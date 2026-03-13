Donadoni, Massolin hakkında: "Kalitesini değerlendirmek için bilim adamlarına gerek yok." Inter ne kadar ödedi, pozisyonu ve özellikleri

Serie B'nin 30. haftasında Modena'nın rakibi olan Spezia'nın teknik direktörü Roberto Donadoni, maç öncesi basın toplantısında Massolin'in niteliklerinden de bahsetti: "Inter onu transfer etmeyi düşündüyse,niteliklerini değerlendirmek için bilim adamı olmaya gerek yok. O, özel ilgiyi hak eden bir oyuncu. Her ne kadar oyuncularıma rakibe baskı yapmalarını söyleyen antrenörlerden biri olmasam da, sırtı kaleye dönükken onun dönmesini engellemek şart."

Maçın sonucuna gelince, Modena, De Luca'nın iki golü ve Gliozzi'nin golüyle 3-0 kazandı. Massolin, 90. dakikadan üç dakika önce Santoro'nun yerine oyuna girdi.