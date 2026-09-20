Dominik Livakovic, Barcelona'da anında etki yaratmasının sırrını ve Dani Olmo'nun ilk maçında parlamasına nasıl yardımcı olduğunu açıkladı

Kulüp adına ilk resmi maçına çıkışını değerlendiren 31 yaşındaki oyuncu, sonunda Barcelona formasıyla sahaya adım atmaktan büyük gurur duyduğunu dile getirdi. Basına konuşan Livakovic, Endülüs'te üç puanı almak için takım olarak ortaya konan çabanın altını çizdi. Mundo Deportivo'nun aktardığına göre, "Sezona mükemmel bir başlangıç yaptık ve böyle devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Barcelona'da oynamanın kendine has baskısına uyum sağlamak, kulübe yeni gelen her oyuncu için göz korkutucu bir görev olabilir, ancak Livakovic'in Dani Olmo sayesinde önemli bir avantajı vardı. İki oyuncu uzun bir geçmişi paylaşıyor; kariyerleri Avrupa'da farklı yönlere gitmeden önce Dinamo Zagreb'de birkaç başarılı yılı birlikte geçirdiler.

Livakovic, kadroda güvendiği bir arkadaşının bulunmasının geçiş sürecini sorunsuz hâle getirdiğini vurgulamakta gecikmedi. Kaleci, "İlk günden beri Dani Olmo yanımda" dedi. "Altı ya da yedi yıl önce Dinamo Zagreb'de onunla birlikte oynadım. Kolay oldu çünkü onlar genç çocuklar ve burası bir aile gibi. Buraya uyum sağlamak çok kolay."