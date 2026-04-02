"Doğru yolu izle!" - Liverpool efsanesi Steven Gerrard, Mısırlı oyuncunun o meşhur şok röportajının ardından Mohamed Salah'a verdiği ayrılık tavsiyesini açıkladı
Son perdede yaşanan gerginlik
Mısırlı süperstar, geçtiğimiz günlerde bu sezonun sonunda Anfield'dan ayrılacağını açıklayarak futbol dünyasını şoke etti; ancak son sezonu, Liverpool teknik direktörü Slot ile yaşadığı gerginlikler nedeniyle gölgelendi. Salah'ın bir dizi maçta yedek kulübesinde bırakılmasının ardından Aralık ayında ikilinin ilişkisi kırılma noktasına geldi ve bu durum, Elland Road'da Leeds United ile oynanan 3-3 berabere biten maçın ardından verdiği patlamaya neden olan röportajla doruğa ulaştı. Hayal kırıklığını kamuoyuna açıklayan 33 yaşındaki forvet, Slot'u sert bir şekilde eleştirdi ve kulübü kendisini "otobüsün altına atmakla" suçladı.
Gerrard’ın gerginliğin tırmanmasının ardından yaptığı müdahale
Kulüp efsanesinin mirasını lekeleme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu hisseden Gerrard, müdahale etmeyi kendine görev edindi. The Overlap programında konuşan eski Liverpool kaptanı şunları açıkladı: "O röportajın olduğu sıralarda onunla konuştum. Ona 'Yaptığın şeyi yapma ve itibarını zedeleme' dedim - evet, onunla doğrudan konuştum. Ara sıra bana mesaj atıyor ya da ben ona mesaj atıyorum, özellikle Leo (Gerrard'ın oğlu) ile bir yere gittiğimde Leo'nun onu görebilmesi için daha sık yazışıyoruz.
"Ama bu bana ona şunu söyleme fırsatı verdi: 'Burada sekiz ya da dokuz yıldır oynuyorsun. Burada bir kraldın, bu mirasa sahipsin. Kendi şartlarınla, doğru şekilde git' dememe fırsat verdi. O zamanlar yaşanan olaylar yüzünden hâlâ biraz duygusaldı. Yedekti, o dönemde takıma girip çıkıyordu, üzgündü. Ocak ayında ayrılsaydı çok yazık olurdu diye düşündüm ve o da ayrıldı."
Gişe rekorunu kıracak bir film arayışı
Salah'ın sezon sonunda ayrılacağı kesinleşince, dikkatler kulüp için 250 gol atan bu oyuncunun yerine Reds'in kimi getireceğine yöneldi. Gerrard, gelişime açık bir projeye yer olmadığını ve transfer ekibinin piyasanın en üst seviyesindeki isimleri hedeflemesi gerektiğini düşünüyor. "Gişe rekorları kıran birini transfer etmelisiniz, yoksa onun yerini dolduramazsınız. Salah'ın yerini dolduracak oyuncu, dünyanın en iyi üç [veya] dört kanat oyuncusu arasında olmalı çünkü Mo da öyle bir oyuncuydu," dedi Gerrard, kulübün Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise'yi transfer etmek için büyük bir hamle yapacağına dair haberler çıkarken.
Salah'ın kendi şartlarına göre Anfield'dan ayrılışı
Sezonun başlarında yaşanan gerginliklere rağmen, dikkatler artık forvet oyuncusuna kahramanca bir veda töreni düzenlenmesine yönelmiş durumda. Suudi Pro Ligi’ne bedelsiz transfer olasılığı gündemdeyken, iki Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi kupasıyla mirası şimdiden güvence altına alınmış durumda. Gerrard’ın da vurguladığı gibi, onun kalibresinde bir oyuncu kulüpten onurlu bir şekilde ayrılmayı hak ediyor. Mısırlı oyuncu şimdi son dönemdeki olayları geride bırakıp, Merseyside’daki tarihi dokuz yıllık serüvenini muhteşem bir şekilde tamamlamayı hedefliyor.