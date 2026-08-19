Nwaneri, Community Shield zaferini kaçırırken, Lewis-Skelly Arsenal orta sahasının merkezinde ustalıklı bir performans sergiledi. İngiltere genç milli oyuncusu, o zamandan bu yana kulübün en büyük rakiplerinden ikisi olan Manchester United ve Chelsea'ye £45 milyonluk bir transferle ilişkilendirildi. BBC'ye konuşan Garlick, her iki genç oyuncunun da ayrılığına kapıyı açık bıraktı.

"Bence Myles geçen sezonun sonunda harika bir dönem geçirdi ve bu sezona da gerçekten çok iyi başladı, biz de ondan çok ama çok memnunuz" diyen Garlick, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ethan da çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Mesele, kariyerlerinde ilerlerken bu iki oyuncuya yardımcı olacak hangi fırsatların bulunduğuna bakmak, ancak biz altyapımızdan yetişen bu oyuncuları satmak için aktif olarak çalışmıyoruz.

"Doğru fırsat ortaya çıkarsa ve bu hem onlar hem de kulüp için doğru olursa, bunu elbette değerlendiririz."