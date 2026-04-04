Liverpool, FA Cup çeyrek finalinde Manchester City'ye 4-0'lık ağır bir yenilgiye uğradı. Bu sonuç, takımın süregelen sorunlarının boyutunu ortaya koyarken, kulübün mevcut gidişatı konusunda endişeleri daha da artırdı. Erling Haaland, 39. dakikada penaltıyı gole çevirerek gol yağmurunu başlatarak maçın yıldızı oldu. Haaland daha sonra iki gol daha atarken, Antoine Semenyo da bir gol daha kaydetti.

Spíler TV'de penaltının maçın dönüm noktası olup olmadığı sorulduğunda Szoboszlai, "Penaltının dönüm noktası olduğunu düşünmüyorum, daha çok ikinci golün yendiği an maçı değiştirdi. Bir dakika kalmıştı ve ilk yarıyı 1-0 önde bitirebilirdiniz, ama ondan önce bir gol daha yediğinizde, Manchester City deplasmanında hala şansınız olduğunu düşünerek ikinci yarıya çıkmak pek de olumlu bir şey değil. Çünkü bence City karşısında 2-0 geriden gelip maçı çevirebilen çok az takım var. Bu yüzden ikinci golün dönüm noktası olduğunu söyleyebilirim."