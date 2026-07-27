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Abobakr El Mokadem

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Domino etkisi transfer dönemini alevlendiriyor: Real Madrid'in hamleleri Barcelona, Arsenal ve Manchester United'ın umutlarını yeşertiyor

FEATURES
Transfers
La Liga
Premier Lig
Bundesliga
Barcelona
Real Madrid
M. United
Paris Saint-Germain
Liverpool
Vinicius Junior
Y. Diomande
J. Alvarez
A. Tchouameni
B. Barcola
F. Torres
İspanya
İngiltere
Almanya
Fransa
Brezilya
Côte d’Ivoire
Arjantin

Dünya Kupası'nın ardından hareketli bir yaz transfer dönemi

   2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından geçen birkaç günün ardından, kulüplerin yeni sezonun başlamasına günler kala kadrolarını güçlendirme isteğiyle birlikte yaz transfer sezonunun atmosferi kızıştı.

Bu transfer döneminde Brezilyalı Vinicius Junior, Arjantinli Julian Alvarez ve İspanyol Rodri gibi bir dizi büyük yıldız, bu yaz olası transferlerle bağlantılı olmaları nedeniyle dikkatleri üzerlerine çekiyor.

İşin ilginç yanı, bu olası transferlerin başka oyuncuların kaderi üzerinde de net bir etki yaratacak olması; buna "transfer domino etkisi" adı verilebilir.

  • diomandeGetty Images

    Diomande, Vinicius'un ayrılığının önünü açıyor ve Barcelona'yı engelliyor


    Leipzig'in yıldızı Fildişi Sahilili Yan Diomande, kraliyet ekibinin hücum hattını güçlendirmek amacıyla gerçekleşecek güçlü bir transferle Real Madrid'e gitmeye yaklaştı.

    Ancak bu transfer, Real Madrid'i sözleşmesini yenilemeyen ve Arsenal'in ısrarla istediği Vinicius Junior konusunda bir değerlendirme yapmaya itebilir.

    Sözleşme yenileme görüşmelerinin çıkmaza girmesi halinde Brezilyalı yıldız, bu yaz Arsenal'e gitmeye yakın olacak.

    Öte yandan Diomande'nin Leipzig'den ayrılışı, Barcelona'nın Alman ekibi Hoffenheim'ın yıldızı Kosovalı forvet Vesnik Aslani'yi kadrosuna katma hedeflerine doğrudan bir tehdit oluşturuyor. Zira Leipzig, kendi geleceğini Fildişi Sahilili oyuncunun geleceğine bağladı ve bu karmaşık transfer, Barcelona'yı hücum hattındaki hedefinden mahrum bırakabilir.

    Leipzig, Diomande'nin İspanya'nın başkentine transferinin tamamlanması halinde 23 yaşındaki Aslani'yi onun doğrudan alternatifi olarak kadrosuna katmakta ısrarcı. Bu senaryo, özellikle Katalan kulübünün Kosovalı forveti Ferran Torres'in en ideal alternatifi olarak görmesi nedeniyle Barcelona'yı son derece zor bir duruma sokuyor.

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  • Vinicius JuniorGetty Images

    Vinicius, Barcelona'nın Alvarez'i kadrosuna katma hayalini destekliyor


    Real Madrid ile sözleşmesini yenilemeyen ve yakında kulüpteki son yılına başlayacak olan Brezilyalı oyuncu Vinicius Junior'ın geleceğini çevreleyen belirsizlik sürüyor. Bu durum, kulübünün onu bu yaz satmasına yol açabilir.

    Raporlar, iki taraf arasındaki büyük anlaşmazlıkların sözleşme yenileme adımını engellediğini ve bu durumun devam etmesi halinde Real Madrid'in Vinicius'u Arsenal'e satmaya razı olabileceğini gösteriyor.

    Bu transfer gerçekleşirse, cari yaz transfer döneminde ilk hedefini gerçekleştirmeye yaklaşacak olan Barcelona için adeta bir hediye niteliğinde olacak.

    Barcelona, Atletico Madrid'in yıldızı Julian Alvarez'i kadrosuna katmak istiyor. Alvarez, aynı zamanda Arsenal'in de gündeminde bulunuyor; ancak Arsenal, Vinicius'u kadrosuna katması halinde bu transferden vazgeçecek.

    Arsenal'in Alvarez yarışından çekilmesi durumunda, şu an Barcelona'nın transferi tamamlama yönündeki tüm girişimlerine karşı çıkan Atletico Madrid'in tutumu değişebilir.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    Rodri, Manchester United'ın işine yarıyor


    Real Madrid, oyuncunun İspanya'ya dönme isteğinden faydalanarak, devam eden yaz transfer döneminde Manchester City'nin İspanyol oyuncusu Rodri'nin hizmetlerini almaya çalışıyor.

    Kuşkusuz, Dünya Kupası'nın son edisyonunda en iyi oyuncu ödülünü kazanan Rodri'nin Real Madrid'e transferi büyük bir teknik kazanç olacak, ancak mesele sadece Kraliyet Kulübü ile sınırlı kalmayacak.

    Zira Rodri'nin Real Madrid'e gitmesi, Manchester United'ın Kraliyet Kulübü'nden bir transfer gerçekleştirmesinin de kapısını açacak.

    United, bu yaz Fransız oyuncu Aurelien Tchouameni'yi Real Madrid'den almaya çalışıyor ve Rodri transferinin tamamlanması halinde Kraliyet Kulübü, orta saha oyuncusunun Manchester United'a gitmesine onay verecek.

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  • Liverpool, Paris Saint-Germain'i Barcelona'nın yıldızına yöneltiyor

      Liverpool, Saint-Germain'i Barcelona'nın yıldızına yönlendiriyor

    Paris Saint-Germain oyuncusu Bradley Barcola, Fransız kulübüyle sözleşmesini yenilemeyi reddetti ve Liverpool, oyuncuyu içinde bulunulan yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için harekete geçti.

    Paris'in kadrosuna katmaya çalıştığı Fildişi Sahili'li Yan Diomande'nin transferini Real Madrid'in bitirmesiyle, Fransız kulübü bu durumu telafi etmek için şimdi rotasını Barcelona'ya çevirdi.

    Paris, bu yaz Barcelona'nın yıldızı Ferran Torres'i kadrosuna katmayı hedefliyor. Teknik direktör Luis Enrique, oyuncuyu saf santrfor pozisyonu için bir seçenek olarak kadrosuna katmak istiyor; özellikle de 26 yaşındaki oyuncu, bir yıl sonra sona erecek sözleşmesini yenileme konusundaki tereddüdü ortasında Barcelona'dan ayrılma kapısını araladı.