Bayern Münih'in oyuncusu Wisdom Mike, kalça kasında bir sakatlık geçirdi ve bu nedenle uzun süre sahalardan uzak kalacak. Alman şampiyonu, bunu Pazar günü resmi olarak doğruladı. Teşhis, Bayern'in sağlık ekibi tarafından yapılan "kapsamlı bir muayene"nin ardından konuldu.
Dört aya kadar sahalardan uzak kalacak: FC Bayern München'in forveti ağır sakatlandı
Mike, kendisini uzun süre sahalardan uzak tutacak bir ameliyat geçirmek zorunda. Sky'ın haberine göre, 17 yaşındaki oyuncunun üç ila dört ay sahalardan uzak kalması bekleniyor; bu da kanat oyuncusu için sezonun sonu anlamına geliyor.
Bayern ise yaptığı açıklamada, "henüz belirsiz bir süre" için ara verileceğinden bahsetti.
Wisdom Mike bu sezon beş maça çıktı
Mike, teknik direktör Vincent Kompany'nin takımında bu sezon beş resmi maçta forma giydi. Bundesliga'da dört kez toplam 27 dakika süre aldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir kez maçın son dakikalarında oyuna girdi. Ağustos ayında FCB ile sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.
Mike, Almanya U17 Milli Takımı'nda şu ana kadar sekiz kez forma giydi.
Kompany, Mike'ın Bundesliga'daki ilk maçının ardından: "Bu bir gösteri maçı değil"
Eylül ayında Werder Bremen'e karşı 4-0'lık net galibiyetle profesyonel ligdeki ilk maçına çıkan Bayern'in oyuncusu Joshua Kimmich, genç oyuncuyu övdü: "O, antrenmanlarda bile kendine güvenen bir oyuncu. Bir genç oyuncuda bunu çok, çok önemli buluyorum: Önemli olan hataları önlemek değil, kendine güvenmektir," dedi Alman milli takım oyuncusu.
FCB teknik direktörü Vincent Kompany, Mike'ın Bundesliga'daki ilk maçının ardından şunları söyledi: "Bu bir gösteri maçı değil, belki de FC Bayern'de bir geleceği olan bir genç için hak ettiği bir fırsat." Kompany sözlerine şöyle devam etti: "Şu ana kadar gördüklerime göre, bu genç bunu hak etti ve biz de onu destekleyeceğiz."
Wisdom Mike hakkında sayılar ve bilgiler:
Doğum tarihi: 24.09.2008 Doğum yeri: Münih Sözleşme süresi: 2027 Resmi maçlar: 5