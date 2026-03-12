Ocak ayı transfer döneminde Inter, Asllani, Palacios ve Carboni kardeşler (Franco ve Valentin) gibi oyuncuları satarak transfer piyasasında özellikle çıkışlara yöneldi. Birinci takım için hiçbir transfer yapılmadı - sezon ortasında tek transfer, U23 takımına katılan Hırvat Leon Jakirovic oldu - ancak Marotta ve Ausilio, gelecek vaat eden bir transferi tamamlayarak, Modena'nın 2002 doğumlu Fransız orta saha oyuncusu Yanis Massolin'i kadroya kattı. Massolin, sezonu Serie B'de tamamlayacak ve yaz aylarında Milano'ya gelecek.
Donadoni, Massolin hakkında: "Kalitesini değerlendirmek için bilim adamlarına gerek yok." Inter'in ödediği ücret, rolü ve özellikleri
"INTER SATIN ALDIYSA..."
Spezia'nın teknik direktörü Roberto Donadoni - Modena'nın 30. haftada karşılaşacağı rakip, maç 13 Mart Cuma günü saat 20.30'da oynanacak - maç öncesi basın toplantısında Massolin'in niteliklerinden de bahsetti: "Inter onu transfer etmeyi düşündüyse,onun kalitesini değerlendirmek için bilim adamlarına gerek yok. O, özel ilgiyi hak eden bir oyuncu. Ben, oyuncularına rakibe yapışmalarını söyleyen teknik direktörlerden biri değilim, ama rakibin sırtı kaleye dönükken onu döndürmemek şarttır."
INTER NE KADAR ÖDEDİ, ROLÜ VE ÖZELLİKLERİ
Inter, Yanis Massolin için 3,5 milyon euroluk bir yatırım yaptı ve oyuncu ile 30 Haziran 2030 tarihine kadar geçerli olan dört buçuk yıllık bir sözleşme imzaladı. Orta sahanın joker oyuncusu olan Massolin, ikinci forvet olarak doğdu ancak birkaç metre geri çekilerek ideal pozisyonunu buldu: doğal bir orta saha oyuncusu olan Massolin, gerektiğinde diğer pozisyonlarda da oynayabilir, hem oyun kurucu hem de orta saha oyuncusu olarak görev yapabilir. Fiziksel olarak güçlü bir orta saha oyuncusu olan Rabiot, 190 cm boyuyla kafa vuruşlarında da başarılıdır. Özellikleri ve uyruğu nedeniyle sık sık Adrien Rabiot ile karşılaştırılır. İtalya'ya gelmesi, taktiksel olarak olduğu kadar fiziksel olarak da gelişmesine yardımcı oldu. Massolin, kas kütlesini artırarak daha yapılı hale geldi ve mücadelelere hazır hale geldi.