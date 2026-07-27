Domino etkisi transfer dönemini alevlendiriyor: Real Madrid'in hamleleri Barcelona, Arsenal ve Manchester United'ın umutlarını yeşertiyor





Real Madrid ile sözleşmesini yenilemeyen ve yakında kulüpteki son yılına başlayacak olan Brezilyalı oyuncu Vinicius Junior'ın geleceğini çevreleyen belirsizlik sürüyor. Bu durum, kulübünün onu bu yaz satmasına yol açabilir.

Raporlar, iki taraf arasındaki büyük anlaşmazlıkların sözleşme yenileme adımını engellediğini ve bu durumun devam etmesi halinde Real Madrid'in Vinicius'u Arsenal'e satmaya razı olabileceğini gösteriyor.

Bu transfer gerçekleşirse, cari yaz transfer döneminde ilk hedefini gerçekleştirmeye yaklaşacak olan Barcelona için adeta bir hediye niteliğinde olacak.

Barcelona, Atletico Madrid'in yıldızı Julian Alvarez'i kadrosuna katmak istiyor. Alvarez, aynı zamanda Arsenal'in de gündeminde bulunuyor; ancak Arsenal, Vinicius'u kadrosuna katması halinde bu transferden vazgeçecek.

Arsenal'in Alvarez yarışından çekilmesi durumunda, şu an Barcelona'nın transferi tamamlama yönündeki tüm girişimlerine karşı çıkan Atletico Madrid'in tutumu değişebilir.