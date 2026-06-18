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Dokunulmaz bir oyuncu… Ronaldo, Portekiz’in en büyük taktiksel sorunu mu haline geldi?

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C. Ronaldo
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Portekiz - Kongo D. Cumhuriyeti
Portekiz
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Portekizli yıldız, 2026 ABD Dünya Kupası’nın ilk turunda sergilediği sönük performansla herkesi şaşırttı

Portekiz’in 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Demokratik Kongo ile berabere kalması, sadece geçici bir aksilik değildi; aksine, Portekiz milli takımını yıllardır takip eden bir soruyu yeniden gündeme getirdi: Bu kadar çok yıldız oyuncuyu barındıran bir takım, nasıl olur da gerçek potansiyelinin altında bir performans sergileyebilir?

Kağıt üzerinde Portekiz, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Vitinha ve João Neves gibi isimlerin varlığıyla dünyanın en dengeli milli takımlarından biri gibi görünüyor ve bu isimler herhangi bir teknik direktöre onlarca taktiksel seçenek sunuyor. ancak saha içinde takım, tüm potansiyelini tam olarak kullanmasını engelleyen kısıtlamalara maruz kalmış gibi görünüyor.

Her yeni aksilikte tartışma aynı noktaya geri dönüyor: Portekiz, Cristiano Ronaldo’nun varlığının esiri mi oldu? Yoksa asıl sorun, efsanesinden yararlanırken takımın bedel ödememesini sağlayacak doğru denklemi henüz bulamayan teknik direktör Roberto Martínez’te mi yatıyor?

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ronaldo… İlk çözümden en büyük soruna

    Uzun yıllar boyunca Cristiano Ronaldo’nun varlığı, Portekiz’e rakiplerinin çoğuna karşı hem psikolojik hem de teknik bir üstünlük sağlamaya yetmişti. Bu oyuncu, birçok tarihi dönüm noktasında milli takımı omuzlarında taşımış ve tekrarlanması zor rekorların sahibi, tarihin en golcü oyuncusu olmuştu.

    Ancak futbol geçmişte kalmaz. Bugünün Ronaldo’su, artık yıldırım hızıyla boşluklara hücum eden ya da maç boyunca savunmacılara baskı uygulayan oyuncu değil. Yaş, farklı bir gerçeklik dayattı ve sahadaki rolleri açıkça değişti.

    Sorun bu doğal dönüşümde değil; asıl sorun, Portekiz’in onu hâlâ zaman zaman her şeyin ana ekseni olarak görmesidir. Takım, çoğu atakta hâlâ onu arıyor ve oyuncunun doğası değişmiş olmasına rağmen, varlığı hâlâ belirli bir oyun tarzını dayatıyor.

    Buna karşılık, Portekiz milli takımı daha çeşitlilik, hız ve hareketlilik katabilecek bir oyuncu kadrosuna sahip; ancak sistem sıklıkla Ronaldo’nun etrafında dönmeye devam ediyor.

    İşte burada zor soru ortaya çıkıyor: Portekizli efsanenin varlığı, takımın seçeneklerini genişletmek yerine sınırlandırıyor mu?

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    Martínez… Büyük kararı almaktan çekinen teknik direktör

    Ronaldo sorunun bir parçasıysa, diğer kısmı da teknik direktör Roberto Martiner ile ilgilidir; İspanyol teknik direktör, ligin en güçlü kadrolarından birine sahip olmasına rağmen, tartışma yaratabilecek kararlar almaya hazır görünmüyor.

    Şu ana kadar Portekiz, Ronaldo’yu hem ilk 11’de yer alması hem de sahada mümkün olduğunca uzun süre kalması açısından dokunulmaz bir oyuncu olarak görmeye devam ediyor.

    Ancak büyük milli takımlar duygularla yönetilmez. Başarılı bir teknik direktör, söz konusu olan ülkesinin tarihindeki en büyük oyuncu olsa bile, takımın çıkarını her şeyin üstünde tutan kişidir.

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    Birçok milli takım, sahadaki rollerini yeniden tanımlayarak tarihi yıldızlarının kariyerlerinin son dönemlerini başarılı bir şekilde yönetmeyi başardı.

    Portekiz ise bu hassas konuya yaklaşmaktan korkuyor gibi görünüyor ve sonuç olarak takım taktiksel esnekliğinin büyük bir kısmını yitirirken, diğer oyuncuların sahip olduğu muazzam potansiyelin neden ortaya çıkmadığı konusundaki sorular da devam ediyor.

    Bu nedenle pek çok kişi, asıl krizin Ronaldo'nun kendisi değil, Martinez'in oyuncunun tarihine saygı duymakla takımın güncel ihtiyaçları arasında bir denge kuramaması olduğunu düşünüyor.

    Aynı zamanda, Martinez elindeki özel araçları kullanmakta yetersiz kalıyor ve kimliği belirsiz, Portekiz milli takımının en kötü versiyonlarından birini ortaya koyarak “Avrupa’nın Brezilya’sı”nın yaşadığı çirkin dönemi tamamlıyor.


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    Altın nesil bedelini ödeyecek mi?

    Belki de en büyük ironi, bu krizin asıl kurbanının ne Ronaldo ne de Martinez olması, aksine mevcut Portekiz neslinin tamamı olmasıdır.

    Portekiz, bugün kadro derinliği ve seçenek çeşitliliği açısından tarihinin en iyisi olabilecek bir oyuncu kadrosuna sahip; neredeyse her pozisyonda dünyanın en iyi yıldızlarıyla rekabet edebilecek bir oyuncu bulunuyor. Buna rağmen milli takım, büyük turnuvalarda şampiyonluk için en güçlü adaylardan biri olarak kendini kabul ettirememektedir.

    Sistem tek bir oyuncuya bağlandığında, diğer oyuncular sahada özgürlüklerinin bir kısmını yitirir. Teknik direktör cesur kararlar almaktan çekindiğinde ise takım, gerçek potansiyelinin sınırlı bir versiyonuna dönüşür.

    Portekiz, Ronaldo’yu kadro dışı bırakmaya ya da değerini göz ardı etmeye gerek duymuyor, ancak ona farklı bir şekilde yaklaşması gerekiyor. Onun kalibresindeki bir oyuncu hâlâ fark yaratabilir, ancak belki de on yıl önce herkesin alıştığı şekilde değil.

    Aynı zamanda, Portekiz milli takımı Bruno Fernandes gibi çoğu oyuncunun bariz bireysel performans düşüşünden muzdarip ve bu durum sadece Ronaldo’ya indirgenemez.

    Sonuçta, Portekiz’in krizi Cristiano Ronaldo’nun varlığında değil, onu hâlâ “dokunulmaz parça” olarak görmeye devam etmesinde yatıyor olabilir.

    Son bir zafer bölümü arayan bir efsane ile en zor kararı almakta tereddüt eden bir teknik direktör arasında kalan Portekiz’in altın kuşağı, bitmek bilmeyen tartışmalar ve aksilikler döngüsü içinde en verimli yıllarını boşa harcama tehlikesiyle karşı karşıya.