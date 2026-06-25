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Donis eleştirilere yanıt verdi: Sihirli bir değneğim yok… Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası’nın sürprizi

Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan
Yeşil Burun Adaları
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
G. Donis
Uruguay - İspanya
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Yunan teknik direktör, Dünya Kupası'nda son derece zorlu bir göreve hazırlanıyor

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Yunanlı Georgios Donis, Dünya Kupası'nda İspanya'ya yenildikten sonra yöneltilen eleştirilere yanıt vererek, yaklaşan Yeşil Burun Adaları maçı ne kadar zorlu olacağına dikkat çekti.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda Cumartesi sabahı erken saatlerde, ABD'nin Houston kentindeki "NRG" Stadyumu'nda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.

  • Yeşil Baş Sürprizi

    Suudi gazetesi "El Şark El Awsat"ın aktardığı maç öncesi basın toplantısında Donis şunları söyledi: "İspanya ile oynadığımız son maçın ardından, yarınki karşılaşmada yapacağımız şeylere yönelik antrenman seanslarından yararlanmaya çalıştık."

    Ayrıca şunları ekledi: “Güven ve sorumluluk duygusu, en önemlisi de zihinsel istikrar sağladık. Hazırlıklarımızın çoğu iyi geçti ve iyi bir takımımız var.”

    Şöyle devam etti: “Yeşil Burun Adaları Milli Takımı, Dünya Kupası’nın sürprizlerinden biri; yetenekli ve kondisyonu yüksek bir takım. İspanya ve Uruguay maçlarında beni en çok şaşırtan şey, savunma blokları ve kurtarışları oldu.”

    Şöyle devam etti: “Ayrıca kontrataklarda da büyük tehlike oluşturdu. Zorlu bir takımla karşılaşacağız. Takımıma inanıyorum ve takımımızın göstereceği özgüvene güveniyoruz.”

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  • İspanya'nın cesareti

    Öte yandan, Yunan teknik direktör İspanya’ya karşı alınan yenilginin nedenini şöyle açıkladı: “Futbolda gerçekçi olmak önemlidir. Takımın teknik direktörü olarak, bir aydır takımı kolektif bir şekilde geliştirmek amacıyla hazırlık yapıyoruz; böylece Yeşil Burun Adaları karşısında güçlü bir iz bırakabilelim.”

    Şöyle devam etti: “Bunu oyunculara çok net bir şekilde söyledik. İlk maçta tutumumuz iyiydi, ancak İspanya karşısında belki de yeterince cesaretli olamadık. Takımın gösterdiği şey, tutarlı ve düzenli bir gelişme oldu.”

    Şöyle devam etti: “Hedefimizin ve planımızın ne olduğunu biliyoruz; bunu hazırlık maçlarında ve Uruguay karşılaşmasında kanıtladık. Yarın da bu plan doğrultusunda çalışacağız.”

    Şöyle devam etti: “Hazırlık maçları ve Dünya Kupası’ndaki iki maçla ilgili olarak, baskı çok büyüktü ve sahanın ilk ve ikinci üçte birlik kısımlarında bağlı kaldığımız bir planımız vardı; Uruguay karşısında bunda başarılı olduk.”

    Ayrıca şunları da ekledi: “Oyuncularımız sorumlu bir şekilde ve yüksek bir özgüvenle uyum sağlamalı. Rakip bize baskı uyguladığında risk alıp cesurca hareket etmeliyiz ve atağı doğru şekilde kurmalıyız. İyi bir son vuruşa sahip olmak hedeflerimizden biri ve yarın bunun üzerinde çalışacağız.”

    Şöyle devam etti: “Her seferinde yeni şeyler öğreniyorum. İspanya maçı aklıma geldiğinde, 5 defans oyuncusuyla oynadığımız birçok maç aklıma geliyor. Bize eksik olan şey cesaretti.”

  • Gerçekçilik ve kompozisyonun istikrarı

    İspanya karşısında oyun tarzını değiştirme konusuna değinen Donis, “Ben, takımımın istikrarlı ve tutarlı bir şekilde oynamasını isteyen bir teknik direktörüm. Beş maçın dördünde tek bir taktikle oynadık ve benim düşünce tarzım budur” dedi.

    Ardından şu eklemeyi yaptı: “Yorgunluk ya da sakatlıklar olabilir; ayrıca rakip takımı analiz ediyoruz. Daha fazla bilgi veremem.”

    Şöyle devam etti: “Neler olduğunu unutmayalım; İspanya dışında oynadığımız 4 maç daha var. Yarın, rakibi iyi tanıdığımız için kontrolü ele geçirmeye ve gerekli riskleri dikkatli bir şekilde almaya çalışacağız.”

    Şöyle devam etti: “İstenen sonucu sağlayacak adımları atmak istiyoruz. Büyük bir cesaretle sahaya çıkacağımıza inanıyorum. İspanya maçında yaşananlara gelince, o performans Uruguay maçındakinden farklıydı.”

