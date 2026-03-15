Dominik Szoboszlai, Tottenham ile oynanan hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından Liverpool’a Conference League konusunda uyarıda bulundu
Zor günler geçiren Reds için bir uyarı
Pazar günkü mağlubiyetin ardından, son Premier Lig şampiyonu, dördüncü sıradaki Aston Villa'nın iki puan gerisinde ve altıncı sıradaki Chelsea'nin sadece bir puan önünde, ligde beşinci sırada yer alıyor. Liverpool, sezonun bitimine sadece sekiz maç kala 30 maçta 49 puan topladı. Tottenham Hotspur ile oynanan ve takıma büyük zarar veren 1-1'lik beraberliğin ardından Sky Sports'a konuşan Szoboszlai, takım arkadaşlarına sert bir uyarıda bulundu.
"Uyanmalıyız," diyen orta saha oyuncusu, takımın birleşmesi için çağrıda bulundu. "Böyle devam edersek, gelecek sezon Conference League'de oynarsak mutlu olmalıyız. Bizi desteklemeliler çünkü geçen sezon, bitime dört maç kala şampiyon olduğumuzda herkes mutluydu. Zor zamanlarımızda şimdi bizi destekleyin."
İki yarıdan oluşan bir maçı analiz etmek
Oyun kurucu, tartışmasız en göze çarpan isimdi; 90 dakikalık çalışkan performansını muhteşem bir serbest vuruş, 121 top dokunuşu, yüzde 87 pas isabeti ve altı top kapma ile taçlandırdı. Ancak, Spurs’un beraberliği yakalamasına yol açan dramatik düşüş karşısında şaşkınlığını dile getirdi. “İlk yarıda çok iyi oynadık. Maçı tamamen kontrol ettik, onlar pek fazla pozisyon yaratamadı," diye açıkladı Szoboszlai. "İkinci yarıda, bilmiyorum, ilk yarıdaki gibi oynamadık. Soru şu: neden? Bir araya gelip konuşacağız. Bu en zor dönem. Birbirimize destek olmalıyız."
Anfield'daki hayal kırıklığını anlamak
Anfield'da maçın bitiş düdüğü, ev sahibi taraftarların duyulabilir bir hoşnutsuzlukla karşılandı; bu durum, geçen yıl Arne Slot yönetiminde şampiyonluk kazandıkları sezonda tanık olunan coşkulu manzaralardan çok uzaktı. Szoboszlai, sahadaki ilk tepkileri kaçırmış olsa da, taraftarların üzülmeye hakkı olduğunu kabul etti ve onlara desteğini sürdürmeleri için yürekten yalvardı. "Yuhalamaları duymadım ama anlayabiliyorum çünkü geçen sezon şampiyon olduk ve bu sezon olması gerektiği gibi performans gösteremiyoruz," diye itiraf etti. Ardından taraftarlara sadık kalmaları için çağrıda bulunarak, "Bizi desteklemeliler. Zor zamanlarımızda bize destek olmalılar," diye ekledi.
Liverpool için bundan sonra ne olacak?
Kayıp puanlarını telafi etmek isteyen Liverpool, dikkatini hızla Avrupa'ya çeviriyor ve Çarşamba günü Galatasaray'ı ağırlayarak 1-0'lık mağlubiyeti telafi etmek için UEFA Şampiyonlar Ligi turunun rövanş maçına çıkacak. Takım, bu sezon 41 maçta 11 gol ve 8 asistle öne çıkan yıldız orta saha oyuncusuna büyük ölçüde güvenecek. Yurtiçinde ise, form düşüklüğü yaşayan şampiyonu önümüzdeki Cumartesi günü Brighton deplasmanıyla başlayacak kritik bir maraton bekliyor. İlk dört sırayı belirleyecek yarış, Manchester United, Chelsea ve ilk dörtteki rakibi Aston Villa ile oynanacak yüksek riskli maçların yer aldığı zorlu Mayıs programı sırasında nihai olarak belirlenecek.
