Katar karşılaşması, Suudi Arabistan Milli Takımı açısından artık yalnızca 27. Körfez Kupası'nın yarı finalinde oynanacak bir maç olmaktan çıktı; takımın önümüzdeki dönemine yön verebilecek ve Yunan Georgios Donis'in ekibin başındaki geleceğini büyük ölçüde belirleyecek kritik bir dönüm noktasına dönüştü.

Maç, finale yükselme biletinden çok daha fazlasını içinde barındırıyor; çünkü milli takımın istikrar arayışında olduğu bir dönemde geliyor ve her yeni sınavla birlikte teknik ekip üzerindeki baskılar da artıyor.

Suudi Arabistan, Katar engelini aşmayı başarırsa final maçı da Donis'in geleceğine ilişkin hesaplarda bir başka durak hâline gelecek. Zira kupayı kazanmak, teknik direktöre projesini sürdürmesi için daha geniş bir alan tanıyacak; buna karşılık yaşanacak herhangi yeni bir tökezleme, görevine devam etmesinin yeniden gözden geçirilmesinin önünü açabilir.

Katar karşısında alınacak bir yenilgi ise Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nu zor bir kararla karşı karşıya bırakacak ve önümüzdeki dönemin önemi göz önüne alındığında Donis'in görevden alınması güçlü bir ihtimal olarak gündeme gelebilir.