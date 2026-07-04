"Doğru yolu göstermeliyiz" - Folarin Balogun, "haksız" kırmızı kart ve hakemin elini sıkma kararı hakkında samimi açıklamalarda bulundu

SEATTLE -- Hayal kırıklığı ve duygusal anlara rağmen, Folarin Balogun yapması gereken son bir şey olduğunu hissetti.

Maçın bitiş düdüğünün çalınmasından birkaç saniye sonra, hâlâ ABD Erkek Milli Takımı antrenman forması giymiş halde, hakem Raphael Claus'un yanına yürüdü, gözlerinin içine baktı ve elini sıktı. Claus'un ikinci yarıda Balogun'u oyundan atma yönündeki tartışmalı kararına rağmen, ne tartışma, ne kin, ne de büyük bir olay yaşandı. Sadece bir adam, bir futbol maçı sonrasında başka bir adamın elini sıkıyordu.

Oysa bir saatten az bir süre önce, bu iki adamdan biri diğerinin Dünya Kupası serüvenini dramatik bir şekilde değiştirmişti. Claus kırmızı kartını çıkarıp Balogun’a gösterdiği anda, forvetin hikâyesi değişti. O ana kadar, o gün bir gol daha atmış olan Balogun, bu yaz ABD Erkek Milli Takımı’nın en iyi oyuncusuydu. Şimdi ise o kırmızı kart yüzünden, ABD Milli Takımı, hücum hattını yönetecek Balogun olmadan Amerikan futbol tarihinin en önemli maçına çıkacak.

Elbette bu durum can yakıcı. İki gün sonra bile, özellikle Balogun için duygular hâlâ taze. Yine de acı, kim olduğunu değiştirmesi için bir mazeret değil, diyor. Aynı zamanda, temsil etmek istediği kişi olmamasının da bir nedeni değil.

"Kendine haksızlık yapıldığını hissedebilirsin, ama bu saygısız davranmak ya da doğru olanı yapmamak için bir mazeret değildir," dedi el sıkışma konusunda. "Her maçtan sonra herkesin elini sıkmaya çalışırım. Bu maç da farklı değildi. Benim için en önemli şey, izleyenlere doğru bir örnek olmaktır.

"Şunun farkındayım: Dünya Kupası, birçok Amerikalı izleyicinin bu turnuvayı ilk kez takip ettiği bir fırsat olabilir. İnsanlara, başınıza ne gelirse gelsin, iyi ya da kötü, kendiniz olmaya devam etmenin önemini göstermek çok önemli."

Ancak artık sayfa resmen Belçika’ya dönüyor. Bu dönüş, Balogun’un yokluğunda tartışmalı bir şekilde gerçekleşiyor. FIFA, olayları daha ağır bir ceza uygulanıp uygulanmayacağını değerlendirdikten sonra Cuma günü, Balogun’un kırmızı kart görmesi nedeniyle bir maçlık cezaya çarptırılacağını doğruladı. Bu, özellikle de kararın niteliği nedeniyle hâlâ tartışma konusu olan kırmızı kartla ilgili tartışmalar göz önüne alındığında, başından beri olası bir senaryoydu.