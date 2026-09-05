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Donnarumma ne yapıyordu?! Manchester City kalecisi, Etihad'daki sallantılı başlangıcın ardından Coventry karşısında ilk dakikalarda yaşanan İKİ tehlikeyi atlattı
Donnarumma'nın hatası neredeyse Coventry'ye üstünlüğü hediye ediyordu
Premier League'in son şampiyonu, Frank Lampard'ın zor günler geçiren Coventry City'si karşısında rahat bir öğleden sonra geçirmeyi bekliyor olabilirdi, ancak kaotik geçen açılış bölümünde Donnarumma'nın başka planları vardı.
İlk sekiz dakika içinde İtalyan kaleci, alışılmadık hatalar serisiyle ev sahibi tribünlerde endişe dalgaları yarattı. İlk büyük alarm zili, Abdukodir Khusanov'dan gelen sıradan bir geri pasın eski PSG'li oyuncuyu tamamen hazırlıksız yakalamış gibi görünmesiyle çaldı ve bu da kale çizgisi üzerinde çaresiz bir telaşa yol açtı. Top ağlara doğru süzülüyor gibi görünüyordu ve Donnarumma, top çizgiyi geçmeden önce son anda uzaklaştırmayı başardı.
- Getty Images Sport
Manchester City, gol çizgisi dramasından kurtuldu
Topun gerçekten beyaz çizgiyi geçip geçmediği konusunda sosyal medyada anında hararetli bir tartışma başladı ve birçok rakip takım taraftarı, şampiyonların şanslı bir hakem kararı eksikliğinden faydalandığını öne sürdü.
Ancak bu tehlike, ev sahibi ekibin savunmada her zamanki soğukkanlılığını korumakta zorlanmasıyla sinirleri yatıştırmaya pek yetmedi. Özellikle de açılıştaki iki maçından tek bir puan bile çıkaramamış bir takıma karşı, Donnarumma kalibresindeki bir kaleci için bu tuhaf bir başlangıçtı. İtalyan file bekçisinin ayakla oyunundaki güvensizlik ve kararsız tercihleri, Coventry'ye sezonun henüz başındaki en büyük sürprizlerden birine imza atabileceklerine dair küçük de olsa bir umut verdi.
Awoniyi, Etihad'ı şoke etme fırsatını kaçırdı
Eğer gol çizgisi önündeki karambol bir uyarıysa, ikinci pozisyon Manchester City için tam anlamıyla bir acil durumdu. Savunma hattı boyunca atılan isabetsiz bir pas, Taiwo Awoniyi'nin savunma arkasına sarkmasına izin verdi; bu da forveti kaleyle karşı karşıya bırakırken Donnarumma'yı bire bir pozisyonda savunmasız bıraktı.
Bu, bitiriciliği yüksek forvetlerin hayalini kurduğu türden bir fırsattı, ancak Nijeryalı milli oyuncu bunu değerlendiremedi. Ülkesinin beklentilerinin ağırlığını omuzlarında taşıyan eski Nottingham Forest oyuncusu, harika bir fırsatı boşa harcayarak sadece vuruşunu kalenin yanından auta gönderebildi ve konuk ekibi öne geçirme şansını kullanamadı.
- Getty Images Sport
Haaland, Manchester City toparlandıktan sonra kilidi açtı
İlk baskıyı atlattıktan sonra Manchester City sonunda oyundaki üstünlüğünü kabul ettirdi ve takıma yine kaçınılmaz Erling Haaland öncülük etti. Rekorları yeniden yazmayı sürdüren Norveçli süper yıldız, ev sahibinin hücumdaki tüm olumlu işlerinin merkezindeydi.
Coventry'nin kalecisi Carl Rushworth başarılı bir performans sergilese de Haaland'ı sonsuza kadar durduramadı. Beklenen gol sonunda geldi ve Haaland, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla City'yi devre arasına 1-0 önde götürdü. Bu, golcünün hava toplarındaki üstünlüğünü gözler önüne seren bitirici bir kafa vuruşuydu ve Coventry'ye de kendi fırsatlarını kaçırmanın bedelini sert şekilde hatırlattı.
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