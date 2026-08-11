Başkan Trump, küresel futbol camiasına sert bir uyarıda bulunarak, FIFA'nın Infantino'nun yerine geçecek birini belirleme planlarıyla ilerlemesi halinde "korkunç bir hata" yapacağını söyledi. ABD Başkanı, sosyal medya platformunu kullanarak zor günler geçiren FIFA başkanını savundu ve yönetim organının son dönemdeki mali ve operasyonel başarılarının doğrudan Infantino'nun liderliği ve oyuna ilişkin vizyonuyla bağlantılı olduğunu ileri sürdü.

Pazartesi gecesi yayımlanan doğrudan bir paylaşımda Trump, FIFA'nın mevcut başkanın dümenin başında olmadığı bir durumda "asla bu kadar başarılı ya da kârlı olamayacağını" iddia etti. Şöyle yazdı: "FIFA, herhangi bir nedenle Başkan Gianni Infantino'nun yerine geçecek birini düşünse bile korkunç bir hata yapmış olurdu. Kendisi harika biri; kısa süre önce şimdiye kadar düzenlenen, dört kat farkla en başarılı Dünya Kupası'na başkanlık etti.