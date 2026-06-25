Donis eleştirilere yanıt verdi: Sihirli bir değneğim yok… Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası’nın sürprizi

Donis’e, özellikle Dünya Kupası süresince bu iki turnuva hakkında sürekli konuşması göz önüne alındığında, Dünya Kupası’nın Asya Uluslar Kupası ve Arap Körfezi Kupası için sadece bir hazırlık aşaması olup olmadığı da soruldu.
Yunan teknik direktör şu yanıtı verdi: “Sorulara cevap verirken olabildiğince dürüst olmaya çalışıyorum, gerçeğin aksini söylemek istemem.”
Ve şöyle açıkladı: “Eğer iki ay önce bize Dünya Kupası’na katılımla ilgili beklentilerimizi sorsaydınız, elemeyi geçip mümkün olduğunca ileriye gitmek istediğimizi söylerdiniz, ancak gerçek şu ki, bir düğmeye basarak birkaç hafta içinde oyun tarzını değiştirmek mümkün değil.”
Şöyle devam etti: “Takımı değiştirmek için gerekli zihniyete ve zamana sahip olmalıyız. Hazırlık maçlarında baskı hissetmediğimiz için rahat oynuyoruz; büyük maçların aksine, çünkü bu tür maçlar deneyim gerektirir.”
Şöyle devam etti: “Uruguay maçında kaybetmek istemedik ve bir puan aldık. İspanya maçında ise savunmaya odaklandık ama başarılı olamadık. Sonuçlar önemlidir ve sorumluluğu teknik direktör üstlenir.”
Ayrıca şunları da ekledi: “Benimsediğimiz felsefeyle oynayacağız ve güçlü bir zihniyetle sahaya çıkmalıyız. Antrenmanlarda çalıştığımız planla oynayacağız ve yarınki maça çok odaklanıyoruz, çünkü taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.”
Şöyle devam etti: “Dünya Kupası’ndan bir ay önce görevi devraldığımdan beri, Dünya Kupası öncesinde bir şeyler yaratmak için acele ettim; diğer yandan da karşı karşıya geldiğimiz rakipler var.”
Ve şöyle devam etti: “Gerçekçi bir insan olduğum için, kazanılabilecek puanları hesaplarken İspanya karşısında puan almanın kolay olacağını düşünmedim.”