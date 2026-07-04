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Folarin Balogun, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

"Doğru yolu göstermeliyiz" - Folarin Balogun, "haksız" kırmızı kart ve hakemin elini sıkma kararı hakkında samimi açıklamalarda bulundu

Analysis
ABD
F. Balogun
FEATURES
ABD - Bosna Hersek
Bosna Hersek
Dünya Kupası
ABD - Belçika
Belçika

Forvet, Belçika ile oynanacak bir sonraki maçı kaçıracak, ancak bu, duygularının takımının kurduğu yapıyı engellemesine izin vereceği anlamına gelmez

SEATTLE -- Hayal kırıklığı ve duygusal anlara rağmen, Folarin Balogun yapması gereken son bir şey olduğunu hissetti.

Maçın bitiş düdüğünün çalınmasından birkaç saniye sonra, hâlâ ABD Erkek Milli Takımı antrenman forması giymiş halde, hakem Raphael Claus'un yanına yürüdü, gözlerinin içine baktı ve elini sıktı. Claus'un ikinci yarıda Balogun'u oyundan atma yönündeki tartışmalı kararına rağmen, ne tartışma, ne kin, ne de büyük bir olay yaşandı. Sadece bir adam, bir futbol maçı sonrasında başka bir adamın elini sıkıyordu.

Oysa bir saatten az bir süre önce, bu iki adamdan biri diğerinin Dünya Kupası serüvenini dramatik bir şekilde değiştirmişti. Claus kırmızı kartını çıkarıp Balogun’a gösterdiği anda, forvetin hikâyesi değişti. O ana kadar, o gün bir gol daha atmış olan Balogun, bu yaz ABD Erkek Milli Takımı’nın en iyi oyuncusuydu. Şimdi ise o kırmızı kart yüzünden, ABD Milli Takımı, hücum hattını yönetecek Balogun olmadan Amerikan futbol tarihinin en önemli maçına çıkacak.

Elbette bu durum can yakıcı. İki gün sonra bile, özellikle Balogun için duygular hâlâ taze. Yine de acı, kim olduğunu değiştirmesi için bir mazeret değil, diyor. Aynı zamanda, temsil etmek istediği kişi olmamasının da bir nedeni değil.

"Kendine haksızlık yapıldığını hissedebilirsin, ama bu saygısız davranmak ya da doğru olanı yapmamak için bir mazeret değildir," dedi el sıkışma konusunda. "Her maçtan sonra herkesin elini sıkmaya çalışırım. Bu maç da farklı değildi. Benim için en önemli şey, izleyenlere doğru bir örnek olmaktır.

"Şunun farkındayım: Dünya Kupası, birçok Amerikalı izleyicinin bu turnuvayı ilk kez takip ettiği bir fırsat olabilir. İnsanlara, başınıza ne gelirse gelsin, iyi ya da kötü, kendiniz olmaya devam etmenin önemini göstermek çok önemli."

Ancak artık sayfa resmen Belçika’ya dönüyor. Bu dönüş, Balogun’un yokluğunda tartışmalı bir şekilde gerçekleşiyor. FIFA, olayları daha ağır bir ceza uygulanıp uygulanmayacağını değerlendirdikten sonra Cuma günü, Balogun’un kırmızı kart görmesi nedeniyle bir maçlık cezaya çarptırılacağını doğruladı. Bu, özellikle de kararın niteliği nedeniyle hâlâ tartışma konusu olan kırmızı kartla ilgili tartışmalar göz önüne alındığında, başından beri olası bir senaryoydu.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Oyunun kendisi

    2-0'lık galibiyetin ardından birçok ABD Milli Takımı oyuncusu görüşlerini dile getirdi. Bunun haksızlık olduğunu düşünüyorlardı. Christian Pulisic, kararın bozulamamasının “saçma” olduğunu söyledi. Tyler Adams ise durumu şöyle özetledi: “Tipik FIFA.”

    Balogun ise, oyundan atılmasına neden olan pozisyonu analiz etmesi istendiğinde daha ölçülü davrandı. O pozisyonda, ayağı Tarik Muharemovic’in ayak bileğinin üzerine geldi ve bileğin bükülmesine neden oldu. Canlı izlendiğinde önemsiz bir hareket gibi görünüyordu. Yavaş çekimde ise acı verici bir hareket gibi görünüyordu. Claus, özellikle yavaş çekimde bu pozisyonu incelediği anda ne olacağı belli oldu: kırmızı kart.

    "Benim için, olaylar hakkında görüş bildirdiğimde bile adil olmak önemlidir," dedi Balogun. "Eğer futbol oynamış olsaydınız, kaçınılması imkansız bazı durumlar olduğunu anlardınız ve bu durumlar incelenirken bağlamı da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durumda öyle olmadığını hissettim ve sanırım hepinizin de gördüğü gibi, bacağını başka bir yere koyacak yer yoktu. Bu kaçınılmazdı.

    "Birçok farklı görüş ve yorum gördüm, ama şahsen sarı kartın adil olacağını düşünüyorum; ancak olan oldu, bu yüzden yolumuza devam etmeliyiz ve ben de bunu kabul etmeliyim."

    Balogun bunu hemen kabul etti. ABD Milli Takımı’nın geri kalanı da öyle yaptı. İkinci yarıyı bir kişi eksik oynayarak mücadele ettiler, ikinci golü buldular ve kazandılar. Şimdi, onsuz plan yapmaları gerekecek; oynadığı seviyeyi düşünürsek bu kolay olmayacak.

