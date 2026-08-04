Doğmakta olan bir yıldız! Aleksandar Stankovic, Inter teknik direktörü Chivu'dan büyük övgü aldı

Son düdüğün ardından Sky Sport Italia'ya konuşan Chivu, genç oyuncunun etkileyici ve otoriter performansını övmekte gecikmedi. Inter teknik direktörü, yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, "İyi bir maç çıkardı ve antrenmanlardaki çalışmasından memnunuz" dedi. "Henüz en iyi fiziksel durumda olmamasına rağmen hem mücadele gücü hem de kalitesi açısından çok iyiydi." Teknik direktör ayrıca takımın genel fiziksel durumunun hâlâ gelişme aşamasında olduğunu belirterek, zaman farkının ve yaz programlarının yoğunluğunun ağır bir yük getirdiğini kabul etti.