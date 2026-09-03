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Domino felaketi! Chelsea, Monaco ve Everton anlaşmaları transferin son günündeki kaosta nasıl çöktü?
Çok kulüplü domino etkisi çöktü
Yakın dönem futbol tarihinin son gününde yaşanan en kaotik süreçlerden biri, Chelsea, AS Monaco, Everton ve Manchester City'yi içeren karmaşık bir transfer zincirinin dramatik şekilde çökmesiyle sonuçlandı. Müzakereler ağı, Monaco'nun Erik Lira'yı kadrosuna katmak için bir borç sorununu çözmeye ve kadroda AB dışı oyuncu kontenjanında yer açmaya çalışmasıyla başladı.
Monaco, ilk etapta hücum oyuncusu Folarin Balogun'u Everton'a satmak için anlaşmaya vardı, ancak sağlık kontrolü sırasında ortaya çıkan şüpheler nedeniyle transfer duraksadı. Fırsatı değerlendiren Chelsea, Manchester City'ye Premier League rekoru kıran bir anlaşmayla gitmek üzere olan Enzo Fernandez'in yerine Monaco orta saha oyuncusu Lamine Camara için anlaşma sağladı.
Ancak müzakerelerde yaşanan sonraki gelişmeler, çok kulüplü bu düzenlemenin son başvuru süresi dolmadan tamamen dağılmasına yol açtı.
- Sportimage
Everton'ın sonuçsuz kalan forvet arayışı
Balogun anlaşmasında pürüz çıkmasının ardından Everton, dikkatini Manchester United forveti Joshua Zirkzee'ye çevirdi. United, Zirkzee'nin ayrılığına onay vermeyince Toffees, süre daralırken Balogun için daha ucuz şartları yeniden müzakere etmek üzere Monaco'ya döndü.
Monaco, Camara yerine Balogun'u satmayı tercih etti ve bu da Ligue 1 ekibinin Camara'nın Chelsea'ye kararlaştırılan transferini iptal etmesine yol açtı. Camara'yı bir anda kaybetmesine rağmen Chelsea, Manchester City ile yaptığı anlaşmaya sadık kalmayı seçti ve Fernandez'in, doğrudan bir yedek transferi yapmadan transferini tamamlamasına izin verdi.
Nihai çöküş ise Balogun'un, sağlık kontrolündeki drama sonrası Everton'a katılmamaya karar vermesiyle yaşandı; oyuncu, sözleşme imzalamadan antrenman tesisinden ayrıldı.
Herkes için geniş kapsamlı sonuçlar
Olayların dramatik seyri, işin içinde olan neredeyse her kulübü operasyonel açıdan zor bir durumda bıraktı. Monaco, hem Balogun'u hem de Camara'yı kadrosunda tuttu; hedeflediği sermayeyi yaratmayı ya da Lira'yı transfer edebilmek için gereken AB dışı oyuncu kontenjanında yer açmayı başaramadı ve bu da Meksikalı orta sahanın gelişini tamamen engelledi.
Chelsea, Fernandez'i rekor bedelle Manchester City'ye satarak transferi tamamladı ancak birincil orta saha hedefinden mahrum kaldı. Bu arada Everton da hem Balogun'u hem de Zirkzee'yi kaçırdı.
Everton, transfer döneminin başlarında Beto'yu zaten Fiorentina'ya satmış olduğu için, elinde tanınan tek kıdemli santrfor olarak Thierno Barry kaldı.
- Getty Images Sport
Kadrodaki kriz ve sıradaki adımlar
Transfer dönemi resmen kapanmışken, etkilenen kulüpler son gün kaosunun hemen ardından ortaya çıkan tabloyu yönetmek zorunda. Teknik direktörler, gerçekleşmeyen transferlerin ardından mevcut seçeneklerini takıma entegre etmeli ve kadro içi hiyerarşiyi yeniden düzenlemeli.
Monaco, AB dışı oyuncu tescil kısıtlamalarını yönetirken mevcut kadrosunu yeniden devreye sokmaya çalışacak. Chelsea ise Fernandez'in çok konuşulan ayrılığının ardından orta saha düzenini kendi içinden çözümlerle uyarlamak zorunda.
Everton'ı zorlu bir dönem bekliyor; iç saha fikstürü yeniden başlarken hücum hattına liderlik etmesi için büyük ölçüde Barry'ye bel bağlayacak.
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