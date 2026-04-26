Dominic Calvert-Lewin, Marc Cucurella'nın saçını çekmesi nedeniyle kırmızı karttan kurtuldu; bu olay, Lisandro Martinez'in Leeds forvetine aynı hareket nedeniyle oyundan atılmasından sadece iki hafta sonra gerçekleşti

Chelsea ile Leeds arasında oynanan ve büyük önem taşıyan FA Cup yarı finali, ilk yarının ortalarında yaşanan tartışmalı bir anla alevlendi. Enzo Fernandez’in kafa vuruşuyla Blues’un 1-0 önde olduğu sırada, Calvert-Lewin’e atılan uzun bir top, Marc Cucurella ile fiziksel bir itiş kakışa neden oldu.

İspanyol savunma oyuncusu forvetin karşısına geçerken, Calvert-Lewin, Chelsea oyuncusunun kendine özgü saçlarından bir tutam tutmuş gibi göründü. Hakem Jarred Gillett ve yardımcıları başlangıçta bu kritik anı kaçırdı ve Cucurella çimlere yığılırken oyun devam etti.

Ancak maç sonunda VAR kontrolü için durduruldu ve Calvert-Lewin, maç yetkililerine masumiyetini savunurken kaderini endişeyle bekledi. İzleyenlerin çoğunun sürprizine, Leeds forvetine sarı kart bile gösterilmeden sahada kalmasına izin verildi.







