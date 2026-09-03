Yakın dönem futbol tarihinin son gününde yaşanan en kaotik süreçlerden biri, Chelsea, AS Monaco, Everton ve Manchester City'yi içeren karmaşık bir transfer zincirinin dramatik şekilde çökmesiyle sonuçlandı. Müzakereler ağı, Monaco'nun Erik Lira'yı kadrosuna katmak için bir borç sorununu çözmeye ve kadroda AB dışı oyuncu kontenjanında yer açmaya çalışmasıyla başladı.

Monaco, ilk etapta hücum oyuncusu Folarin Balogun'u Everton'a satmak için anlaşmaya vardı, ancak sağlık kontrolü sırasında ortaya çıkan şüpheler nedeniyle transfer duraksadı. Fırsatı değerlendiren Chelsea, Manchester City'ye Premier League rekoru kıran bir anlaşmayla gitmek üzere olan Enzo Fernandez'in yerine Monaco orta saha oyuncusu Lamine Camara için anlaşma sağladı.

Ancak müzakerelerde yaşanan sonraki gelişmeler, çok kulüplü bu düzenlemenin son başvuru süresi dolmadan tamamen dağılmasına yol açtı.







