Ev sahibi ekip, yaz transfer döneminde kadroya katılan Enzo Fernandez'in serbest vuruşta topu üst direğe nişanlamasının ardından Elliot Anderson'ın kulüpteki ilk golünü atmasıyla öne geçti. Ardından Foden, Rico Lewis'in pasını gole çevirdi. İkinci yarının başlamasından yedi dakika sonra Stavros Pilios, City'nin Aris ve Olympiacos'a karşı oynadığı önceki dört maçta kalesini gole kapatmasının ardından Yunan takımlarından yediği ilk golü attı. Ancak Foden, Rayan Cherki'ye gol pası verdi ve iki gol daha attı.

Maçın ardından kulübün resmî internet sitesine verdiği röportajda takımın performansından duyduğu memnuniyeti dile getiren ve üst köşeye gönderdiği ikinci golünü favorisi olarak seçen Foden, şunları söyledi: “Bundan çok keyif aldım. Takım arkadaşlarım yine harikaydı. Bir kez daha kararlılık gösterdik. Zaman zaman iyi oynamadık, özensiz paslarla top kaybettik. Ama oyun planına bağlı kaldık, mücadeleyi sürdürdük ve sonunda savunmalarını aşmayı başardık. Genel olarak çok mutluyum.

“[En sevdiğim gol] açıkçası muhtemelen ikincisi. Topun kaleye giriş şekli nedeniyle. Yeniden gol attığım için mutluyum. Ben bir hücum oyuncusuyum, bu yüzden gol atmaya ve takıma yardımcı olmaya devam etmeliyim. Bu, özgüvenime de iyi gelecek.”

İstikrarsız geçen iki sezonun ardından en iyi formuna yeniden ulaşma çabasını ve merkezdeki hücum rolünden aldığı keyfi değerlendiren Foden, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yavaş yavaş [en iyi seviyeme dönüyorum] ama hâlâ önümde uzun bir yol var. Doğru yönde ilerliyorum. Bu süreçte gol atmak kesinlikle yardımcı oluyor.

“Çok çalışmaya devam etmeli, teknik direktör ve takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalıyım. Özellikle sahte dokuz rolüne geçtiğimde çok keyif aldım. Olmayı sevdiğim hat aralarında ve boş alanlarda bulunup oyunu birbirine bağladım. Bu akşam o rolden gerçekten çok keyif aldım.”