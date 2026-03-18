Donald Trump'ın yeni İç Güvenlik Bakanlığı başkanı yaz turnuvasıyla ilgili ciddi bir açıklama yaparken, ABD'nin Dünya Kupası hazırlıkları geride kalıyor
Mullin, Senato oturumunda Dünya Kupası konusunda uyarıda bulundu
Çarşamba günü Mullin, ülkenin Meksika ve Kanada ile birlikte yaklaşan turnuvaya ev sahipliği yapma hazırlığı konusunda ciddi endişelerini dile getirdi. Çarşamba günü milletvekillerine hitap eden eski MMA dövüşçüsü, etkinliğin güvenliğinden sorumlu kurumun zorluklar yaşadığını kabul etti. Bu açıklama, dört haftadan fazla süredir faaliyetleri felç eden kısmi hükümet kapanmasıyla ilgili sorulara yanıt verirken geldi. Güvenlik hazırlıklarına doğrudan değinen Mullin, DHS'nin Dünya Kupası hazırlıklarında geride kaldığını ve hazırlıkların tamamlanmasının dört ay süreceğini belirtti.
Kapanma krizi turnuva güvenliğini sekteye uğrattı
Güvenlik çerçevesinin önündeki en büyük engel, Washington’da devam eden bütçe anlaşmazlığıdır. Bu çıkmaz sırasında bakanlık fiilen kapatılmış durumda olup, Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı gibi hayati öneme sahip kurumlar büyük bir baskı altında kalmıştır. Mullin’e göre, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) bu kapatma nedeniyle endişe verici bir hızla personel kaybediyor ve yaz futbol turnuvasını yürütmek için gerekli yeni personeli eğitmenin yaklaşık dört ay süreceğini vurguladı.
Jeopolitik gerilimler turnuva lojistiğini tehdit ediyor
Yurt içi idari engellerin ötesinde, Dünya Kupası, turnuva hazırlıklarının üzerine kara bir gölge düşüren, eşi benzeri görülmemiş uluslararası krizlerle karşı karşıya. 28 Şubat'ta İran topraklarında patlak veren yoğun İsrail-ABD askeri saldırılarının ardından, İran'ın 48 takımlı genişletilmiş turnuvaya katılımı ciddi şekilde sorgulanır hale geldi. Milli takımın hazırlıkları şimdiden ciddi şekilde aksadı; bunun en belirgin örneği, Atlanta'da düzenlenen zorunlu FIFA hazırlık toplantısına katılmamalarıydı. Sonuç olarak, İran Futbol Federasyonu, FIFA'ya acilen başvurarak G Grubu'ndaki Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır maçlarının yerinin Los Angeles ve Seattle'dan Meksika'ya değiştirilmesini talep etti, ancak dünya futbolunun yönetim organının bu talebi reddettiği bildirildi.
FIFA, takvim konusunda kararlılığını sürdürüyor
Tahran'dan gelen söylemlere rağmen FIFA, turnuvayı gerçekleştirmeye kararlı görünüyor. Operasyon Direktörü Heimo Schirgi, etkinliğin "ertelenemeyecek kadar büyük" olduğunu vurgulayarak 48 ülkenin tamamının katılımını umduğunu belirtti. İran'ın G Grubu'ndan çekilmesi, turnuvanın başlamasına sadece birkaç hafta kala telaşlı bir yeniden düzenlemeyi zorunlu kılacaktır. Bu aşamada maçların yerinin değiştirilmesi, organizatörler için devasa bir lojistik kabusa dönüşecek ve yayın haklarını, bilet satışlarını ve takımların kamp düzenlerini altüst etme riski taşıyacaktır.
