değerlendiremedi.
- Getty Images Sport
İngiltere, Wembley'de dramatik bir geri dönüşe imza attı
Ev sahibi tribünler huzursuzlanmaya başlarken, ani bir tempo artışı maçın seyrini tamamen tersine çevirdi. 36. dakikada İngiltere, İspanya'nın nadir görülen bir fazla açılma anını değerlendirerek yıldırım hızında bir kontra atak başlattı. Top geçiş oyununda hızla taşındı ve sonunda Anthony Gordon'u buldu; Gordon, Thomas Tuchel'in ekibi adına yaptığı soğukkanlı vuruşla skora dengeyi getirdi ve Wembley tribünlerini coşturdu. Bu gol, tamamen dikine oyunun ürünüydü ve Uluslar Ligi karşılaşmasının ilk bölümünde daha önce aşılması imkânsız görünen İspanya savunma hattını cezalandırdı.
Momentum tamamen İngiltere'ye geçti ve ev sahibi ekip sadece dört dakika sonra bir kez daha ağları bularak öne geçti. İyi hazırlanmış bir atak sonucunda arka direğe doğru sert ve falsolu bir orta yapıldı; Harry Kane yükselip ortaya en iyi şekilde kafa vurdu. İngiltere kaptanının güçlü kafa vuruşu Marc Cucurella'ya belirgin şekilde çarptı, bu da Unai Simon'ı ters ayakta bıraktı ve topun ağır ağır gol çizgisini geçmesine yol açtı.
Taktik savaşları ve kaçan fırsatlar
İlk yarıdaki istatistikler, maçın gidişatına dair ilginç bir tablo ortaya koydu; İspanya daha sık gol fırsatı yakalasa da topa sahip olma oranında aslan payı aslında İngiltere'nindi. Devrenin ortasına gelindiğinde İngiltere topun yüzde 57'sine sahipti, ancak etkili iki gol hamlesine kadar tek bir şut bile çekmekte zorlandı. Rodri'nin merkezinde yer aldığı İspanya orta sahası oyunun temposunu belirliyor gibi görünürken, Manchester City'li oyuncu İngiltere'nin paslarını sürekli araya girerek kesti ve Ferran Torres'i boş alanlara kaçırdı.
Hakem yönetimiyle ilgili de tartışmalı anlar yaşandı; ev sahibi ekip, Lewis-Skelly ceza sahası içinde yerde kalınca penaltı itirazında bulundu. Genç İngiliz, faul almak amacıyla Fabian Ruiz'e karşı teması başlatmış gibi görünse de hakem kararını değiştirmedi ve bu durum Londra'daki taraftarların büyük tepkisine yol açtı.
- Getty Images Sport
Wembley'de savunmada kalmak
İlk yarının son bölümünde yeniden canlanan İngiltere, her ikinci top için mücadele ederken, İspanya ise maça başlangıcını tanımlayan soğukkanlılığı yeniden kazanmakta zorlandı. Jude Bellingham oyunun içine daha fazla girerek fauller aldı ve tempoyu belirledi; Rodri ise daha disiplinli İngiltere presi nedeniyle kendine alan bulmakta zorlandı.
Ev sahibinin ilk 20 dakikada bu kadar geçirgen olan savunma düzeni, bir anda dirençli görünmeye başladı. İngiltere, devrenin kalan dakikalarını başka bir tehlike yaşamadan geçmeyi başardı ve soyunma odasına beklenmedik bir üstünlükle gitti.
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