Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier League
Khaled Mahmoud

Çeviri:

Djed Spence, Tottenham'ın Chelsea'ye yenildiği maçta Liam Delap'ın dirsek darbesiyle çenesini kırması nedeniyle koruyucu maske takarak sahaya çıkacak

Djed Spence, Tottenham'ın Chelsea'ye karşı oynadığı Premier Lig maçında Liam Delap'ın müdahalesi sonucu çenesinden acı verici bir kırık yaşamasına rağmen sahaya çıkmaya hazır. Bu sakatlığın ardından, sol bek oyuncusunun Spurs'un sezonun son maçı olan Everton'ı evinde ağırlayacağı karşılaşmada özel yapım bir koruyucu maske takması bekleniyor.

  • Spence ciddi bir çene yaralanması geçirdi

    The Athletic'in haberine göre, Spence'e Salı günü Tottenham'ın Chelsea'ye 2-1 yenildiği Premier Lig maçında yaşanan bir fiziksel temasın ardından çene kırığı teşhisi kondu. Sakatlık, maçın gergin bir anında Delap'ın kontrolsüz bir dirsek darbesinin Spence'e isabet etmesiyle meydana geldi ve bu durum saha kenarındaki sağlık ekibinde anında endişe yarattı.

    Spence daha sonra sosyal medyada olayın görüntülerini paylaştı ve paylaşımın altına bir dizi gülen emoji ekledi. Kırığın ciddiyetine rağmen, eski Middlesbrough oyuncusu, sezonun son haftasına girerken Roberto De Zerbi'nin takımında forma giymeye kararlı. Tıp uzmanları, Spence'e özel bir koruyucu maske takacak. Bu maske, yüz travması geçirdikten sonra hızlı bir şekilde sahalara dönmek isteyen oyuncular için modern futbolda sıkça görülen bir durum.

  Aston Villa v Tottenham Hotspur - Premier League

    Spurs'un sakatlar listesi

    Tottenham, sezonun son maçı olan Everton karşılaşmasına hazırlanırken, bu sezon tüm turnuvalarda Spurs formasıyla 43 maça çıkan Spence'in kadroda yer alması, teknik ekip için önemli bir moral kaynağı oluyor. Sezonun bu kadar kritik bir döneminde Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, Ben Davies, Xavi Simons ve Cristian Romero gibi önemli yıldızların sakatlık krizi nedeniyle sahalardan uzak kalması nedeniyle, kuzey Londra kulübünün ona olan bağımlılığı daha da kritik hale geliyor.

  • Tottenham’ın son haftadaki küme düşmeme mücadelesi

    Tottenham, son hafta öncesinde Premier Lig'den düşmemek için West Ham United ile kıyasıya bir mücadele içinde. Hammers, hayatta kalma şansı yakalamak için Leeds United karşısında üç puanı almakta büyük baskı altında olsa da – bir galibiyetin bile yetmeyebileceğinin farkında olarak – Spurs, üst ligdeki yerini korumak için çok daha avantajlı bir konumda bulunuyor.

    Spurs, sezonun son maçında Everton'ı ağırlamaya hazırlanırken, bitiş çizgisini geçmek için tam kadroya ihtiyaç duyacak. Evinde alacağı bir galibiyet, matematiksel olarak ligde kalmasını garanti edecek, ancak çok daha üstün gol farkı sayesinde, Toffees karşısında alınacak bir beraberlik de gelecek sezon Premier Lig'de kalmak için fazlasıyla yeterli olacaktır.

    Chelsea yenilgisine rağmen Spurs kontrolü elinde tutuyor

    Tottenham son maçında Chelsea'ye yenilmesine rağmen, West Ham'ın Newcastle United deplasmanında 3-1 mağlup olması, takımın ligde kalma umutlarını canlandırdı. Bu hayati gelişme, Spurs'a 1977'den bu yana ilk kez Premier Lig'den düşmekten kurtulma konusunda büyük bir şans sunuyor. Takımın yaşadığı zorluklar, Kuzey Londra'da tarihi bir yılın ortasında yaşanıyor; bu yıl, ezeli rakibi Arsenal'in de 2004'ten bu yana ilk kez Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasına tanık oldu.

