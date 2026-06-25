Donis eleştirilere yanıt verdi: Sihirli bir değneğim yok… Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası’nın sürprizi

Öte yandan, Yunan teknik direktör İspanya’ya karşı alınan yenilginin nedenini şöyle açıkladı: “Futbolda gerçekçi olmak önemlidir. Takımın teknik direktörü olarak, bir aydır takımı kolektif bir şekilde geliştirmek amacıyla hazırlık yapıyoruz; böylece Yeşil Burun Adaları karşısında güçlü bir iz bırakabilelim.”

Şöyle devam etti: “Bunu oyunculara çok net bir şekilde söyledik. İlk maçta tutumumuz iyiydi, ancak İspanya karşısında belki de yeterince cesaretli olamadık. Takımın gösterdiği şey, tutarlı ve düzenli bir gelişme oldu.”

Şöyle devam etti: “Hedefimizin ve planımızın ne olduğunu biliyoruz; bunu hazırlık maçlarında ve Uruguay karşılaşmasında kanıtladık. Yarın da bu plan doğrultusunda çalışacağız.”

Şöyle devam etti: “Hazırlık maçları ve Dünya Kupası’ndaki iki maçla ilgili olarak, baskı çok büyüktü ve sahanın ilk ve ikinci üçte birlik kısımlarında bağlı kaldığımız bir planımız vardı; Uruguay karşısında bunda başarılı olduk.”

Ayrıca şunları da ekledi: “Oyuncularımız sorumlu bir şekilde ve yüksek bir özgüvenle uyum sağlamalı. Rakip bize baskı uyguladığında risk alıp cesurca hareket etmeliyiz ve atağı doğru şekilde kurmalıyız. İyi bir son vuruşa sahip olmak hedeflerimizden biri ve yarın bunun üzerinde çalışacağız.”

Şöyle devam etti: “Her seferinde yeni şeyler öğreniyorum. İspanya maçı aklıma geldiğinde, 5 defans oyuncusuyla oynadığımız birçok maç aklıma geliyor. Bize eksik olan şey cesaretti.”