ZUMA Press Wire
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'Doğru yoldayız!' - Desire Doue, Zinedine Zidane'ın soyunma odası mesajını açıkladı
Fransa'nın İtalya ile berabere kalmasıyla Olise'nin parıltısı gölgede kaldı
Fransa forveti Michael Olise, Paris'te İtalya ile UEFA Uluslar Ligi'nde 1-1 berabere kaldıkları maçta Les Bleus'u öne geçiren bireysel kalite anına imza attı. Bayern Münih'in kanat oyuncusu, ikinci yarının başlamasından 10 dakika sonra Gianluigi Donnarumma'yı mağlup eden enfes bir vuruşla kilidi açtı.
Ancak Alessandro Bastoni'nin 68. dakikadaki eşitlik golü, Zinedine Zidane'ın takımını tamamen dolu Stade de France'ta galibiyetten etti.
Les Bleus'da Paris Saint-Germain forveti Desire Doue de dahil olmak üzere hücumda yeni yetenekler yer aldı.
- Flash Press Agency
Doue, Zidane'ın maç sonrası soyunma odasında söylediği cesaret verici sözleri açıkladı
Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Doue, iç saha taraftarı önünde üç puan alamamaktan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Ancak 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Zidane'ın soyunma odasında takıma taktik uygulamalarının doğru olduğunu söylediğini açıkladı.
Doue, oyuncuların teknik direktörün felsefesini sahaya yansıtmak konusunda tamamen kararlı olduğunu vurguladı.
"Elbette sonuçtan biraz hayal kırıklığına uğradık," diyen Doue, TF1'e konuştu. "Bu akşam burada Stade de France'ta taraftarlarımızın önünde gerçekten kazanmak istiyorduk. Yine de olumlu tarafları bir kenara atmayacağız. Pek çok açıdan hocanın talimatlarını uyguladık. Soyunma odasında da söylediği gibi doğru yoldayız."
Genç Fransız hücum oyuncusu, beraberliğe rağmen taktiksel gelişimini gösterdi
Fransa, topa yüzde 65 oranında sahip olarak sahadaki hakimiyeti kurdu ve İtalya'nın derinde kurduğu savunma bloğunu sürekli zorladı. Olise ile Doue kanatlarda düzenli olarak sorun yarattı ve Zidane'ın yüksek tempolu pres planını uyguladı.
Dayot Upamecano'nun maçın son bölümünde kırmızı kart görmesine rağmen Fransa soğukkanlılığını korudu ve Uluslar Ligi grubundaki sekiz maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü.
Doue, bu yeniden yapılanma sürecinde en önemli şeyin takım olarak kaydedilen ilerleme olduğunu vurguladı.
- Getty Images Sport
Fransa, pazartesi günü Paris'teki karşılaşmada anında telafiye odaklandı
Doue ve Olise, Fransa'nın milli ara dönemindeki ilk galibiyetini aradığı süreçte pazartesi günü Stade de France'ta oynanacak ikinci iç saha maçına odaklanıyor. Genç hücum oyuncuları, olumlu performansı maksimum puana çevirmeyi hedefliyor.
İtalya, savunmadaki çabasından memnun bir şekilde Paris'ten ayrılıyor.
Fransa, pazartesi günü mesaj niteliğinde bir galibiyet almayı hedefliyor.
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