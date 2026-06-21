"Doğum günün kutlu olsun tatlım" - Arsenal ve Lionesses'ın yıldızı Leah Williamson, model sevgilisi Elle Smith'in 28. yaş gününü kutlamasına destek olmak için bir dizi sevgi dolu fotoğraf paylaştı

Yoğun rehabilitasyon seanslarından bir süre uzaklaşan Williamson, bu hafta önemli bir kişisel dönüm noktasını kutladı. Smith’in 28. doğum gününü kutlamak için Arsenal’in yıldızı, Instagram’a saha dışında birlikte geçirdikleri anları belgeleyen bir dizi sevgi dolu fotoğraf yükledi. Gönderiye, “Doğum günün kutlu olsun tatlım x” yazan sade ama tatlı bir açıklama eşlik ediyordu.

Gönderi, hem taraftarlar hem de takım arkadaşları arasında hızla ilgi gördü ve kadın futbolunun en tanınmış isimlerinden birinin hayatına bir bakış sundu. Williamson için bu kutlama, hem kulüp hem de milli takımda sahadaki etkisini ciddi şekilde sınırlayan, sakatlıklarla dolu ve hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından gelen hoş bir sevinç anı oldu.



