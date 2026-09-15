Malen ile Dybala arasındaki uyum, bu sezon Gian Piero Gasperini’nin taktik düzeninin temel taşı haline geldi. Stadio Olimpico Grande Torino’daki galibiyetin ardından Malen, açılış golündeki rolü için Arjantinli takım arkadaşına övgüde bulunmakta gecikmedi ve ikili arasında gelişen sezgisel anlayışa dikkat çekti. İtalyan basını, Dybala ile Malen’i "rüya ikili" olarak nitelendirirken yeni ortak lakaplarını da ortaya attı: Dybalen

"Dybala ile ortaklığım mı? Eğlenceli," dedi Malen, DAZN'a. "Dybala harika bir pas verdi, kaleci topa dokunduğu için asist yazılamamasına üzüldüm. Önemli olan gol atmaktı."