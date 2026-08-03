Denis, Dünya Kupası'na katılmanın kendisine oyuncuları hakkında daha net bir tablo sunduğunu, özellikle Uruguay ile berabere kaldıktan sonra İspanya'ya yenilip Yeşil Burun Adaları ile berabere kalmasının ardından üç maçtan yalnızca iki puan çıkarmasının bunda etkili olduğunu itiraf etti.

Teknik direktör, milli takımın illa ki en iyi isimlere değil, en uyumlu ve taktiksel fikirleri uygulayabilme yeteneğine sahip gruba ihtiyaç duyduğu görüşünde; nitelikli oyunculara sahip olmanın mutlaka güçlü bir takıma sahip olmak anlamına gelmediğine dikkat çekti.

Ayrıca önümüzdeki dönemde asıl görevinin, teknik ve kişilik açısından dengeli, sahada teknik ekibin talimatlarını uygulayabilecek bir takım kurmak olduğunu belirterek, küçük ayrıntıların ve teknik direktör ile oyuncular arasındaki karşılıklı güvenin başarının anahtarı olacağının altını çizdi.