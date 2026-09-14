Leeds ayağını gazdan çekmeyi reddetti ve devre arasından hemen önce maçı fiilen rekabet olmaktan çıkardı. Calvert-Lewin, konuk savunma için sürekli bir tehdit oluştururken, Bogle'un uzun topunun ardından Tarik Muharemovic'in kafayla indirdiği topu önünde buldu.

Calvert-Lewin daha sonra Sven Botman'a fizik gücüyle üstünlük kurdu ve Hornicek'in yanından ağlara giden sert bir yerden vuruşla skoru üçe çıkardı. Leeds daha hızlı, daha fiziksel ve çok daha agresifti; bu da deplasman takımını kısa bir nefes alma fırsatı için hakemin düdüğünü umutsuzca bekler hâlde bıraktı.