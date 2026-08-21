Mastantuono, Fiorentina'nın sunduğu uzun vadeli vizyonun, diğer yüksek profilli talipler yerine Stadio Artemio Franchi'yi seçmesinin başlıca nedeni olduğunu vurguladı. Küresel futbolda hâlâ en yüksek potansiyelli isimlerden biri olarak görülen 19 yaşındaki oyun kurucu, bu ayın başlarında Bernabeu'dan bir sezonluk kiralık transferini resmen tamamladı. Anlaşma, satın alma opsiyonu ya da zorunluluğu içermeyen düz bir kiralama ve bu da Real Madrid'in oyuncunun uzun vadeli geleceği üzerindeki kontrolünü korumasını sağlıyor.

Tanıtım basın toplantısında konuşan Mastantuono, bu transferden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gazetecilere, "Bana gerçekten ilgi çekici bir proje sunan Fiorentina'da olduğum için çok mutluyum. Kariyerim için doğru tercih buydu ve bunu yaptığım için mutluyum" dedi.



