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Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya destek verdi: 'Aldatma' suçlamalarıyla karşı karşıya
Trump, futbol federasyonlarına uyarıda bulundu
Başkan Trump, küresel futbol camiasına sert bir uyarıda bulunarak, FIFA'nın Infantino'nun yerine geçecek birini belirleme planlarıyla ilerlemesi halinde "korkunç bir hata" yapacağını söyledi. ABD Başkanı, sosyal medya platformunu kullanarak zor günler geçiren FIFA başkanını savundu ve yönetim organının son dönemdeki mali ve operasyonel başarılarının doğrudan Infantino'nun liderliği ve oyuna ilişkin vizyonuyla bağlantılı olduğunu ileri sürdü.
Pazartesi gecesi yayımlanan doğrudan bir paylaşımda Trump, FIFA'nın mevcut başkanın dümenin başında olmadığı bir durumda "asla bu kadar başarılı ya da kârlı olamayacağını" iddia etti. Şöyle yazdı: "FIFA, herhangi bir nedenle Başkan Gianni Infantino'nun yerine geçecek birini düşünse bile korkunç bir hata yapmış olurdu. Kendisi harika biri; kısa süre önce şimdiye kadar düzenlenen, dört kat farkla en başarılı Dünya Kupası'na başkanlık etti.
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FIFA Forward Enterprise'a yönelik tepki
Beyaz Saray'dan gelen destek, Infantino'nun sporun en güçlü bölgesel kuruluşlarından eşi benzeri görülmemiş bir muhalefetle karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi. UEFA, CONCACAF ve AFC, ticari hakların satılmasına yönelik bir öneri konusunda aldatma yoluyla güven ihlali ifadelerini kullandıkları sert bir ortak açıklama yayımladı.
Konfederasyonlar açık mektupta öfkelerini dile getirerek, "Güven aldatma yoluyla kırıldığında, bir kişi kendisine yetki veren kolektifin üstünde kendisini konumlandırdığında, bu görev terk edilmiş olur" dedi. Mektupta ayrıca futbolun herhangi bir kişiden ziyade oyunculara, taraftarlara ve üye federasyonlara ait olduğu vurgulandı.
ABD Futbol Federasyonu değişim çağrısına katıldı
Trump'ın Infantino'ya kişisel desteğine rağmen, ABD Futbol Federasyonu eleştirmenlerle aynı çizgide yer alarak Canada Soccer ve diğer bölgesel birliklere katıldı ve yönetim organında kapsamlı reform talep etti. Amerikan federasyonu pazartesi günü yayımladığı açıklamada, "FIFA'nın yönetişimini, şeffaflığını ve hesap verebilirliğini güçlendiren anlamlı değişim" çağrısında bulundu. Bu durum, ülkenin futbol yönetim organını ABD başkanlığından gelen siyasi söylemle karşı karşıya getiriyor.
Eleştiriler, FFE projesiyle ilgili istişare eksikliğine odaklanıyor; söz konusu projenin incelemeden kaçınmak için sıkıştırılmış bir takvimle ilerletildiği bildirildi.
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Infantino'nun özrü ve geleceğe dair beklentiler
Infantino, FFE teklifinin ele alınış biçimi nedeniyle özür diledi, ancak Avrupa ve Asya federasyonlarının birçoğu açısından bu jest çok geç geldi. UEFA daha önce, ticari planların ilerlemesi halinde üyelerinin Dünya Kupası da dahil olmak üzere FIFA organizasyonlarını boykot edebileceğini öne sürmüştü.
İsviçreli yönetici, Şubat 2016'dan bu yana görevde ve şu anda birkaç yıl daha bu görevde kalmayı planlıyor. Mevcut görev süresinin 2027'ye kadar devam etmesi öngörülüyor ve başkanlığını 2031'e kadar uzatmak için yeniden seçilme isteğini şimdiden ortaya koydu.
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