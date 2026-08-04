Istimewa
Çeviri:
Doğmakta olan bir yıldız! Aleksandar Stankovic, Inter teknik direktörü Chivu'dan büyük övgü aldı
Manchester City karşısında sahneye çıkmak
Inter, Hong Kong'da Manchester City'yi 1-1 biten maçın ardından penaltı atışlarında zorlu bir mücadelenin sonunda mağlup etti, ancak asıl dikkatleri üzerine çeken isim Aleksandar Stankovic oldu. Dejan Stankovic'in oğlu, Cristian Chivu'nun takımında orta sahayı yönetti ve yaşının çok ötesinde olgun bir performans sergiledi. Genç Sırp oyuncu, Premier League ekibi adına Divin Mubama'nın erken gelen yakın mesafe golüne cevap veren Benjamin Pavard'ın 20. dakikadaki beraberlik golünün hazırlık aşamasında belirleyici rol oynadı. Oyunun temposunu belirleyen, oyun yönünü değiştiren paslar atan ve sahada kaldığı 60 dakika boyunca savunmada bitmek bilmeyen bir direnç ortaya koyan Stankovic, Inter penaltı atışlarında galibiyete ulaşmadan önce maçın tartışmasız en dikkat çeken ismiydi.
Teknik direktörün nihai güvenini kazanmak
Son düdüğün ardından Sky Sport Italia'ya konuşan Chivu, genç oyuncunun etkileyici ve otoriter performansını övmekte gecikmedi. Inter teknik direktörü, yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, "İyi bir maç çıkardı ve antrenmanlardaki çalışmasından memnunuz" dedi. "Henüz en iyi fiziksel durumda olmamasına rağmen hem mücadele gücü hem de kalitesi açısından çok iyiydi." Teknik direktör ayrıca takımın genel fiziksel durumunun hâlâ gelişme aşamasında olduğunu belirterek, zaman farkının ve yaz programlarının yoğunluğunun ağır bir yük getirdiğini kabul etti.
- AFP
Chivu, transfer taleplerini açıkladı
Stankovic’in yükselişi Inter’e iç kaynaklı bir katkı sağlarken, Chivu kulübün sportif direktörlerinin transfer piyasasında hâlâ yapacak işi olduğunu açıkça belirtti. Rumen teknik adam, kadrosunun savunmadaki derinliğine değinirken, kanatlarda transfer dönemi kapanmadan önce doldurulması gereken belirli bir eksiğe işaret etti. "Şu anda sadece üç kanat beke sahibiz" dedi. "Carlos Augusto orada oynayabilir, ancak ben onu üçüncü stoper olarak tercih ediyorum. Piyasa hâlâ uzun; sabırlı olmalı ve doğru seçimi yapmalıyız."
Ünlü bir gölgenin dışına çıkmak
Stankovic'in üst düzey rakiplere karşı ortaya koyduğu etkileyici performans, onun yaklaşan Serie A sezonunda ilk takımda hızla kalıcı bir rol edindiğine işaret ediyor ve babasının heybetli gölgesinden çıkmak için gereken teknik kapasiteye ve karaktere sahip olduğunu gösteriyor. Chivu, savunmadaki seçeneklerini netleştirmeye ve yeni bir kanat beki takıma entegre etmeye istekliyken, orta sahada sigorta görevi görebilecek, altyapıdan yetişmiş ve hazır bir oyuncuya sahip olmak kritik taktik esneklik sunuyor. Inter şimdi hazırlıklarını sürdürürken bu ivmenin üzerine koymaya çalışacak; çünkü kulüp, altyapısından çıkan bir sonraki yıldızını keşfetmiş olabilir.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun