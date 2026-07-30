İtalyan teknik adam, Neymar'ın karşılaştığı zorlukları kabul etti; özellikle de maç kondisyonu ve Fas ile Haiti'ye karşı oynanan açılış grup maçlarını kaçırmasına neden olan 2. derece baldır zorlanmasını. Ancelotti, ESPN'e yaptığı açıklamada, "Bence teknik açıdan kendisinden beklendiği kadar katkı veremedi, çünkü bunu yapamadı" dedi. "Ama tavır açısından çok olumlu bir tavır sergiledi. Ona karşı büyük bir sevgim var, tavrı ve davranışı için kendisine teşekkür ettim ve 26 kişilik kadroya dahil edilmesinin doğru karar olduğunu düşünüyorum."

Teknik direktör, perde arkasında Neymar'ın liderliğini ve profesyonelliğini överken, yıldız oyuncunun turnuva öncesindeki fiziksel durumuna ilişkin hayal kırıklığını da gizlemedi.

Ancelotti, "Beni rahatsız eden tek şey, Neymar'ın o hazırlık döneminde kendisini daha iyi hazırlayabilecek olmasıydı" diye ekledi. "İlk maç yerine dördüncü maç için hazır olabildi. Hayal kırıklığı yaratan tek kısım buydu."