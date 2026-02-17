Getty Images Sport
Çeviri:
"Doğru görünmüyor" - Liam Rosenior, Graham Potter ile karşılaştırıldığında Chelsea'de "rol yaptığı" suçlamasıyla karşı karşıya kaldı
Graham Potter döneminin gölgesi
Rosenior'un Stamford Bridge'e atanması, kulübün son zamanlarda umut vaat eden yerli teknik direktörlerle yaşadığı deneyimler göz önüne alındığında, her zaman dikkatleri üzerine çekecekti. Birçok Chelsea taraftarı için, yapısal oyun ve taktiksel felsefeye ağırlık veren bir İngiliz teknik direktörün işe alınması, Graham Potter'ın talihsiz görev süresinin istenmeyen anılarını canlandırıyor.
Potter, Brighton'dan büyük beklentilerle gelmişti, ancak pahalı transferler ve tanınmış yıldızlarla dolu kadroya kendi kişiliğini kabul ettirmekte zorlandığı biliniyor ve bu da yaklaşık yedi ay sonra kovulmasına neden oldu. Rosenior, Hull'u yönettikten sonra Chelsea'nin kardeş kulübü Ligue 1 ekibi Strasbourg'un baş antrenörlüğünü üstlenerek, biraz bilinmeyen bir isim olarak geldi. Daha sonra yılın başında Enzo Maresca'nın yerine Blues'un başına getirildi ve 11 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sağlam bir başlangıç yaptı.
Ancak Jamie Carragher, Potter ve Rosenior arasında hızlı bir paralellik kurarak, teknik zekânın tek başına Chelsea gibi modern bir güç merkezinin siyasi ve sosyal ortamında hayatta kalmak için yeterli olmadığını belirtti.
- Getty Images Sport
Carragher, Stamford Bridge'deki 'uyum'u sorguluyor
Orta sıralarda yer alan bir ortamdan Londra'nın "akvaryum" ortamına geçiş, birçok kişinin başaramadığı bir sıçramadır. Eski ve şimdiki menajerler arasındaki benzerlikleri değerlendiren Carragher, tarihin tekerrür etmesinden neden korktuğunu ayrıntılı olarak açıkladı.
The Overlap programında "Liam Rosenior'u basın toplantılarında gördüğünüzde onda bir şey var - bunun bir tür rol mü olduğunu bilmiyorum" dedi. "Graham Potter'ın iyi bir teknik direktör olduğuna şüphe yok, bunu Brighton & Hove Albion'da gördük ve o işi aldı, ama Chelsea'de hiç uygun biri gibi gelmedi. Böyle bir kulübü yönetmek için gerekli kişiliğe veya güce sahip gibi gelmedi ve acaba bu da aynı şekilde mi olacak diye merak ediyorum. Doğru gelmiyor."
Rooney eski meslektaşını savunuyor
Carragher şüpheci yaklaşımını sürdürürken, Rosenior ile birlikte çalışmış olanların görüşleri ise tamamen farklı. Derby County'de Rosenior ile yakın işbirliği içinde olan Wayne Rooney, meslektaşının niteliklerini tüm gücüyle savundu. Rooney, eleştirmenlerin "performans" olarak algıladıkları şeyin, aslında yıllarca koçluk becerilerini mükemmelleştiren bir adamın doğal özgüveninden ibaret olduğunu savunuyor.
Manchester United efsanesi, Rosenior'un teknik altyapısının elit düzeyde olduğuna inanıyor, ancak Dünya Kupası şampiyonlarını yönetmenin tamamen farklı bir zorluk olduğunu da kabul ediyor. "O inanılmaz bir koç – %100 – ve işinde bana çok yardımcı olduğunu söyleyebilirim, takımı nasıl organize ettiği, antrenman sahasında nasıl olduğu, nasıl koçluk yaptığı. Koçluğu konusunda hiçbir şüphem yok, ancak Liam'ın şu anda karşı karşıya olduğu zorluk, bu üst düzey oyuncuları yönetmek. Kendine güvenen bir insan, kendine güvenen bir genç, bu yüzden maçlar zorlaştıkça, şu andan sezon sonuna kadar ilginç olacak. Eğer zamanı olursa, iyi iş çıkaracaktır, ama soru şu: zamanı olacak mı?"
- Getty
Elitlerin incelemesini aşmak
Tartışma genellikle, Jose Mourinho veya Thomas Tuchel gibi Chelsea'nin geçmişteki "süper menajerleri" ile karşılaştırıldığında Rosenior'un profiline aşina olunmaması nedeniyle ortaya çıkıyor. Yeni bir yol çizen yerli bir teknik direktör olarak Rosenior, geçmişiyle ilgili bir dizi benzersiz önyargıyla karşı karşıya.
Rooney, onun "rol yaptığı" algısının, kamuoyunun onun orta sıralarda yer alan kulüplerdeki futbol kariyerini, Avrupa'nın dev kulüplerinden birinin lideri olarak yeni statüsüyle uzlaştırmaya çalışmasının bir sonucu olduğunu belirtti.
"Liam'ın durumu bu, onu tanıyorsunuz ama onu tanımıyorsunuz," diye ekledi. "Adını biliyorsunuz, Hull City ve Brighton & Hove Albion gibi takımlarda oynadığını biliyorsunuz, yani İngiltere'de bir kariyeri var. Şimdi taraftarlar ona bakıp 'Rol mü yapıyor, büyük adam olmaya mı çalışıyor?' diyorlar. O sadece kendisi."
Reklam