Doku, oğlunun doğumu nedeniyle Dünya Şampiyonası’ndan çekiliyor mu? Tartışma patlak verdi

Jeremy Doku, gerekirse ilk çocuğunun doğumuna şahit olmak için milli takım kampından geçici olarak ayrılacağını açıklamasının ardından Belçika’da hararetli bir tartışmanın odağına oturdu. Dünya Kupası’nda mücadele eden Belçikalı kanat oyuncusu, doğumun turnuva dönemine denk gelmesi halinde eşinin yanında olmak istediğini belirtti.





Oyuncunun bu net tutumu, aileyi mutlak bir öncelik olarak görenler ile Dünya Kupası’nı bir sporcunun kariyerinde tekrarlanmayacak bir fırsat olarak görenler arasında hemen bir tartışma başlattı. Il Corriere dello Sport’un aktardığına göre Doku, “Hiçbir baba böyle bir olayı kaçırmamalı” diyerek, taraftarlar ve spor camiası arasında geniş destek bulan bu kararını gerekçelendirdi.



