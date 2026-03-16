Getty Images Sport
Çeviri:
Dominik Szoboszlai, Tottenham ile oynanan hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından Liverpool taraftarlarına sert çıktı
Anfield'da öfke doruğa ulaştı
Liverpool’un ilk dörtte yer alma mücadelesi, Pazar günü Spurs karşısında üstünlüğünü skora yansıtamamasıyla bir kez daha ciddi bir darbe aldı. 17 şut çekmesine rağmen, Kırmızılar golcü bir vuruş gücünden yoksun kaldı ve kaleyi bulan şut sayısı sadece dörde kaldı. Szoboszlai, muhteşem bir serbest vuruşla ev sahibi takıma ilk yarıda üstünlük sağladı – bu, onun verimli bir sezon geçirdiği bu sezon attığı 11. golüydü – ancak son zamanlarda sıkça görülen savunma zaafiyeti senaryosu yeniden sahneye çıktı. 90. dakikada Richarlison'un attığı gol, ev sahibi taraftarları sessizliğe boğdu. Maçın bitiminde yuhalama sesleri yükseldi ve maç bitmeden tribünlerden kitlesel bir çıkış yaşandı. Bu sonuçla kulüp 5. sırada kaldı ve maçların son dakikalarında puan kaybı yaşama endişe verici eğilimi bir kez daha ortaya çıktı.
- Getty Images Sport
"Bizimle kalın" – Szoboszlai'nin ricası
Maçın ardından Szoboszlai, taraftarların erken ayrılmasının yarattığı etkiyi değerlendirirken sözünü sakınmadı. "80. dakikadan sonra insanların eve gitmeye başlamasının bize bir faydası olduğunu sanmıyorum; bu bize hiç yardımcı olmuyor," dedi gazetecilere. Orta saha oyuncusu, geçen sezon şampiyonluğa ulaşan kahramanca performanslara kıyasla maçların eğlence değerinin düşmesine rağmen taraftarların sadık kalması için çağrıda bulundu. "Bize destek olun. Herkes bunu fark ediyor ve biz gol yediğimizde insanlar hala ayrılıyor - gol attığımızda kimse ayrılmıyor. Hayal kırıklığını anlıyorum ama onlara ihtiyacımız var; herkese ihtiyacımız var. Zor zamanlarda birbirimize daha fazla kenetlenmemiz normal olmalı çünkü ihtiyacımız olan şey bu."
Uzatmalarda yaşanan çöküşlerle damgasını vuran bir sezon
Tottenham ile oynanan beraberlik, Liverpool’un uzatma dakikalarında puan kaybettiği bir dizi sonucun en sonuncusu oldu. Wolverhampton Wanderers, Manchester City ve Bournemouth’a karşı alınan son mağlubiyetlerin hepsi 90. dakikadan sonra yenen gollerle sonuçlandı ve tribünlerde hissedilir bir endişe havası yarattı. Szoboszlai, takımın İstanbul’da Galatasaray’a 1-0 yenildikten sonra azalan Şampiyonlar Ligi umutlarını tartışmak üzere yakın zamanda bir iç toplantı düzenlediğini açıkladı. "Uyanmalı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğimiz şekilde yol almaya başlamalıyız. Zamanımız azalıyor," diye konuştu.
- AFP
Kader maçı niteliğindeki Avrupa karşılaşması
Liverpool, Çarşamba günü Anfield'da oynanacak tarihi maça hazırlanırken dinlenmek için fazla vakti olmayacak. Takım, Pazar günkü anlaşmazlığın ardından birleşik bir cephe oluşturmaya acilen ihtiyaç duyuyor; bu nedenle ortam yakından takip edilecek. Arne Slot'un takımı Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkamaz ve halihazırda sallantıda olan ligdeki konumunu iyileştiremezse, bir sezon boyunca Avrupa'nın en üst düzey futbolundan mahrum kalma ihtimaliyle karşı karşıya kalacak.