    Şöyle devam etti: “Yeşil Burun Adaları savunma açısından çok yetenekli; küçük çabalarla iki gol atmayı başardılar. Dünya Kupası’nda seviye yüksek ve rakipler güçlü. Hiçbir çabadan kaçınmayacağız, kendi ritmimizi dayatacağız ve başarıya ulaşmayı umuyoruz.”

  • Dünya Kupası ve Asya Etabı

    Donis’e, özellikle Dünya Kupası süresince bu iki turnuva hakkında sürekli konuşması göz önüne alındığında, Dünya Kupası’nın Asya Uluslar Kupası ve Arap Körfezi Kupası için sadece bir hazırlık aşaması olup olmadığı da soruldu.

    Yunan teknik direktör şu yanıtı verdi: “Sorulara cevap verirken olabildiğince dürüst olmaya çalışıyorum, gerçeğin aksini söylemek istemem.”

    Ve şöyle açıkladı: “Eğer iki ay önce bize Dünya Kupası’na katılımla ilgili beklentilerimizi sorsaydınız, elemeyi geçip mümkün olduğunca ileriye gitmek istediğimizi söylerdiniz, ancak gerçek şu ki, bir düğmeye basarak birkaç hafta içinde oyun tarzını değiştirmek mümkün değil.”

    Şöyle devam etti: “Takımı değiştirmek için gerekli zihniyete ve zamana sahip olmalıyız. Hazırlık maçlarında baskı hissetmediğimiz için rahat oynuyoruz; büyük maçların aksine, çünkü bu tür maçlar deneyim gerektirir.”

    Şöyle devam etti: “Uruguay maçında kaybetmek istemedik ve bir puan aldık. İspanya maçında ise savunmaya odaklandık ama başarılı olamadık. Sonuçlar önemlidir ve sorumluluğu teknik direktör üstlenir.”

    Ayrıca şunları da ekledi: “Benimsediğimiz felsefeyle oynayacağız ve güçlü bir zihniyetle sahaya çıkmalıyız. Antrenmanlarda çalıştığımız planla oynayacağız ve yarınki maça çok odaklanıyoruz, çünkü taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.”

    Şöyle devam etti: “Dünya Kupası’ndan bir ay önce görevi devraldığımdan beri, Dünya Kupası öncesinde bir şeyler yaratmak için acele ettim; diğer yandan da karşı karşıya geldiğimiz rakipler var.”

    Ve şöyle devam etti: “Gerçekçi bir insan olduğum için, kazanılabilecek puanları hesaplarken İspanya karşısında puan almanın kolay olacağını düşünmedim.”

  • Umutsuzluk hissi ve Yeşil Burun Görevi

    Donis, İspanya’ya karşı alınan yenilginin ardından oyuncuların yaşadığı hayal kırıklığından ve onları Yeşil Burun Adaları ile oynanacak kritik maça nasıl hazırladıklarından da bahsetti.

    Donis bu konuda şunları söyledi: “Bazen, zihinsel hazırlık için özel bir çaba sarf etmenize gerek olmayan maçlar olur; çünkü oyuncuların bu maçların önemini farkında olmaları zaten bir önkoşuldur.”

    Şöyle devam etti: “Grubumuz güçlü ve yetenekli takımlarla dolu. Bizim de iyi oyuncularımız olduğu için herkes elinden gelenin en iyisini yapmak istiyor. Oyuncuların kendilerini güvende hissetmeleri gerekiyor; bunu da onlara teknik direktör, oyun planı ve hazırlıklar sağlıyor.”

    Şöyle devam etti: “Bu karşılaşmanın önemi, oyuncuların gerginliğine yansımamalı; aksine, karşılaşmadaki her türlü duruma hazır olmalarını sağlamalıdır.”

    Hayal kırıklığı hissi ile ilgili olarak ise şöyle yanıt verdi: “Siz beni her gün antrenmanlarda görmüyorsunuz. Söylediğinizin tam tersi bir durumdayım; çoğu zaman heyecanlıyım, bazen de antrenmanda en iyi çalışma yöntemini uygulamak istediğim için endişeliyim.”

    Şöyle devam etti: “Güçlü bir takım kurabileceğimize inanıyorum. Bazıları teknik direktörün sihirli bir değneği olduğunu düşünebilir. Görevi devraldığım bu ay, kariyerimin en zor ayıdır, çünkü çok fazla taktik denemeye çalıştım.”

    Son olarak şunları ekledi: “Birçok toplantı ve antrenman seansı yaptık; her geçen gün daha da memnun oluyorum. Yarın zihniyetimiz, düşünce yapımız ve karakterimizle en iyi mücadeleyi sergilemeliyiz. Maçlar, istikrar sayesinde kazanılır.”

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