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Dönüşümlü" bir yaz

    Kırmızı karttan çok önce, Balogun zaten günün kahramanı olmuştu. Bir golü ofsayt nedeniyle iptal edildikten sonra, bu kez iptal edilemeyecek bir gol atarak ABD Milli Takımı’na 1-0’lık üstünlük sağlamıştı. Bu, yaz boyunca attığı üçüncü gol ve Avustralya maçında kendi kalesine atılan golün hazırlayıcısı olarak yaptığı dördüncü önemli katkıydı.

    Gol sevinci sosyal medyayı çılgına çevirdi. Balogun sahanın ortasına doğru koştu ve LeBron James’in meşhur “Silencer” sevincini taklit etti; bu hareket, efsanevi basketbolcunun kendisinden bir tweet gelmesine neden oldu. O anda Balogun sadece spor dünyasının değil, tüm Amerika’nın gündemindeydi.

    İkinci yarıda da durum, tamamen yanlış nedenlerle aynı şekilde devam etti. Birdenbire Amerika, ülkenin yeni kahramanının neden oyundan atıldığını tartışmaya başladı. Birkaç hafta öncesine kadar sadece futbolseverler tarafından tanınan Balogun, aniden Çarşamba gününün en çok konuşulan ismi haline geldi.

    "Tam bir inişli çıkışlı süreç oldu," dedi. "Çok farklı duygular yaşadım. Üzüldüm, mutlu oldum. Dürüst olmak gerekirse, her şey gerçek dışı gibiydi, ama benim için sakin kalmak önemliydi. Asla öfkeyle ya da duygusal tepkilerle hareket etmek istemem."

    Yine de, Belçika ile oynanacak bir sonraki maçta Balogun’un yokluğunun duygusal bir boyutu olacak. Ancak maç öncesindeki günlerde, hâlâ üstüne düşen bir rol olduğunu düşünüyor.

  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yardımsever kalmak

    Balogun’un yerini kimin alacağı henüz belli değil.

    Bu tartışma, Çarşamba günü maçın bitiş düdüğü çalınır çalınmaz başladı. Maç sonrası oyunculara bu konu soruldu ve verdikleri mesaj netti: Bu 26 kişilik bir takım, tek bir kişiden ibaret değil ve Balogun dışında kalan 25 oyuncudan biri bu görevi üstlenmeye hazır.

    Cuma günü itibarıyla bu mesaj değişmemişti.

    "Oynama fırsatı için hazır olmalısınız," dedi Adams. "Balo gibi bir oyuncuyu kaybettiğinizde, elbette işler biraz değişir, ama biz esnek davrandık. Oyuncular oynamaya hazır olduklarını gösterdiler. İster [Ricardo] Pepi olsun, ister Haji [Wright] olsun, ya da farklı bir yöne gidersek, kim bilir? Ben teknik direktör değilim, ama evet, bu herkes için öne çıkmak için heyecan verici bir fırsat olmalı."

    Hem Balogun hem de Adams, Cuma günkü antrenman öncesinde basınla konuştu. Forvet, sahaya dönmeyi dört gözle bekliyordu. Bunun kafasını boşaltmasına yardımcı olacağını söylüyor.

    "Şu anda sakin hissediyorum," dedi. "Antrenman yapmaya hazırım ve antrenman sahasında olmak zihnimi boşaltmama yardımcı oluyor, yani evet, benim için bu da sıradan bir gün."

    Antrenmanlar ayrıca ona elinden geldiğince yardımcı olma fırsatı da sunuyor. Pazartesi günü sahada olmayabilir, ancak sahada olacak oyunculara yardımcı olmak için yapabileceği şeyler var.

    "Neye ihtiyacı olursa," diye yanıtladı, potansiyel yedeğini nasıl hazırlayacağı sorulduğunda. "Sizi bombardımana tutacak türden bir insan değilim. Hayır, genel olarak oldukça çekingen biriyim, ama neye ihtiyacı olursa, sadece o değil, takımdaki herhangi birinin tavsiyeye ya da başka bir şeye ihtiyacı varsa.

    "Yardımcı olabileceğim her konuda bunu seve seve yaparım. Her zaman söylediğim gibi, ben sahada olsam da olmasam da takım her şeyden önce gelir."

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    Başkalarına ilham verme fırsatı

    Balogun bu hafta yeni yerini bulacak ve maç zamanı geldiğinde maçı izlemek için sabırsızlanacak. Oynamayacak, ancak bu sürecin hâlâ önemli bir parçası olmaya devam ediyor. ABD Milli Takımı’nın bu aşamaya gelmesinin en büyük nedenlerinden biri o ve Tim Ream’in maç sonrası söylediği gibi, artık cezalı forvetin yokluğunda diğer herkesin sorumluluk alması gerekiyor.

    "Sadece çocukları destekleyin, takımı destekleyin," dedi Balogun. "Ülkenin bizim yolculuğumuza ve yaptıklarımıza ne kadar ilgi gösterdiğini görmekten çok hoşlanıyorum, bu yüzden benim rolümün herkese destek olmaya devam etmek olduğunu düşünüyorum."

    Balogun’un umudu, bu desteğin işe yaraması ve bu yazın son maçı olmaması. Umut edilen, bu takımın yolculuğunun yıldız forveti olmadan sona ermemesi, aksine takımın bu yokluğu aşarak daha da güçlü bir yapı kurması.

    En azından Balogun'un vermek istediği örnek bu. Zor anlarda oyuncular ve takımlar soğukkanlılıklarını koruyabilir ve doğru olanı yapabilirler. Pazartesi günü, Balogun'un yokluğunda, ABD Milli Takımı için tam da bunu yapmak üzere bir fırsat daha var.

    "Hâlâ ilham verdiğimiz pek çok insan var: bizi izleyen küçük çocuklar, erkek ve kızlar," dedi Balogun. "Onlara, durum ne kadar haksız görünse bile, olaylarla başa çıkmanın doğru yolunu göstermeliyiz."

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