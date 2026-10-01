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Dominik Livakovic'in menajeri, Barcelona'nın Joan Garcia'nın yerine birinci kaleci olması için cesur planını açıkladı
Barcelona'nın sürpriz yaz transferi
Livakovic, yaz döneminin en beklenmedik transferlerinden biri olan yaklaşık 3 milyon avroluk bir anlaşmayla Fenerbahçe'den Katalan devine katıldı. Hırvat kaleci, mevcut tartışmasız bir numara Joan Garcia'nın arkasında resmi debutunu da yaptı.
Transferin başlangıçta tamamen farklı bir yol haritası vardı. Kaleci, İspanya'ya kalıcı olarak geldikten sonra düzenli oynama garantisi için kısa süreli bir kiralık anlaşmasıyla doğrudan ülkesine geri dönmek zorundaydı.
Ancak geçici transferin önerilen süresi konusundaki görüşmeler sonuçsuz kalınca Livakovic Katalonya'da kaldı. Şu anda kulübün kaleci sıralamasında tecrübeli Wojciech Szczesny'nin net şekilde önünde yer alıyor.
- Getty Images Sport
Menajer, gerçekleşmeyen kiralık transferi ve geleceğe dair hedeflerini anlattı
Inkubatorpodcastine konuşan menajer Andy Bara, oyuncusunun Barcelona düzenine entegrasyonu için büyük planı anlattı. "Livakovic, bu yıl hazırlık yapmak ve gelecek sezon ilk 11 oyuncusu olmak, böylece de 1 numara pozisyonu için Joan Garcia ile rekabet etmek üzere Barca'ya imza attı" dedi.
Bara, Dinamo Zagreb'e gerçekleşmeyen transferle ilgili de ayrıntı verdi ve Hırvat kulübünün taleplerindeki ani değişimden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. "Dinamo Zagreb ile bir yıllık kiralık transfer için görüştük ama sonra Dinamo beni arayıp iki yıllık kiralık istediklerini söyledi" diyen Bara, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlara bunun hukuken mümkün olmadığını söyledim ve sonuçta da olmadı. Bir yılı kabul etselerdi, şimdi Barca'dan kiralık olarak Dinamo'da oynuyor olacaktı.
"İki yıl istediler ve bu mümkün değildi, ayrıca Barca da bu teklifi kabul etmezdi."
Piyasada kafa karıştıran bir gelişme
Dinamo Zagreb anlaşmasının tamamen çökmesi, özellikle de Hırvat ekibinin daha sonra geçici olarak alternatif bir hedefe yönelmesinin ardından, Bara'yı şaşkına çevirdi.
Menajer, ilk taleplerindeki iki yıllık taahhüt isteğinin ardındaki çelişkili mantığa dikkat çekerek, "Sonra Dinamo, [Dominik] Kotarski'yi bir sezonluğuna transfer etti ve bu benim anlamadığım bir şeydi" itirafında bulundu.
Bunun sonucunda Livakovic, bu sezonu kulüpten uzakta garanti süreler biriktirmek yerine İspanya'daki yaşama uyum sağlayarak geçirecek. Artık kısa vadede odağı, antrenmanlarda kulüp yönetimini etkilemeye kaymış durumda.
- Getty Images Sport
Yoğun fikstürde fırsat kolluyor
Szczesny'nin mevcut sezonun sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte emekli olması beklenirken, Livakovic'in kadro içindeki uzun vadeli konumunu sağlamlaştırması için önü açık görünüyor. Bara, yurt içi rotasyonun müvekkiline kendini göstermesi için yeterince fırsat sağlayacağına güveniyor.
"Bir sezonda kalede ilk tercih olan oyuncunun her maçta oynaması çok zor olduğu için yedi ila 10 maçta oynayabilir. Çok fazla maç var," diyen Bara'nın işaret ettiği gibi Livakovic, artık kupa maçlarında ya da fikstürün sıkışık olduğu haftalarda eline geçecek fırsatları değerlendirerek sonunda Garcia'nın yerine geçecek kaliteye sahip olduğunu kanıtlamak zorunda.
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