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Dominik Livakovic, Barcelona'da anında etki yaratmasının sırrını ve Dani Olmo'nun ilk maçında parlamasına nasıl yardımcı olduğunu açıkladı
Flick, Sevilla'da Hırvat sürprize ilk 11'de şans verdi
Barcelona'nın La Liga zirvesindeki amansız yürüyüşü, Endülüs'teki etkili bir performansla devam etti, ancak maç öncesi manşetlere Flick'in kalede yaptığı tercih damga vurdu. Daha önce Szczesny'nin Joan Garcia'nın ardından belirlenen ikinci tercih olduğunu öne sürmesine rağmen Alman teknik adam, Livakovic'e Blaugrana formasıyla ilk resmi maçına çıkma fırsatı verdi.
Teknik direktör daha sonra bu seçimin hiyerarşide kalıcı bir değişiklikten ziyade belirli bir taktik karar olduğunu netleştirse de Livakovic fırsatı çok iyi değerlendirdi. Hırvat milli oyuncu, özellikle devre arasının ardından dirençli bir Sevilla takımının direncini kırmak için gereken kolektif çabayı anlattı.
- ZUMA Press Wire
Dinamo Zagreb bağlantısı karşılığını veriyor
Kulüp adına ilk resmi maçına çıkışını değerlendiren 31 yaşındaki oyuncu, sonunda Barcelona formasıyla sahaya adım atmaktan büyük gurur duyduğunu dile getirdi. Basına konuşan Livakovic, Endülüs'te üç puanı almak için takım olarak ortaya konan çabanın altını çizdi. Mundo Deportivo'nun aktardığına göre, "Sezona mükemmel bir başlangıç yaptık ve böyle devam etmemiz gerekiyor" dedi.
Barcelona'da oynamanın kendine has baskısına uyum sağlamak, kulübe yeni gelen her oyuncu için göz korkutucu bir görev olabilir, ancak Livakovic'in Dani Olmo sayesinde önemli bir avantajı vardı. İki oyuncu uzun bir geçmişi paylaşıyor; kariyerleri Avrupa'da farklı yönlere gitmeden önce Dinamo Zagreb'de birkaç başarılı yılı birlikte geçirdiler.
Livakovic, kadroda güvendiği bir arkadaşının bulunmasının geçiş sürecini sorunsuz hâle getirdiğini vurgulamakta gecikmedi. Kaleci, "İlk günden beri Dani Olmo yanımda" dedi. "Altı ya da yedi yıl önce Dinamo Zagreb'de onunla birlikte oynadım. Kolay oldu çünkü onlar genç çocuklar ve burası bir aile gibi. Buraya uyum sağlamak çok kolay."
Raphinha'ya ve kaleci ekibine övgü
Kaleci savunmada işleri dengede tutarken, sahanın diğer ucunda gecenin yıldızı sansasyonel bir hat-trick yapan Raphinha oldu. Livakovic, Brezilyalı oyuncunun çalışma temposuna büyük hayranlık duyduğunu ifade ederken, katkısının yalnızca fırsatları gole çevirmekten çok daha fazlası olduğunu vurguladı. Kaptana yönelik övgülere katılmakta da gecikmedi ve şöyle dedi: "Hat-trick yapan Raphinha'yı tebrik ederim, inanılmaz!"
Kalecilik pozisyonundaki rekabetçi yapıya rağmen Livakovic, bir numaralı forma için yarıştığı rakipleriyle kurduğu ilişki hakkında da sıcak ifadeler kullandı. Kaleciler arasındaki karşılıklı saygı, belli ki olumlu bir antrenman ortamı oluşturdu. Şöyle ekledi: "Kaleci antrenörü, Joan ve Tek (Szczesny) de harika insanlar. Tek bugün benimle çok konuştu, antrenör de öyle. İşimi kolaylaştırdılar."
- AOP.Press
Kaleci rekabetine doğru bakış
Livakovic'in gelişi, Barcelona'ya önceki sezonlarda tartışmasız şekilde eksik olan önemli bir derinlik kazandırdı. 31 yaşındaki kaleci, fiziksel açıdan hâlâ en verimli döneminde bulunurken, Hırvatistan milli takımındaki performanslarıyla edindiği büyük uluslararası tecrübeyi de beraberinde getiriyor.
Livakovic ile Szczesny arasındaki forma rekabeti, Barcelona sezonunun en dikkat çekici alt başlıklarından biri olmaya aday. Her iki tecrübeli isim de, yerleşik Garcia'nın arkasında fırsatların sınırlı olabileceğinin farkında, ancak varlıkları genç oyuncuyu yüksek standartlarını korumaya zorluyor.
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