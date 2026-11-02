Dominic Calvert-Lewin’i kim kaçırdı? “Avrupa’nın büyük kulüpleri”, İngiltere milli takım oyuncusu Leeds’e bonservissiz olarak katılmadan önce “yanlış soruları” sordu
Calvert-Lewin'in fiziksel durumu hakkında soru işaretleri
Leeds, Sheffield doğumlu oyuncuyu Yorkshire'daki köklerine döndürmekten büyük memnuniyet duyuyor. Kulübün Calvert-Lewin'i kadrosuna katması, Premier League'e dönüşünün ardından bir ölçüde riskli bir hamle olarak görülüyordu.
Daniel Farke'nin takımında ileri uçta oynayacak birine ihtiyaç vardı. Ancak Leeds'in 9 numaralı formasını giymesi için seçilen oyuncunun sağlıklı kalıp hücumda yaratıcılığa büyük ihtiyaç duyan takıma gereken katkıyı sağlayıp sağlayamayacağı kaçınılmaz olarak sorgulanıyordu.
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Leeds'te etkileyici gol sayılarına ulaşıldı
Calvert-Lewin için Merseyside'daki dokuz yıllık döneminin sonlarına doğru fiziksel sorunlar fazlasıyla tanıdık hâle gelmişti. Golleri de azalmış, Everton'daki son üç sezonunda yalnızca 13 gol atmıştı.
Leeds'teki ilk sezonunda 15 gol kaydetti; bunların 14'ü en üst ligde geldi. İngiltere formasıyla maç sayısını 11'e çıkarmasından yaklaşık beş yıl sonra yeniden millî takıma çağrıldı. Thomas Tuchel yönetiminde üç maçta forma giydi.
Fiziksel durumu özenle yönetilen Calvert-Lewin, Farke'nin takımında neredeyse her maçta forma giydi. Şu anda Premier League'in en istikrarlı forvetlerinden biri ve hava toplarında belki de en büyük tehdit.
Avrupa'nın önde gelen takımları serbest oyuncuyu transfer etme fırsatını kaçırdı
Özellikle tek forvetle oynamayı tercih eden bazı büyük kulüplerin Calvert-Lewin'i kaçırdıklarına pişman olup olmayacakları sorulan eski Leeds forveti Beckford, Birleşik Krallık'taki en iyi bahis sitelerinin adresi FreeBets ile iş birliği kapsamında GOAL'e şöyle konuştu: “Zaten büyük bir kulüpte!”
“Dom'la Leeds'e transfer olduğu yaz konuştum. Ona, ‘Leeds'in seni çeken yanı neydi, seninle ilgilenen başka kulüpler de var mıydı?’ diye sordum. Vardı. Onunla ilgilenen birkaç büyük Avrupa kulübü vardı. İlgilenen birkaç Premier League kulübü de vardı ama yanlış soruları soruyorlardı.
“Leeds'e transfer olmasının nedeni, fizyoterapi ekibine ve onlarla yaptığı görüşmelere güvenmesiydi. Bir süredir birlikte çalıştığı kendine ait bir kondisyon antrenörü var. Vücudunun verdiği sinyalleri dinliyorlar. Küçük sakatlıklarına, sızılarına veya ağrılarına rağmen devam etmesi için zorlanmıyor.
“Everton gibi büyük bir kulübe genç yaşta gittiğinde sana sürekli bunlara rağmen devam etmen söylenir. Biraz daha dayanıklı olman, küçük rahatsızlıkları kafana takmaman istenir. Bir oyuncu olarak her zaman fiziksel açıdan yüzde 100 hazır olamazsın. Zamanın yüzde 5'inde yüzde 100 hazırsan çok iyi durumdasın demektir.
“Hangi kulübe transfer olursa olsun, artık Everton'a gelen genç oyuncudan ziyade deneyimli bir profesyonel olarak görülecekti. Sakatlıklar açısından biraz çalkantılı bir geçmişi olduğu biliniyor ama bunu büyük ölçüde geride bıraktı çünkü vücudunu çok daha iyi tanıyor. Vücudunun verdiği sinyalleri dinliyor. Doğru şekilde besleniyor. Ayrıca bol bol uyuyor ve bu çok önemli. Uyku, toparlanma sürecinde sık sık göz ardı edilen şeylerden biri.
“Bir iki başka kulübe transfer olmayı düşündü ama yalnızca Daniel Farke'yle değil, fizyoterapi ekibiyle de görüştükten ve Leeds'in önümüzdeki beş yıllık projesine baktıktan sonra bunun geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Tabiri caizse uyuyan bir dev.”
- Getty
Leeds 2027'de bir forvet daha transfer edecek mi?
Leeds'in güveni karşılığını buldu; Calvert-Lewin bu sezon çıktığı dokuz maçta takım adına beş gol daha attı. Batı Yorkshire'da takımın kilit isimlerinden biri ve saha içi lideri hâline geldi.
Daha fazlasının geleceğine dair işaretler var. Calvert-Lewin hücumda kendisinden beklenenlerin yükünü memnuniyetle üstlenirken, önümüzdeki transfer dönemlerinde yanına rotasyon için daha fazla alternatif katmaya yönelik girişimlerde bulunulması muhtemel. Böylece oyuncu dayanma sınırına kadar ve ötesinde zorlanmayacak.
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