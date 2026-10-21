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“Doğru yolda ilerliyorum”: Manchester City'nin AEK Atina'yı 5-1 yendiği maçta hat-trick yaparak yıldızlaşan Phil Foden daha fazla gol istiyor
İngiliz oyun kurucu, Etihad'daki farklı galibiyete öncülük etti
Foden, Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki 150. maçında hat-trick yapıp bir de asist kaydettikten sonra gol sayısını artırmaya kararlı. Geçen ayki Manchester derbisinde kırmızı kart gören ve hafta sonunda aralık ayından bu yana süren gol hasretine son veren Foden, dört günde dört gole ulaştı. Galibiyet, geçen hafta son şampiyon Paris Saint-Germain karşısında evinde alınan 4-2'lik yenilgiye de ideal bir yanıt oldu.
- Getty Images Sport
Taktik değişiklik, bitirici performansın önünü açtı
Ev sahibi ekip, yaz transfer döneminde kadroya katılan Enzo Fernandez'in serbest vuruşta topu üst direğe nişanlamasının ardından Elliot Anderson'ın kulüpteki ilk golünü atmasıyla öne geçti. Ardından Foden, Rico Lewis'in pasını gole çevirdi. İkinci yarının başlamasından yedi dakika sonra Stavros Pilios, City'nin Aris ve Olympiacos'a karşı oynadığı önceki dört maçta kalesini gole kapatmasının ardından Yunan takımlarından yediği ilk golü attı. Ancak Foden, Rayan Cherki'ye gol pası verdi ve iki gol daha attı.
Maçın ardından kulübün resmî internet sitesine verdiği röportajda takımın performansından duyduğu memnuniyeti dile getiren ve üst köşeye gönderdiği ikinci golünü favorisi olarak seçen Foden, şunları söyledi: “Bundan çok keyif aldım. Takım arkadaşlarım yine harikaydı. Bir kez daha kararlılık gösterdik. Zaman zaman iyi oynamadık, özensiz paslarla top kaybettik. Ama oyun planına bağlı kaldık, mücadeleyi sürdürdük ve sonunda savunmalarını aşmayı başardık. Genel olarak çok mutluyum.
“[En sevdiğim gol] açıkçası muhtemelen ikincisi. Topun kaleye giriş şekli nedeniyle. Yeniden gol attığım için mutluyum. Ben bir hücum oyuncusuyum, bu yüzden gol atmaya ve takıma yardımcı olmaya devam etmeliyim. Bu, özgüvenime de iyi gelecek.”
İstikrarsız geçen iki sezonun ardından en iyi formuna yeniden ulaşma çabasını ve merkezdeki hücum rolünden aldığı keyfi değerlendiren Foden, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yavaş yavaş [en iyi seviyeme dönüyorum] ama hâlâ önümde uzun bir yol var. Doğru yönde ilerliyorum. Bu süreçte gol atmak kesinlikle yardımcı oluyor.
“Çok çalışmaya devam etmeli, teknik direktör ve takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalıyım. Özellikle sahte dokuz rolüne geçtiğimde çok keyif aldım. Olmayı sevdiğim hat aralarında ve boş alanlarda bulunup oyunu birbirine bağladım. Bu akşam o rolden gerçekten çok keyif aldım.”
Altyapıdan yetişen oyuncular Avrupa'da ilk kez sahne aldı
Takımın en golcü oyuncusu Erling Haaland, kısa süre önce yaşadığı sakatlık endişesinin ardından yedek kulübesinde oturmasına rağmen oyuna girmezken teknik direktör Maresca, genç oyuncular Floyd Samba, Allan, Ryan McAidoo, Vitor Reis ve Kaden Braithwaite'e Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçlarında forma verdi.
Foden ise hat-trick yaparak Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasındaki gol sayısını 23'e çıkardı. Böylece Steven Gerrard'ı (21) geride bırakıp İngiliz oyuncular arasında Harry Kane (57), Wayne Rooney (30), Raheem Sterling (27) ve Paul Scholes'un (24) ardından Frank Lampard ile aynı gol sayısına ulaştı.
Devam eden sakatlık krizi sırasında kulübün gelişmekte olan genç oyuncularına nasıl yol gösterdiğini anlatan Foden, şunları ekledi: “Ruben [Dias] ve Erling gibi kaptanlarla birlikte onlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Gençlere yardımcı olmaya çalışıyorum.
“Bu, teknik direktörün onlara duyduğu güveni gösteriyor. Şu anda çok sayıda sakatımız var ve o, genç oyunculara şans vermekten çekinmiyor. Çok iyi oynuyorlardı, bu yüzden bu akşam oynamayı hak ettiler. Onlar adına gerçekten çok mutluyum.”
- Getty Images Sport
Ligde lider olan ekip Aston Villa sınavına çıkıyor
Avrupa’daki yolculuğunu yeniden rayına oturtması, Premier League’deki kusursuz başlangıcını sürdürmek isteyen Manchester City için ideal bir zemin hazırlıyor. Maresca’nın öğrencileri, cumartesi günü Britanya Yaz Saati ile 12.30’da başlayacak maçta Aston Villa’ya konuk olacak. İyice dinlenmiş Haaland ve formunun zirvesindeki Foden ile konuk ekip, Villa Park’ta kendisini bekleyen zorlu mücadeleye hazır görünüyor.
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