Dominik Szoboszlai, Liverpool'un "felaket" niteliğindeki sezonunu sert bir dille eleştirdi ve Manchester City'nin FA Cup'ta Liverpool'u ezici bir skorla mağlup etmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde de bir felaket yaşanabileceği uyarısında bulundu
Etihad'da dönüm noktası
Liverpool, FA Cup çeyrek finalinde Manchester City'ye 4-0'lık ağır bir yenilgiye uğradı. Bu sonuç, takımın süregelen sorunlarının boyutunu ortaya koyarken, kulübün mevcut gidişatı konusunda endişeleri daha da artırdı. Erling Haaland, 39. dakikada penaltıyı gole çevirerek gol yağmurunu başlatarak maçın yıldızı oldu. Haaland daha sonra iki gol daha atarken, Antoine Semenyo da bir gol daha kaydetti.
Spíler TV'de penaltının maçın dönüm noktası olup olmadığı sorulduğunda Szoboszlai, "Penaltının dönüm noktası olduğunu düşünmüyorum, daha çok ikinci golün yendiği an maçı değiştirdi. Bir dakika kalmıştı ve ilk yarıyı 1-0 önde bitirebilirdiniz, ama ondan önce bir gol daha yediğinizde, Manchester City deplasmanında hala şansınız olduğunu düşünerek ikinci yarıya çıkmak pek de olumlu bir şey değil. Çünkü bence City karşısında 2-0 geriden gelip maçı çevirebilen çok az takım var. Bu yüzden ikinci golün dönüm noktası olduğunu söyleyebilirim."
Yorgunluğun mazereti olamaz
Milli maç arası sonrasında, milli takımlarından yeni dönen Liverpool kadrosunun seyahat ve yorgunluktan olumsuz etkilendiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, performansı dış etkenlerle gerekçelendirme girişimlerini hemen reddetti ve yenilginin tüm sorumluluğunun kadroya ait olduğunu vurguladı.
Szoboszlai gazetecilere, "Bu bir mazeret olamaz, onlar da aynı şekilde milli takımdaydılar ve aynı şekilde maçlar oynadılar" dedi. "Eğer hazır değilseniz, bunu söyleyin ve yedek kulübesinde başlayın. Bir kişinin yorgun olması, 12:45'te oynamak zorunda olmamız ya da bunun bir FA Cup maçı olması, bunların hepsi mazeret. Bence daha iyi takım kazandı, tabii ki bu belliydi, ilk yarıda maçı bitirmeliydik çünkü fırsatlarımız vardı."
Şampiyonlar Ligi'nde felaket kapıda
Paris Saint-Germain ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi maçı yaklaşırken, Arne Slot'un takımındaki baskı giderek artıyor. Szoboszlai, kulübün Avrupa futbolundaki prestijli konumunun, hem bu sezonun eleme turlarında hem de ligdeki performansları düzelmezse gelecek yılki Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutları açısından tehlike altında olduğunu kabul etti.
Orta saha oyuncusu, "Kendimizi toparlamalıyız, çünkü bu şekilde oynarsak Şampiyonlar Ligi'ne katılımı ve gelecek yılki Şampiyonlar Ligi katılımını çok çabuk unutabiliriz" diye uyardı. "Bu yüzden kendimize bakmalı ve bu felaket sezonu nasıl unutulmaz bir sezona dönüştürebileceğimizi düşünmeye başlamalıyız."
Anfield'da tırmanan gerginlik
Bu ağır yenilgi, sahada istikrarsızlık ve saha dışında yaşanan kargaşayla boğuşan Liverpool’un sezonuna çalkantılı bir bölüm daha ekledi. Mohamed Salah’ın kaçırdığı penaltı hayal kırıklığını daha da artırırken, maç sonrası haberlere göre Szoboszlai’nin kendisi de maçın bitiş düdüğünün ardından tırmanan gerginlikte deplasman taraftarlarıyla yaşanan bir çatışmaya karıştığı belirtildi.
Teknik direktör Slot da giderek artan bir baskı altında bulunuyor. 4-0'lık mağlubiyetin ardından, Liverpool taraftarlarının bir kısmının Hollandalı teknik adama sırt çevirdiği ve stadyumda potansiyel halefleri için tezahüratlar yapıldığı bildirildi. Kırmızılar, PSG ve Chelsea ile oynayacakları zorlu maçlara hazırlanırken, Szoboszlai'nin "gerekli bir öz değerlendirme dönemi" olarak tanımladığı bu süreç öncesinde kulüp çevresindeki atmosfer gerginliğini koruyor.