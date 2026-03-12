Donadoni, Massolin hakkında: "Kalitesini değerlendirmek için bilim adamlarına gerek yok." Inter'in ödediği ücret, rolü ve özellikleri

Inter, Yanis Massolin için 3,5 milyon euroluk bir yatırım yaptı ve oyuncu ile 30 Haziran 2030 tarihine kadar geçerli olan dört buçuk yıllık bir sözleşme imzaladı. Orta sahanın joker oyuncusu olan Massolin, ikinci forvet olarak doğdu ancak birkaç metre geri çekilerek ideal pozisyonunu buldu: doğal bir orta saha oyuncusu olan Massolin, gerektiğinde diğer pozisyonlarda da oynayabilir, hem oyun kurucu hem de orta saha oyuncusu olarak görev yapabilir. Fiziksel olarak güçlü bir orta saha oyuncusu olan Rabiot, 190 cm boyuyla kafa vuruşlarında da başarılıdır. Özellikleri ve uyruğu nedeniyle sık sık Adrien Rabiot ile karşılaştırılır. İtalya'ya gelmesi, taktiksel olarak olduğu kadar fiziksel olarak da gelişmesine yardımcı oldu. Massolin, kas kütlesini artırarak daha yapılı hale geldi ve mücadelelere hazır hale geldi.