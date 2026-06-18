Dokunulmaz bir oyuncu… Ronaldo, Portekiz’in en büyük taktiksel sorunu mu haline geldi?

Portekiz’in 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Demokratik Kongo ile berabere kalması, sadece geçici bir aksilik değildi; aksine, Portekiz milli takımını yıllardır takip eden bir soruyu yeniden gündeme getirdi: Bu kadar çok yıldız oyuncuyu barındıran bir takım, nasıl olur da gerçek potansiyelinin altında bir performans sergileyebilir?

Kağıt üzerinde Portekiz, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Vitinha ve João Neves gibi isimlerin varlığıyla dünyanın en dengeli milli takımlarından biri gibi görünüyor ve bu isimler herhangi bir teknik direktöre onlarca taktiksel seçenek sunuyor. ancak saha içinde takım, tüm potansiyelini tam olarak kullanmasını engelleyen kısıtlamalara maruz kalmış gibi görünüyor.

Her yeni aksilikte tartışma aynı noktaya geri dönüyor: Portekiz, Cristiano Ronaldo’nun varlığının esiri mi oldu? Yoksa asıl sorun, efsanesinden yararlanırken takımın bedel ödememesini sağlayacak doğru denklemi henüz bulamayan teknik direktör Roberto Martínez’te mi yatıyor?