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'Doğru seçenek buydu' - Marc-Andre ter Stegen, Ajax'a kiralık transferini tamamladıktan sonra Barcelona'dan ayrılığı hakkında konuştu
Amsterdam'a uzanan karmaşık bir yol
Ter Stegen, Ajax'a bir sezonluk kiralık transferini tamamlayarak kariyerinde resmen yeni bir sayfa açtı. Alman kaleci, 2027'ye kadar Amsterdam'da kalacak. Gelişinin açıklanmasının ardından Ter Stegen, görüşmelerin beklenenden uzun sürdüğünü kabul etti ancak transferi sonunda tamamlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. 34 yaşındaki file bekçisi, Ajax yönetimiyle yaptığı görüşmelerin kendisini bu transferin doğru tercih olduğuna kısa sürede ikna ettiğini, buna rağmen Camp Nou'dan 10 yıllık hizmetin ardından ayrılmanın duygusal olarak ağır geldiğini belirtti.
"Güzel şeyler zaman alır. Sonunda her şey yolunda gitti ve burada olduğum için mutluyum" dedi. "Jordi Cruyff ile ilk konuştuğumda bunun doğru seçenek olduğunu hemen hissettim. Teknik direktörü (Michel) tanıyorum, ayrıca Daley Blind'i de tanıyorum. Onlarla proje hakkında konuştum ve çok ikna ediciydiler."
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Girona’daki zorlukların ardından formunu kanıtlama
Ter Stegen’in gelişiyle ilgili en büyük soru işaretlerinden biri, Girona’daki kiralık döneminde sakatlıklarla boğuştuğu sezonun ardından fiziksel durumu olmuştu; bu süreç, en üst seviyede uzun vadeli dayanıklılığı konusunda şüpheler doğurmuştu. Alman kaleci, tamamen iyileştiğini ve düzenli olarak yeniden futbol oynamaya hazır olduğunu net şekilde ifade ederken, vücudunun Hollanda liginin talepleri karşısında zorlanabileceğine dair endişeleri de reddetti.
“Barcelona’da Ajax’a göre biraz daha geç başladım ama 2 Temmuz’dan beri antrenman yapıyorum. Tamamen hazırım ve sahada olup hiçbir sorun yaşamadan oynamanın keyfini çıkardığım için çok mutluyum” diyerek bunu doğruladı.
Frenkie de Jong bağlantısı
Röportaj sırasında, kaleci için hazırlanan karşılama videosunda eski takım arkadaşı Frenkie de Jong da yer aldı ve Barcelona soyunma odasında birkaç yıl birlikte geçiren iki oyuncu arasındaki güçlü bağı gözler önüne serdi. Ter Stegen, Hollandalı orta sahanın Hollanda'ya taşınma kararındaki etkisini kabul ederek buna gülümseyerek karşılık verdi.
Ter Stegen için Amsterdam'daki yaşam konusunda tavsiye almak üzere De Jong gibi bir dosta sahip olmak, bu geçiş sürecini tipik bir uluslararası transferden çok daha sorunsuz hale getirdi. “O benim menajerim! Frenkie, Amsterdam'ı çok iyi biliyor. Her zaman dürüsttür ve sözleri bana büyük bir iç rahatlığı verdi. İyi ellerde olduğumu bilmek güzel,” dedi Ter Stegen.
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Johan Cruyff Arena'da yeni bir başlangıç
Barcelona'da yerini kaybettikten ve sakatlıklarla bölünen iki sezon geçirdikten sonra Ter Stegen, Ajax'ı kariyerini yeniden inşa etmek ve Avrupa'nın elit kalecilerinden biri olarak statüsünü geri kazanmak için mükemmel fırsat olarak görüyor. Tecrübeli file bekçisi, oyunculuk kariyerinin son bölümüne girerken bile en iyi yıllarının geride kalmadığını kanıtlamaya kararlı.
Ter Stegen, "Ajax'ı yeniden zirveye taşımak istiyoruz. Burası çok büyük bir tarihe ve uluslararası alanda büyük prestije sahip bir kulüp. Bunun iyi bir sezon olacağından eminim" diyerek sözlerini tamamladı. "Bu stadyuma oynamaya gelmek her zaman özel bir histi. Her zaman çok güzel olduğunu düşünürdüm. Şimdi Johan Cruyff Arena'ya evim diyebildiğim için çok mutluyum."
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