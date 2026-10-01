Inkubatorpodcastine konuşan menajer Andy Bara, oyuncusunun Barcelona düzenine entegrasyonu için büyük planı anlattı. "Livakovic, bu yıl hazırlık yapmak ve gelecek sezon ilk 11 oyuncusu olmak, böylece de 1 numara pozisyonu için Joan Garcia ile rekabet etmek üzere Barca'ya imza attı" dedi.

Bara, Dinamo Zagreb'e gerçekleşmeyen transferle ilgili de ayrıntı verdi ve Hırvat kulübünün taleplerindeki ani değişimden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. "Dinamo Zagreb ile bir yıllık kiralık transfer için görüştük ama sonra Dinamo beni arayıp iki yıllık kiralık istediklerini söyledi" diyen Bara, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlara bunun hukuken mümkün olmadığını söyledim ve sonuçta da olmadı. Bir yılı kabul etselerdi, şimdi Barca'dan kiralık olarak Dinamo'da oynuyor olacaktı.

"İki yıl istediler ve bu mümkün değildi, ayrıca Barca da bu teklifi kabul etmezdi."



