Özellikle tek forvetle oynamayı tercih eden bazı büyük kulüplerin Calvert-Lewin'i kaçırdıklarına pişman olup olmayacakları sorulan eski Leeds forveti Beckford, Birleşik Krallık'taki en iyi bahis sitelerinin adresi FreeBets ile iş birliği kapsamında GOAL'e şöyle konuştu: “Zaten büyük bir kulüpte!”

“Dom'la Leeds'e transfer olduğu yaz konuştum. Ona, ‘Leeds'in seni çeken yanı neydi, seninle ilgilenen başka kulüpler de var mıydı?’ diye sordum. Vardı. Onunla ilgilenen birkaç büyük Avrupa kulübü vardı. İlgilenen birkaç Premier League kulübü de vardı ama yanlış soruları soruyorlardı.

“Leeds'e transfer olmasının nedeni, fizyoterapi ekibine ve onlarla yaptığı görüşmelere güvenmesiydi. Bir süredir birlikte çalıştığı kendine ait bir kondisyon antrenörü var. Vücudunun verdiği sinyalleri dinliyorlar. Küçük sakatlıklarına, sızılarına veya ağrılarına rağmen devam etmesi için zorlanmıyor.

“Everton gibi büyük bir kulübe genç yaşta gittiğinde sana sürekli bunlara rağmen devam etmen söylenir. Biraz daha dayanıklı olman, küçük rahatsızlıkları kafana takmaman istenir. Bir oyuncu olarak her zaman fiziksel açıdan yüzde 100 hazır olamazsın. Zamanın yüzde 5'inde yüzde 100 hazırsan çok iyi durumdasın demektir.

“Hangi kulübe transfer olursa olsun, artık Everton'a gelen genç oyuncudan ziyade deneyimli bir profesyonel olarak görülecekti. Sakatlıklar açısından biraz çalkantılı bir geçmişi olduğu biliniyor ama bunu büyük ölçüde geride bıraktı çünkü vücudunu çok daha iyi tanıyor. Vücudunun verdiği sinyalleri dinliyor. Doğru şekilde besleniyor. Ayrıca bol bol uyuyor ve bu çok önemli. Uyku, toparlanma sürecinde sık sık göz ardı edilen şeylerden biri.

“Bir iki başka kulübe transfer olmayı düşündü ama yalnızca Daniel Farke'yle değil, fizyoterapi ekibiyle de görüştükten ve Leeds'in önümüzdeki beş yıllık projesine baktıktan sonra bunun geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Tabiri caizse uyuyan bir dev.”