'Doğru seçenek buydu' - Marc-Andre ter Stegen, Ajax'a kiralık transferini tamamladıktan sonra Barcelona'dan ayrılığı hakkında konuştu

Ter Stegen, Ajax'a bir sezonluk kiralık transferini tamamlayarak kariyerinde resmen yeni bir sayfa açtı. Alman kaleci, 2027'ye kadar Amsterdam'da kalacak. Gelişinin açıklanmasının ardından Ter Stegen, görüşmelerin beklenenden uzun sürdüğünü kabul etti ancak transferi sonunda tamamlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. 34 yaşındaki file bekçisi, Ajax yönetimiyle yaptığı görüşmelerin kendisini bu transferin doğru tercih olduğuna kısa sürede ikna ettiğini, buna rağmen Camp Nou'dan 10 yıllık hizmetin ardından ayrılmanın duygusal olarak ağır geldiğini belirtti.

"Güzel şeyler zaman alır. Sonunda her şey yolunda gitti ve burada olduğum için mutluyum" dedi. "Jordi Cruyff ile ilk konuştuğumda bunun doğru seçenek olduğunu hemen hissettim. Teknik direktörü (Michel) tanıyorum, ayrıca Daley Blind'i de tanıyorum. Onlarla proje hakkında konuştum ve çok ikna ediciydiler."