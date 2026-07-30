AFP
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'Doğru karardı!' - Carlo Ancelotti, Brezilya efsanesi uluslararası futboldan resmen emekli olurken Neymar'ın Dünya Kupası kadrosuna çağrılmasını savundu
Ancelotti, tecrübeli ismin kadroya alınmasının arkasında durdu
Neymar, görkemli 16 yıllık milli takım kariyerini resmen noktaladı. 34 yaşındaki oyuncunun bu kararı, Norveç'e karşı Dünya Kupası son 16 turunda yaşanan acı elenişin ardından geldi. Erken vedaya rağmen Brezilya Teknik Direktörü Ancelotti, eski Barcelona oyuncusunun Kuzey Amerika'ya gidecek kadroda yer almayı hak ettiği konusunda kararlı kaldı.
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Fiziksel hazırlık konusundaki hayal kırıklığı
İtalyan teknik adam, Neymar'ın karşılaştığı zorlukları kabul etti; özellikle de maç kondisyonu ve Fas ile Haiti'ye karşı oynanan açılış grup maçlarını kaçırmasına neden olan 2. derece baldır zorlanmasını. Ancelotti, ESPN'e yaptığı açıklamada, "Bence teknik açıdan kendisinden beklendiği kadar katkı veremedi, çünkü bunu yapamadı" dedi. "Ama tavır açısından çok olumlu bir tavır sergiledi. Ona karşı büyük bir sevgim var, tavrı ve davranışı için kendisine teşekkür ettim ve 26 kişilik kadroya dahil edilmesinin doğru karar olduğunu düşünüyorum."
Teknik direktör, perde arkasında Neymar'ın liderliğini ve profesyonelliğini överken, yıldız oyuncunun turnuva öncesindeki fiziksel durumuna ilişkin hayal kırıklığını da gizlemedi.
Ancelotti, "Beni rahatsız eden tek şey, Neymar'ın o hazırlık döneminde kendisini daha iyi hazırlayabilecek olmasıydı" diye ekledi. "İlk maç yerine dördüncü maç için hazır olabildi. Hayal kırıklığı yaratan tek kısım buydu."
Yeni bir dönemin şafağı
Tılsımlı 10 numarası artık denklemden çıkmışken, Ancelotti 2030 Dünya Kupası öncesinde programı baştan sona yeniden inşa etmeye yöneliyor. Bu geçiş, Brezilya futbol felsefesinde önemli bir değişime işaret ediyor; 2010'ların ikonlarına dayalı anlayıştan uzaklaşılıp bir sonraki yetenek dalgasına yönelinmesini ifade ediyor.
Eski Real Madrid patronu, "Bence Neymar gibi oyuncular, ki kendisi zaten dün yorum yaptı, ve kararına tüm saygımla. Tarihte bir jenerasyonun sona erdiğine ve bir diğerinin gelmesi gerektiğine inanıyorum, üstelik bunun bir öncekinden daha iyi olması gerekiyor" dedi.
- Getty Images Sport
Daha fazla deneyimli isimle yolların ayrılması bekleniyor
Neymar, uluslararası arenaya veda etmesi beklenen tek yüksek profilli isim değil. Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nın birkaç önemli isminin daha yolun sonuna geliyor olabileceğini ima etti.
Casemiro, Danilo ve Alex Sandro'nun geleceği sorulduğunda Ancelotti, yaşlanan kadroya ilişkin açık sözlü bir yanıt verdi. "Bence öyle. Bu, sona yaklaşan bir dönem. Elbette hepsine teşekkür etmemiz gerekiyor ve hepsine karşı büyük bir sevgim var. Ancak bence 30 yaşın üzerindeki bir oyuncunun artık bittiği fikri, geleceği düşünmemiz gerektiği anlamına geliyor.... Bu oyunculardan bazıları elbette orada olacak. Örneğin Marquinhos. Alisson'a ise bakacağız."
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