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"Doğum günün kutlu olsun tatlım" - Arsenal ve Lionesses'ın yıldızı Leah Williamson, model sevgilisi Elle Smith'in 28. yaş gününü kutlamasına destek olmak için bir dizi sevgi dolu fotoğraf paylaştı
Sosyal medyada romantik bir doğum günü mesajı
Yoğun rehabilitasyon seanslarından bir süre uzaklaşan Williamson, bu hafta önemli bir kişisel dönüm noktasını kutladı. Smith’in 28. doğum gününü kutlamak için Arsenal’in yıldızı, Instagram’a saha dışında birlikte geçirdikleri anları belgeleyen bir dizi sevgi dolu fotoğraf yükledi. Gönderiye, “Doğum günün kutlu olsun tatlım x” yazan sade ama tatlı bir açıklama eşlik ediyordu.
Gönderi, hem taraftarlar hem de takım arkadaşları arasında hızla ilgi gördü ve kadın futbolunun en tanınmış isimlerinden birinin hayatına bir bakış sundu. Williamson için bu kutlama, hem kulüp hem de milli takımda sahadaki etkisini ciddi şekilde sınırlayan, sakatlıklarla dolu ve hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından gelen hoş bir sevinç anı oldu.
- AFP
İngiltere’den ayrılmasının ardından formunu korumak
Saha dışı kutlamalara rağmen Williamson, bir dizi sinir bozucu aksiliklerin ardından tam maç kondisyonuna kavuşmak için mücadele etmeye devam ediyor. Lionesses’in kaptanı, sahaya çıkabilmek için bir rehabilitasyon programı izlemiş olmasına rağmen, hamstring sakatlığı nedeniyle Sarina Wiegman’ın kadrosundan önemli maçlar öncesinde çekilmek zorunda kaldı. West Ham’ın savunma oyuncusu Grace Fisk, İspanya ve Ukrayna’ya karşı oynanacak eleme maçları için onun yerine kadroya çağrıldı.
Çeşitli dönemlerde baldır ve diz sorunları nedeniyle ritmini kaybeden savunma oyuncusu için zor bir yıl oldu. Sezonun başlangıcını kaçıran Fisk, kısa bir süre sahalara dönmeyi başarmış, ancak son hamstring sakatlığı nedeniyle bir kez daha kadro dışı kalmıştı. Hem Arsenal teknik direktörü Renee Slegers hem de İngiltere sağlık ekibinin, daha uzun vadeli hasarları önlemek için Fisk’in antrenman yükünü son derece dikkatli bir şekilde takip ettiği belirtiliyor.
Arsenal’e olan bağlılık hâlâ sarsılmaz
Bu sezon fiziksel açıdan zorlu geçse de, Williamson’ın kuzey Londra’daki uzun vadeli geleceği şimdiden güvence altına alınmış durumda. Bu yılın başlarında kulüp, yıldız savunma oyuncusunun Meadow Park’taki efsanevi kariyerini uzatmak üzere yeni bir sözleşmeye imza attığını doğruladı. Çocukluğundan beri Gunners’ta forma giyen Williamson’ın bu sözleşmesi, öngörülebilir gelecekte de takımın kalbi olmaya devam edeceğini garanti ediyor.
Arsenal, kilit oyuncularını kadroda tutma konusunda proaktif bir tutum sergiledi; Williamson’ın sözleşme uzatması, Steph Catley ve Kim Little gibi önemli isimlerle yapılan yeni anlaşmalarla eş zamanlı olarak gerçekleşti. Kulüp yönetimi, 2026-27 sezonunda hem ulusal hem de Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi hedeflerken, en deneyimli liderlerini bir arada tutmaya kararlı.
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Büyük bir geri dönüşe gözler çevrilmiş durumda
29 yaşındaki oyuncunun şu anki önceliği, gelecek sezona tam gaz başlayabilmek için mevcut rehabilitasyon sürecini tamamlamaktır. 2022 ve 2025 yıllarında İngiltere’yi arka arkaya iki Avrupa Şampiyonası şampiyonluğuna taşıyan Williamson, kendine karşı yüksek standartlar belirlemiştir. Lionesses’in Dünya Kupası elemeleri sürecinde ilerlemesi açısından, onun savunma hattındaki varlığı hayati önem taşımaktadır. Bu ayın başlarında 4-0'lık ağır bir yenilginin ardından A3 Grubu'nu İspanya'nın ardından ikinci sırada tamamlayan İngiltere, şimdi Ekim ayında Yunanistan ile hayati önem taşıyan bir play-off maçına çıkmak zorunda.
Defans oyuncusu, bu son dinlenme döneminin, üst düzeyde geçirdiği birkaç sezonun birikmiş yorgunluğundan vücudunun tamamen kurtulmasını sağlayacağını umuyor. Sözleşme sorunu çözüldükten ve çevresinde güçlü bir destek ağı bulunduktan sonra Williamson, sakatlık sorunlarını geride bırakıp, hem Arsenal hem de İngiltere milli takımında vazgeçilmez bir oyuncu haline getiren dünya klasındaki formuna geri dönmeye odaklanmış durumda.