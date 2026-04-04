Dominik Szoboszlai, Manchester City’ye karşı alınan ağır yenilginin ardından Liverpool taraftarlarıyla hararetli bir tartışmaya girdi

Sosyal medya, olayın görüntüleri ile kısa sürede dolup taştı; taraftarlar, kulüp için böylesine zor bir dönemde orta saha oyuncusunun tutumunu sorguladı.

X kullanıcısı @Ayodelebiodun şöyle yazdı: "Bu kadar kötü oynayıp 4-0 yenildikten sonra, muhtemelen tüm maaşlarını harcayıp ülkenin öbür ucundan gelerek siz ezikleri destekleyen taraftarları suçlayacak kadar ne kadar küstah olmanız gerektiğini bir düşünün. Bu oyuncular ne kadar şımarık."

Bir başka Reds taraftarı olan @ianyoungkop ise şöyle dedi: "Bu pislik biraz haddini aşıyor."

"Szoboszlai'nin en büyük hayranıyım ama bunun için özür dilemesi gerekiyor," diye yazdı @Corballyred. "Oyuncular umursamıyor gibi görünüyor ve sanki bir jübile maçıymış gibi koşuştururken, nasıl olur da taraftarların bağlılığını sorgulayabilir?"

Eleştiriler bununla da bitmedi; başka bir hoşnutsuz taraftar onu "çok kibirli bir oyuncu" olarak nitelendirirken, bir diğeri ise "Deplasman taraftarları maaşlarınızı ödüyor, alkışlıyor ve tünele giriyorsunuz; bu tür tiyatral hareketler taraftarlar üzerinde işe yaramaz" diye ekledi.