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Dokuz numaranın yokluğunda sıra dışı bir görev: Barcelona'nın tüm gözleri Gordon'da

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Basel - Barcelona
Basel
Barcelona
Club Friendlies
A. Gordon
La Liga
İsviçre
İspanya
İngiltere

İngiliz milli oyuncu, pazar günü Basel'de Barcelona formasıyla ilk kez sahaya çıkacak

Barcelona taraftarlarının gözü, Katalan takımının formasıyla ilk dakikalarını geçirmeye hazırlanan Anthony Gordon'a çevrildi. Öte yandan teknik direktör Hansi Flick, transfer döneminin kapanmasından önce hücum krizine geçici çözümler arıyor.

Barcelona, Gordon transferini geçen mayıs ayının sonunda, transfer döneminin resmen açılmasından önce, 70 milyon euro sabit ücret ve 10 milyon euro bonus karşılığında Newcastle ile gerçekleştirdi.

Oyuncunun, bugün pazar günü İsviçre ekibi Basel'e karşı St. Jakob-Park'ta oynanacak hazırlık maçında Barcelona formasıyla ilk kez sahaya çıkması bekleniyor.

  • 3 test: dikkat çeken esneklik

    İngiliz oyuncunun yetenekleri, Katalan kulübünün teknik ve idari heyetleri içinde görüş birliği oluşturdu; zira Barcelona'nın geçen sezonki UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle karşısında oynadığı üç maç, teknik direktör Hansi Flick'i ve sportif direktörü ikna etmişti.

    Barcelona'nın 2-1 kazandığı ilk maçta, Gordon net forvet pozisyonunda görev alarak son dakikalarda Newcastle'ın tek golünü kaydetti.

    Yine St. James' Park'ta oynanan ve 1-1 berabere biten son 16 turu ilk maçında ise Gordon, yaşadığı bazı ağrılar nedeniyle maça ilk 11'de başlamadı, ancak bu sıkıntılara rağmen ikinci yarının 21. dakikasında sahaya girdi.

    Spotify Camp Nou'da oynanan rövanş maçında Gordon yeniden net forvet pozisyonunda yer aldı ve Katalan takımının 7-2'lik büyük bir galibiyetle turu geçmesini sağladığı ikinci yarıdaki hücum performansını izledi; oyuncu 81. dakikada oyundan alındı.

    Gordon'un sezon boyunca takip edilmesi, Flick'in oyuncularında mevkilerinden bağımsız olarak genellikle değer verdiği özelliklere sahip olduğunu doğruladı: yüksek tempoda oynayabilme yeteneği, hız, defansif bağlılık ve taktiksel esneklik.

    Gordon aslında sol kanatta oynamada ustadır, ancak Barcelona karşısındaki maçların çoğunda, oyunun koşulları ve karşılaşmaların gereksinimleri nedeniyle daha ileri ve derinlemesine mevkilerde görev aldı.

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  • Gordon hücum boşluğuyla karşı karşıya: kanat mı, santrfor mu?

    Gazetesi Mundo Deportivo'ya göre Barcelona, geçen sezon birlikte 40 gol atan iki hücumcusu Ferran Torres ve Robert Lewandowski'yi kadrosundan kaybetti. Sezon hazırlık döneminde 18 yaşındaki Mısırlı Hamza Abdülkerim geleneksel klasik santrfor rolünü üstlendi ve Birmingham şehrindeki ilk çıkışında iki gol kaydetti. Ancak transfer piyasası kapanıp Flick'in istediği santrforun, ister Julian Alvarez olsun ister başka bir oyuncu, kadroya katılmasına kadar takımın tüm hücum ve ofansif orta saha oyuncularının, sadece ceza sahasının sınırlarında ya da kanatlarda hareket etmekle yetinmek yerine ceza sahasına daha fazla sokulmaları için kapı açık kalıyor.

    Gordon her iki rolü de oynayabilme kabiliyetine sahip ve Flick'in kendisine pazar günü alışılmış mevkisi olan sol kanatta mı şans vereceği, yoksa onu geçen sezon Barcelona karşısında sıklıkla oynadığı mevkide, yani hücumun kalbinde mi kullanacağı merakla beklenecek.

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  • Gordon'un rakamları: Belirgin bir gol içgüdüsü

    Gordon golcü bir içgüdüye sahip; her ne kadar geleneksel anlamda tam bir forvet olmasa da, rakip fileleri havalandırmak için yaşıyor. Bununla birlikte, Barcelona'nın transfer piyasasında beklediği santrfor gelmezken, Flick'in hücum hattındaki tüm oyunculardan gol katkılarını artırmalarını isteyeceğine dair işaretler giderek çoğalıyor.

    Newcastle ile geçirdiği son sezonda Gordon, 46 maçta 17 gol atıp 5 asist yaptı; bu, hücumları sonuçlandırma açısından şimdiye kadarki en iyi istatistiği.

    2024-2025 sezonunda ise oyuncu 42 maçta 9 gol atıp 7 asist yaptı.

    2023-2024 sezonunda ise 48 maçta 12 gol kaydedip 16 asist yaptı. Everton ile geçirdiği son sezon olan 2022-2023'te ise Gordon 34 maçta 4 gol attı.

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  • Barcelona taraftarının istediği kare

    Gordon'un son resmî maçı, bir dönem için, son 60 yılda İngiliz futbolunun en önemli golünün sahibi olmasını sağladı.

    Oyuncu, gerçek bir forvet olarak oynadığı Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'nin golünü kaydetti; uzak direkte gelen bir ortayı takip ederek ilk dokunuşta doğrudan vurdu ve maçın uzun bir bölümü boyunca ülkesinin millî takımını turnuvanın finaline taşıdı, ta ki İngiltere Arjantin karşısında yenilene kadar.

    Boş alanlara sızma, vurulabilir topun ulaşabileceği yeri okuma yeteneği ise Barcelona taraftarlarının Basel maçından itibaren Gordon'dan görmek istediği özellik.

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