Ocak transfer döneminde Inter, özellikle Asllani, Palacios ve Carboni kardeşlerin (Franco ve Valentin) satışlarıyla oyuncu gönderme konusunda aktifti; A takım için hiçbir transfer yapılmadı - sezon ortasında tek transfer, U23 takımına katılan Hırvat Leon Jakirovic oldu - ancak Marotta ve Ausilio, gelecek vaat eden bir transferi tamamlayarak, Modena'da oynayan 2002 doğumlu Fransız orta saha oyuncusu Yanis Massolin'i kadroya kattı. Massolin, sezonu Serie B'de tamamlayacak ve yaz aylarında Milano'ya gelecek.
Donadoni, Massolin hakkında: "Kalitesini değerlendirmek için bilim adamlarına gerek yok." Inter ne kadar ödedi, pozisyonu ve özellikleri
"Eğer Inter satın aldıysa…"
Serie B'nin 30. haftasında Modena'nın rakibi olan Spezia'nın teknik direktörü Roberto Donadoni, maç öncesi basın toplantısında Massolin'in niteliklerinden de bahsetti: "Inter onu transfer etmeyi düşündüyse,niteliklerini değerlendirmek için bilim adamı olmaya gerek yok. O, özel ilgiyi hak eden bir oyuncu. Her ne kadar oyuncularıma rakibe baskı yapmalarını söyleyen antrenörlerden biri olmasam da, sırtı kaleye dönükken onun dönmesini engellemek şart."
Maçın sonucuna gelince, Modena, De Luca'nın iki golü ve Gliozzi'nin golüyle 3-0 kazandı. Massolin, 90. dakikadan üç dakika önce Santoro'nun yerine oyuna girdi.
Inter, Yanis Massolin için 3,5 milyon euroluk bir yatırım yaptı ve oyuncu ile 30 Haziran 2030 tarihinde sona erecek dört buçuk yıllık bir sözleşme imzalayarak transferi kesinleştirdi. İkinci forvet olarak doğan ancak birkaç metre geriye çekilerek ideal pozisyonunu bulan bir orta saha jokeridir: doğal bir kanat oyuncusu olan Massolin, gerektiğinde oyun kurucu olarak veya orta sahada ilerleyerek bu bölümün diğer rollerinde de oynayabilir. Fiziksel olarak güçlü bir orta saha oyuncusu olan Massolin, 190 cm boyu sayesinde kafa vuruşlarında da başarılıdır. Özellikleri ve uyruğu nedeniyle sık sık Adrien Rabiot ile karşılaştırılmıştır. İtalya'ya gelmesi, taktiksel olarak gelişmesine yardımcı olduğu kadar fiziksel olarak da gelişmesini sağlamıştır. Massolin, kas kütlesini artırarak daha sağlam bir yapıya kavuşmuş ve top kapma konusunda daha hazır hale gelmiştir.