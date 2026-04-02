"Doğru yolu izle!" - Liverpool efsanesi Steven Gerrard, Mısırlı oyuncunun o meşhur şok röportajının ardından Mohamed Salah'a verdiği ayrılık tavsiyesini açıkladı

Kulüp efsanesinin mirasını lekeleme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu hisseden Gerrard, müdahale etmeyi kendine görev edindi. The Overlap programında konuşan eski Liverpool kaptanı şunları açıkladı: "O röportajın olduğu sıralarda onunla konuştum. Ona 'Yaptığın şeyi yapma ve itibarını zedeleme' dedim - evet, onunla doğrudan konuştum. Ara sıra bana mesaj atıyor ya da ben ona mesaj atıyorum, özellikle Leo (Gerrard'ın oğlu) ile bir yere gittiğimde Leo'nun onu görebilmesi için daha sık yazışıyoruz.

"Ama bu bana ona şunu söyleme fırsatı verdi: 'Burada sekiz ya da dokuz yıldır oynuyorsun. Burada bir kraldın, bu mirasa sahipsin. Kendi şartlarınla, doğru şekilde git' dememe fırsat verdi. O zamanlar yaşanan olaylar yüzünden hâlâ biraz duygusaldı. Yedekti, o dönemde takıma girip çıkıyordu, üzgündü. Ocak ayında ayrılsaydı çok yazık olurdu diye düşündüm ve o da ayrıldı."