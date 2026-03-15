Goal.com
Canlı
SV Werder Bremen v FC Bayern München - Bundesliga
Daniel Buse

Çeviri:

Dört aya kadar sahalardan uzak kalacak: FC Bayern München'in forveti ağır sakatlandı

Sezonun son düzlüğünde FCB, önemli bir yeteneğinden mahrum kalacak. Münih kulübü bunu resmi olarak doğruladı.

Bayern Münih'in oyuncusu Wisdom Mike, kalça kasında bir sakatlık geçirdi ve bu nedenle uzun süre sahalardan uzak kalacak. Alman şampiyonu, bunu Pazar günü resmi olarak doğruladı. Teşhis, Bayern'in sağlık ekibi tarafından yapılan "kapsamlı bir muayene"nin ardından konuldu. 

  • Mike, kendisini uzun süre sahalardan uzak tutacak bir ameliyat geçirmek zorunda. Sky'ın haberine göre, 17 yaşındaki oyuncunun üç ila dört ay sahalardan uzak kalması bekleniyor; bu da kanat oyuncusu için sezonun sonu anlamına geliyor. 

    Bayern ise yaptığı açıklamada, "henüz belirsiz bir süre" için ara verileceğinden bahsetti. 

  • WISDOM MIKE BAYERN MÜNCHENGetty Images

    Wisdom Mike bu sezon beş maça çıktı

    Mike, teknik direktör Vincent Kompany'nin takımında bu sezon beş resmi maçta forma giydi. Bundesliga'da dört kez toplam 27 dakika süre aldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir kez maçın son dakikalarında oyuna girdi. Ağustos ayında FCB ile sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı

    Mike, Almanya U17 Milli Takımı'nda şu ana kadar sekiz kez forma giydi. 

  • Wisdom MikeGetty

    Kompany, Mike'ın Bundesliga'daki ilk maçının ardından: "Bu bir gösteri maçı değil"

    Eylül ayında Werder Bremen'e karşı 4-0'lık net galibiyetle profesyonel ligdeki ilk maçına çıkan Bayern'in oyuncusu Joshua Kimmich, genç oyuncuyu övdü: "O, antrenmanlarda bile kendine güvenen bir oyuncu. Bir genç oyuncuda bunu çok, çok önemli buluyorum: Önemli olan hataları önlemek değil, kendine güvenmektir," dedi Alman milli takım oyuncusu.

    FCB teknik direktörü Vincent Kompany, Mike'ın Bundesliga'daki ilk maçının ardından şunları söyledi: "Bu bir gösteri maçı değil, belki de FC Bayern'de bir geleceği olan bir genç için hak ettiği bir fırsat." Kompany sözlerine şöyle devam etti: "Şu ana kadar gördüklerime göre, bu genç bunu hak etti ve biz de onu destekleyeceğiz."

  • Wisdom Mike hakkında sayılar ve bilgiler:

    Doğum tarihi: 24.09.2008
    Doğum yeri:Münih
    Sözleşme süresi: 2027
    Resmi maçlar: 5
Şampiyonlar Ligi
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
Atalanta crest
Atalanta
ATA
0