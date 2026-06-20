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Jeremy Doku Belgium 2026Getty
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Doku, oğlunun doğumu nedeniyle Dünya Şampiyonası’ndan çekiliyor mu? Tartışma patlak verdi

Belçika
J. Doku
Dünya Kupası

"Hiçbir baba böyle bir etkinliği kaçırmamalı," diyor Belçikalı forvet. Ancak herkes aynı fikirde değil

Jeremy Doku, gerekirse ilk çocuğunun doğumuna şahit olmak için milli takım kampından geçici olarak ayrılacağını açıklamasının ardından Belçika’da hararetli bir tartışmanın odağına oturdu. Dünya Kupası’nda mücadele eden Belçikalı kanat oyuncusu, doğumun turnuva dönemine denk gelmesi halinde eşinin yanında olmak istediğini belirtti.


Oyuncunun bu net tutumu, aileyi mutlak bir öncelik olarak görenler ile Dünya Kupası’nı bir sporcunun kariyerinde tekrarlanmayacak bir fırsat olarak görenler arasında hemen bir tartışma başlattı. Il Corriere dello Sport’un aktardığına göre Doku, “Hiçbir baba böyle bir olayı kaçırmamalı” diyerek, taraftarlar ve spor camiası arasında geniş destek bulan bu kararını gerekçelendirdi.


  • Bu konu, L’Équipe’in haberlerinde de ele alındı; burada gazeteci France Pierron, profesyonel bir futbolcu için Dünya Kupası’nın benzersiz değerini vurgulayarak farklı bir bakış açısı ortaya koydu. “Doğum anında babanın hiçbir faydası yoktur, bu bir gerçektir,” dedi; bu sözler kaçınılmaz olarak tartışmaları alevlendirdi. Belçikalı milli oyuncuyu savunmaya eski boksör Brahim Asloum çıktı ve kararlı bir şekilde şöyle karşılık verdi: “Bir çocuk, tüm hayatındır.” Bu müdahale, özellikle sosyal ağlarda büyük yankı uyandırdı; kullanıcıların çoğu, Doku’nun kararını destekledi.


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