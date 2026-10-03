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Dönüm noktası: Suudi Arabistan Milli Takımı, Renard'ın kuyusu ile Donis'in çıkmazı arasında!

FEATURES
Analysis
G. Donis
H. Renard
Suudi Arabistan - Katar
Suudi Arabistan
Katar
Gulf Cup
Yunanistan
Fransa
Suudi Arabistan
Katar

Kritik zirve

Katar karşılaşması, Suudi Arabistan Milli Takımı açısından artık yalnızca 27. Körfez Kupası'nın yarı finalinde oynanacak bir maç olmaktan çıktı; takımın önümüzdeki dönemine yön verebilecek ve Yunan Georgios Donis'in ekibin başındaki geleceğini büyük ölçüde belirleyecek kritik bir dönüm noktasına dönüştü.

Maç, finale yükselme biletinden çok daha fazlasını içinde barındırıyor; çünkü milli takımın istikrar arayışında olduğu bir dönemde geliyor ve her yeni sınavla birlikte teknik ekip üzerindeki baskılar da artıyor.

Suudi Arabistan, Katar engelini aşmayı başarırsa final maçı da Donis'in geleceğine ilişkin hesaplarda bir başka durak hâline gelecek. Zira kupayı kazanmak, teknik direktöre projesini sürdürmesi için daha geniş bir alan tanıyacak; buna karşılık yaşanacak herhangi yeni bir tökezleme, görevine devam etmesinin yeniden gözden geçirilmesinin önünü açabilir.

Katar karşısında alınacak bir yenilgi ise Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nu zor bir kararla karşı karşıya bırakacak ve önümüzdeki dönemin önemi göz önüne alındığında Donis'in görevden alınması güçlü bir ihtimal olarak gündeme gelebilir.

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    Donis'in görevden alınması: Suudi Arabistan yeniden dibe mi vuracak?

    Sorun şu ki, teknik direktörü bu dönemde değiştirmek, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın krizinden çıkacağı anlamına mutlaka gelmiyor; aksine, kısa süre önce yaşadığı senaryoya geri döndürebilir. O dönemde Fransız Hervé Renard, Dünya Kupası'na kısa bir süre kala Suudi Arabistan'ın başından ayrılmış ve durumu kurtarma çabasıyla görevi Dominik üstlenmişti.

    Bu nedenle, Yunan teknik direktörün şimdi görevden alınması bazılarına doğrudan bir çözüm gibi görünebilir, ancak aynı zamanda teknik istikrarla ilgili riskler de taşıyor.

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    Suudi Arabistan Milli Takımı, en büyük sınavdan önce hâlâ net bir sistem kurmaya ihtiyaç duyuyor ve teknik ekip düzeyindeki sık değişiklikler, oyuncuları her seferinde yeni fikirler ve farklı bir yöntemle karşı karşıya bırakıyor. Bu da Suudi Arabistan'ın büyük turnuvalarda ihtiyaç duyduğu forma ulaşmasını geciktirebilir.

    Dolayısıyla, görevden alma kararı, eğer gerçekleşirse, yedek kulübesindeki bir ismin değişmesinden ibaret olmayacak; aksine hassas bir dönemde yeni bir projenin başlangıcı olacak.

  • Asya'ya kadar sabır: Daha büyük bir risk mi, yoksa istikrar için bir fırsat mı?

    Buna karşılık, daha az zor olmayan bir başka çıkmaz daha var: Donis ile gelecek Asya Kupası'na kadar devam etme kararını almak. Teknik direktöre zaman tanımanın fikirlerini oturtmasına ve milli takımın performansını iyileştirmesine yardımcı olabileceği doğru; ancak kıtasal turnuvaya kadar beklemek, özellikle Suudi Arabistan taraftarları tatmin etmeyen performanslar sergilemeye devam ederse ya da sistemin gelişimine dair net göstergeler ortaya çıkmazsa, daha büyük bir risk taşıyor.

    Suudi Arabistan Milli Takımı'nın son iki maçta, özellikle Umman ve Irak karşısında iyi bir görüntü verdiği doğru; ancak bu, Donis'in zirveye ulaştığı veya taraftarları ikna etmeyi başardığı anlamına gelmiyor. Önünde hâlâ yapması gereken çok iş var ve Asya turnuvasında seviye farklı olacak.

    Körfez Kupası 27 de bu bağlamda, Krallık'ın ev sahipliği yapacağı Asya Kupası öncesinde Suudi Arabistan Milli Takımı için önemli bir hazırlık durağı olarak öne çıkıyor. Bu nedenle onu yalnızca geçici bir turnuva olarak ele almak, isabetli olmayan bir okuma olabilir.

    Körfez şampiyonluğunun taraftar nezdinde ve tarihsel açıdan bir değeri var; aynı zamanda turnuva maçları, Asya randevusu öncesinde oyuncuları ve teknik fikirleri sınamak için gerçek bir fırsat sunuyor.

    İşte çelişki tam da burada açıkça ortaya çıkıyor; Suudi Arabistan taraftarı, özellikle Suudi Arabistan uzun süredir kupa törenlerinden uzak kaldığı için şampiyonluğu istiyor, teknik ekip ise asıl önemli olanın kıtasal rekabete hazır bir sisteme ulaşmak olduğunu düşünüyor olabilir.

    Bu iki hedef arasında Donis, aynı anda hem sonuç almakla hem de performansı geliştirmekle yükümlü buluyor kendini; bu ise her maçla birlikte giderek zorlaşan bir denklem.

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    Yeni bir birliktelik: teknik direktör dosyası masada

    Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun yaşadığı değişikliklerle birlikte durumun hassasiyeti daha da artıyor; zira Yasser Al Misehal'in ayrılması ve yeni bir yönetim kurulunun sorumluluğu devralmasının yanı sıra, özellikle Donis'in milli takımın başına önceki yönetim döneminde getirilmiş olması bu tabloyu belirginleştiriyor.

    Bazı kaynaklar, mevcut federasyonun teknik direktörü kendi tarafından seçme isteğine işaret ediyor; bu da teknik adam dosyasını önümüzdeki dönemin hesapları içinde doğal biçimde gündemde tutuyor.

    Ancak alınacak hiçbir karar kolay olmayacak; çünkü Donis'in görevine son vermek, neredeyse sıfırdan yeni bir proje başlatmak anlamına gelirken, onu görevde tutmak, bu tercihin sonuçlarına katlanmak ve ona Asya çıkışına kadar bir şans vermek demek; bütün bunlar da beraberinde baskı ve riskleri taşıyor.

    Bu nedenle Katar maçı ve tur atlanması halinde final, Donis için olduğu kadar federasyon için de gerçek bir sınav gibi görünüyor.

    Suudi Arabistan Milli Takımı'nın geri dönmek istemediği Renard kuyusu ile Donis'e Asya Kupası'na kadar sabretme çıkmazı arasında, Suudi Arabistan ikisi de zorlu hesaplar barındıran iki yol ile karşı karşıya.

    Milli takım açısından en sakin senaryo, Katar'ı geçip ardından şampiyonluk için yarışmak olabilir; çünkü kupayı kaldırmak, takıma ve teknik ekibine bir dinginlik alanı sağlayacak ve Asya çıkışı öncesinde kuşkuların şiddetini hafifletecektir.

    Suudi Arabistan elenirse, federasyon bu dönemin başından bu yana karşısına çıkan en zor kararlardan biriyle baş başa kalacak: Yeni bir değişime mi gidecek, yoksa Donis projesine tutunup beklemeyi mi göze alacak?

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