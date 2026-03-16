Dominik Szoboszlai, Tottenham ile oynanan hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından Liverpool taraftarlarına sert çıktı

Maçın ardından Szoboszlai, taraftarların erken ayrılmasının yarattığı etkiyi değerlendirirken sözünü sakınmadı. "80. dakikadan sonra insanların eve gitmeye başlamasının bize bir faydası olduğunu sanmıyorum; bu bize hiç yardımcı olmuyor," dedi gazetecilere. Orta saha oyuncusu, geçen sezon şampiyonluğa ulaşan kahramanca performanslara kıyasla maçların eğlence değerinin düşmesine rağmen taraftarların sadık kalması için çağrıda bulundu. "Bize destek olun. Herkes bunu fark ediyor ve biz gol yediğimizde insanlar hala ayrılıyor - gol attığımızda kimse ayrılmıyor. Hayal kırıklığını anlıyorum ama onlara ihtiyacımız var; herkese ihtiyacımız var. Zor zamanlarda birbirimize daha fazla kenetlenmemiz normal olmalı çünkü ihtiyacımız olan şey bu."