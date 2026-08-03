Suudi Arabistan Millî Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndan erken elenmesi, Yunan teknik direktör Georgios Donis için yolun sonu değil, aksine yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu süreçte Donis, Suudi Arabistan'ın eski görkemini yeniden yakalayabilecek bir takım kurmayı amaçlıyor ve önüne net bir hedef koyuyor: gelecek yılın başında Krallık'ın ev sahipliği yapacağı 2027 Asya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmak.
Asya Futbol Konfederasyonu'nun resmî internet sitesine verdiği röportajda Donis, teknik vizyonundan ve Dünya Kupası deneyiminin ardından Suudi Arabistan Millî Takımı'nı nasıl yeniden şekillendirmeyi planladığından bahsederek, önümüzdeki dönemin her düzeyde farklı olacağını vurguladı.