AFP
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Donyell Malen, Roma efsanesi Paulo Dybala'nın tarihi rekorunu egale ettikten sonra onunla kurduğu "özel" bağı övdü
Hollandalı yıldız, Dybala'nın yanında parlıyor
Malen ile Dybala arasındaki uyum, bu sezon Gian Piero Gasperini’nin taktik düzeninin temel taşı haline geldi. Stadio Olimpico Grande Torino’daki galibiyetin ardından Malen, açılış golündeki rolü için Arjantinli takım arkadaşına övgüde bulunmakta gecikmedi ve ikili arasında gelişen sezgisel anlayışa dikkat çekti. İtalyan basını, Dybala ile Malen’i "rüya ikili" olarak nitelendirirken yeni ortak lakaplarını da ortaya attı: Dybalen
"Dybala ile ortaklığım mı? Eğlenceli," dedi Malen, DAZN'a. "Dybala harika bir pas verdi, kaleci topa dokunduğu için asist yazılamamasına üzüldüm. Önemli olan gol atmaktı."
- AFP
Francesco Totti'nin hayaletinin peşinde
Torino karşısında ağları havalandıran Malen, kulübün gelmiş geçmiş en büyük oyuncusunun daha önce başardığı bir başarıyı tekrarlayarak Roma tarih kitaplarındaki yerini aldı. 25 yaşındaki oyuncu, bu sezonun açılış bölümünde gol sayısını altıya çıkardı ve bu rakamla efsane Francesco Totti’nin 2001-02 sezonuna yaptığı başlangıcı yakaladı. Başkentte büyük anlam taşıyan bu dönüm noktasına rağmen Malen, bu tür kıyaslamalarla gelen baskıdan keyif alıyor gibi görünüyor.
Malen’in başlangıcının istatistiksel önemi abartmak güç, çünkü Hollandalı oyuncu kulübün köklü tarihinde bir sezonun ilk dört maçında beşten fazla gol atan yalnızca üçüncü futbolcu oldu. Totti’nin 2001’deki derecesi modern dönemin ölçütü olsa da, 1960-61 sezonunda Pedro Manfredini’nin attığı yedi gol, Hollandalının mevcut performansının üzerinde yer alan tek rakam. "Rekor kırmak mı? Totti’nin Roma için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bu futbolu oynamaktan ve tüm bu rekorları kırmaktan gerçekten büyük keyif alıyorum" dedi.
Gasperini'nin taktiksel evrimi ve kadro derinliği
Manşetlere çıkan hücum hattı performanslarının ötesinde, Gasperini takımını tüm kulvarlarda rekabetçi kalmalarını sağlamak için dikkatle yönetiyor. Teknik adam, fikstür sıkışıklığı içinde diri bacaklara ihtiyaç duyduklarını belirterek Malen'i ikinci yarının başlarında oyundan alma kararını savundu.
"Bu kadrodaki herkesin seviyesini yükseltmesine ihtiyacımız var, bu sekiz gün içindeki üçüncü maçımızdı ve oyuncuların düzenli olarak 90 dakika oynaması mümkün değil" dedi Gasperini. "Onlara 20-30 dakikalık dinlenme süresi verebilirsek, bu uzun vadede fark yaratabilir. Ayrıca Dybala ve Malen gibi şampiyonların izinden giden oyuncuların da öne çıkmaya, başrol oynamaya hazır olmaları gerekiyor."
- Getty Images Sport
Odak Inter maçına çevrildi
Üst üste dört galibiyet alan Roma, şimdi birçok kişinin sezonun erken bölümünde şampiyonluk yarışını belirleyebilecek maç olarak gördüğü son şampiyon Inter karşılaşmasına hazırlanıyor. Malen ve takım arkadaşları için Inter maçı, mevcut formlarının tesadüf olmadığını ve Scudetto için gerçek adaylar olduklarını kanıtlama fırsatı anlamına geliyor.
Gasperini, Inter'in İtalya futbolunda hâlâ ölçü olduğunu kabul ediyor, ancak takımının bu sınava hazır olduğuna inanıyor. Sözlerini, "Açıkçası Inter bu ligin referans noktası, herkesin İtalya'nın en iyisi olarak gösterdiği güçlü bir takım, gerçi bence Como buna yaklaşıyor" diyerek tamamladı.
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