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Dominic Calvert-Lewin parladı, Leeds United Newcastle United'a Premier League'deki ilk yenilgisini yaşattı
Erken üstünlük karşılığını buldu
Leeds, üstünlüğünü kabul ettirmek için hiç vakit kaybetmedi; ilk düdükten itibaren rakibini bunaltan son derece yüksek tempoyla oynadı. Matthias Jaissle'ın ekibi, durmak bilmeyen baskıyla başa çıkmakta zorlandı.
Gol, şanslı sayılabilecek bir anda geldi. Ao Tanaka'nın şutu Sean Steur ve Lewis Miley'e çarpıp yön değiştirerek Lukas Hornicek'in üzerinden ağlara gitti ve bu pozisyon kendi kalesine gol olarak kayda geçti. Sadece iki dakika sonra Jayden Bogle farkı ikiye çıkardı. James Justin'in kusursuz ortasında top Dominic Calvert-Lewin'i buldu; onun güçlü kafa vuruşu, ağlara giderken Bogle'ın saçına hafifçe temas etti.
- AFP
Calvert-Lewin farkı açtı
Leeds ayağını gazdan çekmeyi reddetti ve devre arasından hemen önce maçı fiilen rekabet olmaktan çıkardı. Calvert-Lewin, konuk savunma için sürekli bir tehdit oluştururken, Bogle'un uzun topunun ardından Tarik Muharemovic'in kafayla indirdiği topu önünde buldu.
Calvert-Lewin daha sonra Sven Botman'a fizik gücüyle üstünlük kurdu ve Hornicek'in yanından ağlara giden sert bir yerden vuruşla skoru üçe çıkardı. Leeds daha hızlı, daha fiziksel ve çok daha agresifti; bu da deplasman takımını kısa bir nefes alma fırsatı için hakemin düdüğünü umutsuzca bekler hâlde bıraktı.
Okafor farkı perçinledi
İkinci yarı da benzer bir şekilde ilerledi; Leeds tempoyu belirlemeyi ve çok sayıda tehlikeli fırsat üretmeyi sürdürdü. Bitmek bilmeyen hücum isteği, Noah Okafor'un dördüncü golü atmasıyla bir kez daha karşılığını buldu. Ethan Ampadu'nun uzun taç atışının ardından top Okafor'un önüne mükemmel şekilde düştü ve Okafor, direkten sekip uzak köşeye giden nefes kesici bir yarım vole vurdu. Newcastle ise sonunda Bazoumana Toure'nin savunmadaki bir hatayı değerlendirip topu ağlara göndermesiyle geç bir teselli golü buldu.
- AFP
Leeds ve Newcastle için sırada ne var?
Bu farklı galibiyetin ardından Leeds, Premier League puan durumunda üçüncü sıraya yükseldi ve Crystal Palace'ı ağırlayacağı maçta sezon başındaki mükemmel ivmesini sürdürmeye çalışacak.
Öte yandan Newcastle, sezondaki ilk lig yenilgisini aldıktan sonra 12. sırada yer alıyor ve yaklaşan milli ara öncesinde Hull City'yi konuk etmeden önce savunmadaki kırılganlığını hızla gidermek zorunda.
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