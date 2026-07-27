Domino etkisi transfer dönemini alevlendiriyor: Real Madrid'in hamleleri Barcelona, Arsenal ve Manchester United'ın umutlarını yeşertiyor

2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından geçen birkaç günün ardından, kulüplerin yeni sezonun başlamasına günler kala kadrolarını güçlendirme isteğiyle birlikte yaz transfer sezonunun atmosferi kızıştı.
Bu transfer döneminde Brezilyalı Vinicius Junior, Arjantinli Julian Alvarez ve İspanyol Rodri gibi bir dizi büyük yıldız, bu yaz olası transferlerle bağlantılı olmaları nedeniyle dikkatleri üzerlerine çekiyor.
İşin ilginç yanı, bu olası transferlerin başka oyuncuların kaderi üzerinde de net bir etki yaratacak olması; buna "transfer domino etkisi" adı verilebilir.