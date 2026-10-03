Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Doue, iç saha taraftarı önünde üç puan alamamaktan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Ancak 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Zidane'ın soyunma odasında takıma taktik uygulamalarının doğru olduğunu söylediğini açıkladı.

Doue, oyuncuların teknik direktörün felsefesini sahaya yansıtmak konusunda tamamen kararlı olduğunu vurguladı.

"Elbette sonuçtan biraz hayal kırıklığına uğradık," diyen Doue, TF1'e konuştu. "Bu akşam burada Stade de France'ta taraftarlarımızın önünde gerçekten kazanmak istiyorduk. Yine de olumlu tarafları bir kenara atmayacağız. Pek çok açıdan hocanın talimatlarını uyguladık. Soyunma odasında da söylediği gibi doğru yoldayız."