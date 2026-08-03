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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Donis: Hedefim Suudi Arabistan'ı Asya'nın zirvesine geri döndürmek, oyun anlayışımdan da vazgeçmeyeceğim!

G. Donis
Suudi Arabistan
Premier Lig
Dünya Kupası
Yunanistan
Suudi Arabistan

Yunan teknik direktör sessizliğini bozdu

Suudi Arabistan Millî Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndan erken elenmesi, Yunan teknik direktör Georgios Donis için yolun sonu değil, aksine yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu süreçte Donis, Suudi Arabistan'ın eski görkemini yeniden yakalayabilecek bir takım kurmayı amaçlıyor ve önüne net bir hedef koyuyor: gelecek yılın başında Krallık'ın ev sahipliği yapacağı 2027 Asya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmak.

Asya Futbol Konfederasyonu'nun resmî internet sitesine verdiği röportajda Donis, teknik vizyonundan ve Dünya Kupası deneyiminin ardından Suudi Arabistan Millî Takımı'nı nasıl yeniden şekillendirmeyi planladığından bahsederek, önümüzdeki dönemin her düzeyde farklı olacağını vurguladı.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Uzun tecrübe: Denis'in bir numaralı silahı

    Donis, Suudi futbolunun içinde geçirdiği uzun yıllardaki tecrübesinin, milli takımla yürüttüğü projenin başarısındaki en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulayarak, yerel ligde yıllarca teknik direktörlük yaptıktan sonra Suudi oyuncunun zihniyetini derinlemesine anlar hale geldiğini ifade etti.

    Yunan teknik adam, oyunculara uyruk ya da isim penceresinden bakmadığını, sadece takımın ihtiyaçlarına odaklandığını belirterek, her teknik direktörün kendine ait bir felsefesi olduğunu, kendi görevinin ise Suudi oyuncunun kişiliği ile uygulamak istediği oyun tarzı arasında uyum sağlamak olduğunun altını çizdi.

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  • Dünya Kupası'nın dersleri ve ideal takım arayışının başlangıcı

    Denis, Dünya Kupası'na katılmanın kendisine oyuncuları hakkında daha net bir tablo sunduğunu, özellikle Uruguay ile berabere kaldıktan sonra İspanya'ya yenilip Yeşil Burun Adaları ile berabere kalmasının ardından üç maçtan yalnızca iki puan çıkarmasının bunda etkili olduğunu itiraf etti.

    Teknik direktör, milli takımın illa ki en iyi isimlere değil, en uyumlu ve taktiksel fikirleri uygulayabilme yeteneğine sahip gruba ihtiyaç duyduğu görüşünde; nitelikli oyunculara sahip olmanın mutlaka güçlü bir takıma sahip olmak anlamına gelmediğine dikkat çekti.

    Ayrıca önümüzdeki dönemde asıl görevinin, teknik ve kişilik açısından dengeli, sahada teknik ekibin talimatlarını uygulayabilecek bir takım kurmak olduğunu belirterek, küçük ayrıntıların ve teknik direktör ile oyuncular arasındaki karşılıklı güvenin başarının anahtarı olacağının altını çizdi.

  • FBL-ASIA2007-INA-KSA-IRQAFP

    Asya Kupası: En büyük hedef

    Donis, özellikle Suudi Arabistan'ın üç on yılı aşkın süredir kıta şampiyonluğunu kazanamamış olması ve bir sonraki edisyonun Suudi topraklarında düzenlenecek olması nedeniyle beklenen baskının boyutunun farkında; bu durum taraftar ve medya beklentilerinin de artmasına yol açıyor.

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    Teknik direktör, medya baskısının futbolda doğal bir olgu olduğunu, ancak bunun turnuva öncesinde ek bir yük değil motive edici bir unsur olması gerektiğini belirtirken, Asya Kupası başlamadan önce oyuncuların psikolojik olarak hazırlanmasının önemine vurgu yaptı.

    Ayrıca turnuva öncesindeki dönemde, tecrübeli isimlerle yeni nesil arasında gerçek bir bağ kurmak için yoğun bir çalışma yürütüleceğini, böylece milli takımın sahada aynı kimliğe sahip tek bir bütün haline geleceğini açıkladı.

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  • Gençlik yeni projenin kalbinde

    Donis, önümüzdeki dönemde genç oyunculara daha fazla güvenileceğini açıkladı ve Dünya Kupası'nda genç oyunculara sınırlı bir katılım şansı verildiğini vurgulayarak, bu gerçeği önümüzdeki süreçte değiştirmeyi planladığını belirtti.

    Suudi futbolunun büyük yeteneklere sahip olduğuna inandığını ifade eden Donis, Roshn Ligi'nin son yıllardaki gelişiminin oyuncuların kalitesini artırmaya katkı sağladığını, bunun da kendisine rekabet edebilecek bir milli takım kurmak için daha geniş seçenekler sunduğunu dile getirdi.

    Projenin başarısının yalnızca A Millî Takım'la sınırlı kalmayacağını, tüm yaş kategorisi milli takımları arasında çalışma felsefesinin birleştirilmesini gerektirdiğini, böylece oyuncunun A Millî Takım'a aynı fikirlere sahip olarak ulaşacağını vurguladı.

    Donis, sözlerini oyuncu seçiminde kriterlerinin yaşa değil; teknik ve zihinsel kaliteye ve milli takıma katkı sağlama yeteneğine dayanacağını belirterek tamamladı.

    Kapının istisnasız tüm oyunculara açık olacağının altını çizen Donis, yeteneğe, disipline ve istenileni yerine getirme yeteneğine sahip olduğunu kanıtlayan herkesin fırsatını yakalayacağını, çünkü nihai hedefin tek olduğunu açıkladı: Suudi Arabistan Millî Takımı'nı yeniden kıtasal şampiyonluk kürsüsüne taşımak.