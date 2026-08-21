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‘Doğru tercih!’: Real Madrid'in genç yıldızı Franco Mastantuono, Fiorentina'ya kiralık olarak katılmak için neden birden fazla teklifi geri çevirdiğini açıkladı
Arjantinli genç yıldız için prestijden çok proje
Mastantuono, Fiorentina'nın sunduğu uzun vadeli vizyonun, diğer yüksek profilli talipler yerine Stadio Artemio Franchi'yi seçmesinin başlıca nedeni olduğunu vurguladı. Küresel futbolda hâlâ en yüksek potansiyelli isimlerden biri olarak görülen 19 yaşındaki oyun kurucu, bu ayın başlarında Bernabeu'dan bir sezonluk kiralık transferini resmen tamamladı. Anlaşma, satın alma opsiyonu ya da zorunluluğu içermeyen düz bir kiralama ve bu da Real Madrid'in oyuncunun uzun vadeli geleceği üzerindeki kontrolünü korumasını sağlıyor.
Tanıtım basın toplantısında konuşan Mastantuono, bu transferden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gazetecilere, "Bana gerçekten ilgi çekici bir proje sunan Fiorentina'da olduğum için çok mutluyum. Kariyerim için doğru tercih buydu ve bunu yaptığım için mutluyum" dedi.
- Getty Images Sport
Benfica'yı geri çevirmek ve River Plate'e dönüş
Mastantuono'nun imzası için yarış büyük çekişmeye sahne oldu; Portekiz devi Benfica'nın da aralarında bulunduğu birçok kulüp, genç oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için devreye girdi. Real Madrid'in, gelişimini alışık olduğu bir ortamda sürdürmesi için onu eski kulübü River Plate'e geri göndermeyi değerlendirdiği bildirildi. Ancak kulüp, sonunda Avrupa'da geçireceği bir dönemin daha uygun olduğuna karar verdi.
Genç oyuncu, “Real ile çok samimi bir görüşme yaptım ve Madrid'den ayrılmaya karar verdim. Ardından çok sayıda teklif aldım ama Fiorentina'nın projesi beni hepsinden daha fazla etkiledi ve açıklamadan bir hafta önce kararımı verdim” dedi. “Adımı bu kulübün tarihine yazdırmayı çok isterim.”
Bernabeu’daki tıkanıklıktan çıkış
Mastantuono’nun transferi, İspanya’daki ilk sezonunda forma süresinin kulüp içindeki sert rekabet nedeniyle sınırlı kalmasının ardından gerçekleşti. Muazzam potansiyeline ve River Plate’e ödenen 45 milyon €’luk bonservis bedeline rağmen, geçen sezon kadro hiyerarşisinde Brahim Diaz ve Arda Guler gibi isimlerin gerisinde kaldı.
Real Madrid, Floransa’da düzenli ilk 11 oyuncusu olarak geçireceği bir sezonun, İspanya’daki rotasyon rolüne kıyasla gelişimi açısından daha faydalı olacağına inanıyor. Transfer kararında uluslararası konumu da etkili oldu; bu yaz Arjantin’in Dünya Kupası kadrosuna alınmamasının ardından, düzenli olarak A takım futbolu oynama ihtiyacı inkâr edilemez hale geldi.
- IPA Sport
Rekor kıran bir geçmiş Floransa'ya geliyor
Fiorentina taraftarlarının, Mastantuono’nun bu kadar genç yaşta imza attığı tarihi başarılar göz önüne alındığında, yeni transferleri konusunda heyecan duymak için her türlü nedeni var. Şu anda, Lionel Scaloni yönetiminde 17 yıl 296 günlükken ilk maçına çıkarak Arjantin A Milli Takımı formasını giyen en genç oyuncu unvanını elinde bulunduruyor.
İtalyan kulübü, resmi internet sitesinde yayımladığı açıklamayla transferi doğrularken, Mastantuono’nun Arjantin Milli Takımı adına şimdiden dört kez forma giydiğini belirtti. Madrid’deki ilk sezonunda attığı üç gol ve Şampiyonlar Ligi deneyimiyle birlikte genç oyuncu, kiralık transferlerde nadiren görülen düzeyde elit bir tecrübe getiriyor. Artık odak noktası, bu potansiyeli Serie A’nın taktiksel ortamında istikrarlı performanslara dönüştürüp dönüştüremeyeceği.
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