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‘Doğru fırsat ortaya çıkarsa’ - Arsenal yöneticisinden 45 milyon sterlinlik harika çocuk satışıyla ilgili DEV ipucu
Garlick, Hale End'in geleceğiyle ilgili konuştu
Arsenal CEO'su Garlick, altyapıdan yetişen Lewis-Skelly ile Nwaneri'nin bu yaz kulüpten ayrılma ihtimalini dışlamayı reddetti. Arsenal, transfer döneminin son haftalarında alım yapmadan önce satış yapmak zorunda kalabilir. Arteta'nın ekibi şu ana kadar nispeten mütevazı harcamalar yaptı ve şampiyonluk kazanan kadrosunu güçlendirmek için Christos Tzolis ile Bruno Guimaraes'i kadrosuna kattı. Ancak kadroya hâlâ yeni takviyeler isteniyor.
Teknik direktör, William Saliba'nın sakatlığı için alternatif olacak bir savunmacının yanı sıra yeni bir hücum oyuncusu da isterken, altyapıdan yetişen oyuncuların gönderilmesi önemli miktarda gelir yaratabilir. Pazar günkü Manchester City'ye karşı alınan Community Shield galibiyetinin maç kadrosuna alınmamasının ardından şu anda ayrılmaya en yakın isim Nwaneri gibi görünüyor.
- Getty Images Sport
Ayrılıklara kapıyı aralık bırakmak
Nwaneri, Community Shield zaferini kaçırırken, Lewis-Skelly Arsenal orta sahasının merkezinde ustalıklı bir performans sergiledi. İngiltere genç milli oyuncusu, o zamandan bu yana kulübün en büyük rakiplerinden ikisi olan Manchester United ve Chelsea'ye £45 milyonluk bir transferle ilişkilendirildi. BBC'ye konuşan Garlick, her iki genç oyuncunun da ayrılığına kapıyı açık bıraktı.
"Bence Myles geçen sezonun sonunda harika bir dönem geçirdi ve bu sezona da gerçekten çok iyi başladı, biz de ondan çok ama çok memnunuz" diyen Garlick, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ethan da çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Mesele, kariyerlerinde ilerlerken bu iki oyuncuya yardımcı olacak hangi fırsatların bulunduğuna bakmak, ancak biz altyapımızdan yetişen bu oyuncuları satmak için aktif olarak çalışmıyoruz.
"Doğru fırsat ortaya çıkarsa ve bu hem onlar hem de kulüp için doğru olursa, bunu elbette değerlendiririz."
Transfer spekülasyonları arasında övgü
Doğru bedel karşılığında bir satışa onay vermeye yönelik açık isteklerine rağmen, Arsenal altyapı sistemiyle gurur duymayı sürdürüyor. Her iki genç oyuncu da sezon öncesi hazırlıklar boyunca A takım teknik ekibini istikrarlı şekilde etkiledi.
"Açıkçası akademimize inanıyoruz ve o akademiden çıkan oyuncularla çok başarılı olduk; Myles ve Ethan da bunlardan ikisi" diye ekledi. "Herkes o altyapıdan yetişen oyuncuların yükselip formayı giymesini ve takımın başarısına katkı sağlamasını görmeyi sever.
"Sadece altyapıdan yetişen oyuncuları satmayı hedeflediğimiz bir durum yok; dediğim gibi oyuncu ticareti sürekli gündeme gelen bir şey. Oyuncularla ilgili çok fazla spekülasyon oldu. Diğer kulüplerin oyuncularımıza ilgi göstermesini engelleyemem."
- Getty Images Sport
Arteta'nın şampiyonluk kazanacak kadrosunu küçültmek
Yetenekli akademi oyuncularının ötesinde Arsenal, A takım kadrosunun kenarında kalan isimlerle de aktif olarak yollarını ayırmaya çalışıyor. Gabriel Jesus, Fabio Vieira ve Reiss Nelson'ın önümüzdeki iki hafta içinde ayrılması güçlü şekilde bekleniyor. Ayrıca Gabriel Martinelli'nin uzun vadeli geleceği de yoğun spekülasyonların konusu olmayı sürdürüyor. Eğer bu kıdemli oyuncular ayrılırsa, bu durum Nwaneri ya da Lewis-Skelly'den bonservis geliri elde etme yönündeki acil mali baskıyı azaltabilir.
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