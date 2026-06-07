Dokuz kişi yaralandı! İngiltere'nin Dünya Kupası kampı yakınlarında silahlı çatışma

Her iki gazete de Kansas City Emniyet Müdürlüğü'ne atıfta bulunarak, şüphelilerin henüz gözaltına alınmadığını bildiriyor. Olay yeri, teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımının turnuva süresince konaklayacağı Swope Soccer Village'dan yaklaşık yedi kilometre uzaklıkta bulunuyor. Takım, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında halen Florida'da bulunuyor ve Cumartesi günü Tampa'da Yeni Zelanda'yı 1-0 mağlup etmişti.

İngiltere, Çarşamba günü Orlando'da Kosta Rika ile bir hazırlık maçı daha oynayacak ve ardından Kansas City'ye geçecek. İngiltere, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndaki ilk grup maçını 17 Haziran'da Hırvatistan ile oynayacak.

ABD'nin merkezinde yer alması nedeniyle Kansas City, takımlar arasında popüler bir karargah. İngiltere'nin yanı sıra, dünya şampiyonu Arjantin ile Cezayir ve Hollanda takımları da kampını burada kuracak.