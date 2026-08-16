İngiliz oyuncunun yetenekleri, Katalan kulübünün teknik ve idari heyetleri içinde görüş birliği oluşturdu; zira Barcelona'nın geçen sezonki UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle karşısında oynadığı üç maç, teknik direktör Hansi Flick'i ve sportif direktörü ikna etmişti.

Barcelona'nın 2-1 kazandığı ilk maçta, Gordon net forvet pozisyonunda görev alarak son dakikalarda Newcastle'ın tek golünü kaydetti.

Yine St. James' Park'ta oynanan ve 1-1 berabere biten son 16 turu ilk maçında ise Gordon, yaşadığı bazı ağrılar nedeniyle maça ilk 11'de başlamadı, ancak bu sıkıntılara rağmen ikinci yarının 21. dakikasında sahaya girdi.

Spotify Camp Nou'da oynanan rövanş maçında Gordon yeniden net forvet pozisyonunda yer aldı ve Katalan takımının 7-2'lik büyük bir galibiyetle turu geçmesini sağladığı ikinci yarıdaki hücum performansını izledi; oyuncu 81. dakikada oyundan alındı.

Gordon'un sezon boyunca takip edilmesi, Flick'in oyuncularında mevkilerinden bağımsız olarak genellikle değer verdiği özelliklere sahip olduğunu doğruladı: yüksek tempoda oynayabilme yeteneği, hız, defansif bağlılık ve taktiksel esneklik.

Gordon aslında sol kanatta oynamada ustadır, ancak Barcelona karşısındaki maçların çoğunda, oyunun koşulları ve karşılaşmaların gereksinimleri nedeniyle daha ileri ve derinlemesine mevkilerde görev aldı.