Eğer gol çizgisi önündeki karambol bir uyarıysa, ikinci pozisyon Manchester City için tam anlamıyla bir acil durumdu. Savunma hattı boyunca atılan isabetsiz bir pas, Taiwo Awoniyi'nin savunma arkasına sarkmasına izin verdi; bu da forveti kaleyle karşı karşıya bırakırken Donnarumma'yı bire bir pozisyonda savunmasız bıraktı.

Bu, bitiriciliği yüksek forvetlerin hayalini kurduğu türden bir fırsattı, ancak Nijeryalı milli oyuncu bunu değerlendiremedi. Ülkesinin beklentilerinin ağırlığını omuzlarında taşıyan eski Nottingham Forest oyuncusu, harika bir fırsatı boşa harcayarak sadece vuruşunu kalenin yanından auta gönderebildi ve konuk ekibi öne geçirme şansını kullanamadı.



