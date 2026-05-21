Djed Spence, Tottenham'ın Chelsea'ye yenildiği maçta Liam Delap'ın dirsek darbesiyle çenesini kırması nedeniyle koruyucu maske takarak sahaya çıkacak

The Athletic'in haberine göre, Spence'e Salı günü Tottenham'ın Chelsea'ye 2-1 yenildiği Premier Lig maçında yaşanan bir fiziksel temasın ardından çene kırığı teşhisi kondu. Sakatlık, maçın gergin bir anında Delap'ın kontrolsüz bir dirsek darbesinin Spence'e isabet etmesiyle meydana geldi ve bu durum saha kenarındaki sağlık ekibinde anında endişe yarattı.

Spence daha sonra sosyal medyada olayın görüntülerini paylaştı ve paylaşımın altına bir dizi gülen emoji ekledi. Kırığın ciddiyetine rağmen, eski Middlesbrough oyuncusu, sezonun son haftasına girerken Roberto De Zerbi'nin takımında forma giymeye kararlı. Tıp uzmanları, Spence'e özel bir koruyucu maske takacak. Bu maske, yüz travması geçirdikten sonra hızlı bir şekilde sahalara dönmek isteyen oyuncular için modern futbolda sıkça görülen bir durum.