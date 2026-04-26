Dominic Calvert-Lewin, Marc Cucurella'nın saçını çekmesi nedeniyle kırmızı karttan kurtuldu; bu olay, Lisandro Martinez'in Leeds forvetine aynı hareket nedeniyle oyundan atılmasından sadece iki hafta sonra gerçekleşti
Wembley'de Tartışma
Chelsea ile Leeds arasında oynanan ve büyük önem taşıyan FA Cup yarı finali, ilk yarının ortalarında yaşanan tartışmalı bir anla alevlendi. Enzo Fernandez’in kafa vuruşuyla Blues’un 1-0 önde olduğu sırada, Calvert-Lewin’e atılan uzun bir top, Marc Cucurella ile fiziksel bir itiş kakışa neden oldu.
İspanyol savunma oyuncusu forvetin karşısına geçerken, Calvert-Lewin, Chelsea oyuncusunun kendine özgü saçlarından bir tutam tutmuş gibi göründü. Hakem Jarred Gillett ve yardımcıları başlangıçta bu kritik anı kaçırdı ve Cucurella çimlere yığılırken oyun devam etti.
Ancak maç sonunda VAR kontrolü için durduruldu ve Calvert-Lewin, maç yetkililerine masumiyetini savunurken kaderini endişeyle bekledi. İzleyenlerin çoğunun sürprizine, Leeds forvetine sarı kart bile gösterilmeden sahada kalmasına izin verildi.
Manchester United taraftarları öfkeden köpürdü
Calvert-Lewin'e karşı herhangi bir işlem yapılmaması, özellikle Manchester United taraftarları arasında anında öfkeye yol açtı. Bundan sadece iki hafta önce, United'ın savunma oyuncusu Lisandro Martinez, Old Trafford'da oynanan bir Premier Lig maçında aynı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü. İronik bir şekilde, o olayda mağdur olan kişi Calvert-Lewin'in kendisiydi.
Sosyal medya, PGMOL'un tutarsızlığıyla ilgili şikayetlerle dolup taştı. Hayal kırıklığına uğramış bir taraftar şöyle dedi: "İki hafta önce Lisandro Martinez, Calvert Lewin'in saçına dokunduğu için kırmızı kart gördü. Bugün o, Cucurella'ya tam olarak aynı şeyi yaptı ve Manchester United oyuncusu olmadığı için kart görmedi."
Martinez davası
Martinez olayı, savunma oyuncusunun şiddet içeren davranış nedeniyle üç maçlık ceza almasıyla sonuçlanan bu olay, Kırmızı Şeytanlar için hâlâ bir yara izi olarak kalmaya devam ediyor. Maç sırasında Martinez, fiziksel bir itiş kakış sırasında soğukkanlılığını kaybetmiş gibi göründü; bu durum VAR müdahalesine yol açtı ve oyuncunun oyundan atılmasıyla sonuçlandı.
United, cezaya itiraz etmeye çalıştı ancak FA disiplin kurulu itirazı reddetti. Kurul, yazılı raporunda, diğer şiddet içeren davranışların fiziksel zarar verme riski daha yüksek olsa da, "futbolun genel çıkarları açısından 'saç çekme' eylemi hoş görülmemeli ve tutarlı cezalarla caydırılmalıdır" açıklamasında bulundu.
Bu açıklama, Calvert-Lewin'e gösterilen hoşgörü nedeniyle yetkililerin başına bela oldu.
Carrick'in hayal kırıklığı daha da arttı
Leeds'in forvetine ceza verilmemesi kararı, Old Trafford'da adaletsizlik hissini daha da artırdı. Martinez'e gösterilen ilk kırmızı kartın ardından, United teknik direktörü Michael Carrick bu kararı gördüğü "en kötü kararlardan biri" olarak nitelendirmişti; zira takımı, Yorkshire ekibine karşı 2-1 mağlup olmuştu. Ardından gelen ceza, United'ı sezonun kritik bir döneminde eksik kadroyla bırakmış oldu.
Calvert-Lewin'in geriye dönük bir ceza alıp almayacağı henüz belli değil. Leeds, Pazar günü Chelsea'ye 1-0 yenilerek FA Cup'tan elendi.