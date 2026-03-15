Dominik Szoboszlai, Tottenham ile oynanan hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından Liverpool’a Conference League konusunda uyarıda bulundu

Pazar günkü mağlubiyetin ardından, son Premier Lig şampiyonu, dördüncü sıradaki Aston Villa'nın iki puan gerisinde ve altıncı sıradaki Chelsea'nin sadece bir puan önünde, ligde beşinci sırada yer alıyor. Liverpool, sezonun bitimine sadece sekiz maç kala 30 maçta 49 puan topladı. Tottenham Hotspur ile oynanan ve takıma büyük zarar veren 1-1'lik beraberliğin ardından Sky Sports'a konuşan Szoboszlai, takım arkadaşlarına sert bir uyarıda bulundu.

"Uyanmalıyız," diyen orta saha oyuncusu, takımın birleşmesi için çağrıda bulundu. "Böyle devam edersek, gelecek sezon Conference League'de oynarsak mutlu olmalıyız. Bizi desteklemeliler çünkü geçen sezon, bitime dört maç kala şampiyon olduğumuzda herkes mutluydu. Zor zamanlarımızda şimdi bizi destekleyin."