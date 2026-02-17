"Doğru görünmüyor" - Liam Rosenior, Graham Potter ile karşılaştırıldığında Chelsea'de "rol yaptığı" suçlamasıyla karşı karşıya kaldı

Rosenior'un Stamford Bridge'e atanması, kulübün son zamanlarda umut vaat eden yerli teknik direktörlerle yaşadığı deneyimler göz önüne alındığında, her zaman dikkatleri üzerine çekecekti. Birçok Chelsea taraftarı için, yapısal oyun ve taktiksel felsefeye ağırlık veren bir İngiliz teknik direktörün işe alınması, Graham Potter'ın talihsiz görev süresinin istenmeyen anılarını canlandırıyor.

Potter, Brighton'dan büyük beklentilerle gelmişti, ancak pahalı transferler ve tanınmış yıldızlarla dolu kadroya kendi kişiliğini kabul ettirmekte zorlandığı biliniyor ve bu da yaklaşık yedi ay sonra kovulmasına neden oldu. Rosenior, Hull'u yönettikten sonra Chelsea'nin kardeş kulübü Ligue 1 ekibi Strasbourg'un baş antrenörlüğünü üstlenerek, biraz bilinmeyen bir isim olarak geldi. Daha sonra yılın başında Enzo Maresca'nın yerine Blues'un başına getirildi ve 11 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sağlam bir başlangıç yaptı.

Ancak Jamie Carragher, Potter ve Rosenior arasında hızlı bir paralellik kurarak, teknik zekânın tek başına Chelsea gibi modern bir güç merkezinin siyasi ve sosyal ortamında hayatta kalmak için yeterli olmadığını belirtti.