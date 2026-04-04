Getty Images Sport
Çeviri:
Dominik Szoboszlai, Manchester City’ye karşı alınan ağır yenilginin ardından Liverpool taraftarlarıyla hararetli bir tartışmaya girdi
Etihad'da gerginlik doruğa ulaştı
Liverpool, FA Cup çeyrek finalinde Manchester City'ye karşı 4-0'lık ezici bir yenilgiye uğradı; bu sonuç, kulübün hem sahada hem de kulislerdeki süregelen sıkıntılarının boyutunu acı bir şekilde ortaya koydu.
8.000 kişilik deplasman taraftarının çoğu maç bitmeden çok önce stadyumu terk etmiş olsa da, kalanlar duygularını açıkça ortaya koydu. Sonuçtan ve tribünlerden gelen tepkiden açıkça rahatsız olan Szoboszlai, gergin bir an yaşarken omuzlarını silkip kollarını sallarken görüldü, ardından takım arkadaşı Federico Chiesa araya girerek onu uzaklaştırdı.
Taraftarlar 'kibirli' tavırlara öfkeleniyor
Sosyal medya, olayın görüntüleri ile kısa sürede dolup taştı; taraftarlar, kulüp için böylesine zor bir dönemde orta saha oyuncusunun tutumunu sorguladı.
X kullanıcısı @Ayodelebiodun şöyle yazdı: "Bu kadar kötü oynayıp 4-0 yenildikten sonra, muhtemelen tüm maaşlarını harcayıp ülkenin öbür ucundan gelerek siz ezikleri destekleyen taraftarları suçlayacak kadar ne kadar küstah olmanız gerektiğini bir düşünün. Bu oyuncular ne kadar şımarık."
Bir başka Reds taraftarı olan @ianyoungkop ise şöyle dedi: "Bu pislik biraz haddini aşıyor."
"Szoboszlai'nin en büyük hayranıyım ama bunun için özür dilemesi gerekiyor," diye yazdı @Corballyred. "Oyuncular umursamıyor gibi görünüyor ve sanki bir jübile maçıymış gibi koşuştururken, nasıl olur da taraftarların bağlılığını sorgulayabilir?"
Eleştiriler bununla da bitmedi; başka bir hoşnutsuz taraftar onu "çok kibirli bir oyuncu" olarak nitelendirirken, bir diğeri ise "Deplasman taraftarları maaşlarınızı ödüyor, alkışlıyor ve tünele giriyorsunuz; bu tür tiyatral hareketler taraftarlar üzerinde işe yaramaz" diye ekledi.
Szoboszlai daha fazla mücadele ruhu istiyor
Saha içindeki davranışlarına yönelik eleştirilere rağmen, Szoboszlai yenilginin ardından takımının performansını değerlendirirken sözünü sakınmadı. TNT Sports’a konuşan 25 yaşındaki oyuncu, çeyrek finalde elenirken takımın gösterdiği gayret eksikliği konusunda son derece dürüst davrandı.
Orta saha oyuncusu, takımın başarısızlığı hakkında açıkça konuştu ve şunları söyledi: "Zihniyetimiz yeterince yoktu. Dürüst olmak gerekirse, hiçbirimiz elimizden gelenin en iyisini yapmadık. Zor bir dönem ama birbirimize kenetlenmeliyiz. Çarşamba günü bir şansımız daha var ama şunu kafamıza sokmalıyız: Bu, bitmesini istediğimiz bir sezon değil."
Kıyıda bir sezon
Manchester City yenilgisinin yarattığı sarsıntı, Anfield’daki ilk sezonunda zorlu bir dönem geçiren Arne Slot’un yanıtlaması gereken pek çok soruyu beraberinde getiriyor. Mohamed Salah’ın maçın sonlarında kaçırdığı penaltı da bu acıyı daha da artırırken, Etihad Stadyumu’nda İngiliz futbolunun iki devi arasındaki uçurum her zamankinden daha geniş görünüyordu.
Ancak Reds'in yaralarını sarmak için zamanı yok, çünkü Çarşamba günü Paris Saint-Germain ile sezonun kaderini belirleyecek Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı yaklaşıyor. Liverpool, hızla kontrolden çıkan sezondan bir şeyler kurtarmak istiyorsa, taraftarlarıyla barışmanın bir yolunu bulmalı ve formunu yeniden kazanmalıdır.