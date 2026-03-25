Çeviri:
DJ Diogo Dalot, Manchester United'da atmosferi nasıl canlandırıyor? Portekizli savunma oyuncusu, Kırmızı Şeytanları coşturan şarkı listesi seçimlerini anlatıyor
Dalot, Manchester United'da üstlendiği yeni sorumluluğu memnuniyetle karşılıyor
Dalot, 2020-21 sezonunda AC Milan'da geçirdiği kiralık döneminin ardından Premier League'in dev kulüplerinde düzenli olarak forma giymeye başlayarak, birkaç yıldır Old Trafford'da maçların atmosferini belirleyen isimlerden biri haline geldi. Son iki sezonda tüm turnuvalarda 50'den fazla maça çıktı.
United'ın A takım kadrosunun önde gelen isimlerinden biri olarak, sadece günlük işini yapmanın çok ötesine geçen görevleri de büyük bir özveriyle yerine getiriyor. Dalot, maç başlamadan önce takımın coşkusunu artıracak fon müziğini seçme görevine layık görüldüğü için çok mutlu.
Dalot, soyunma odası DJ'i olarak hangi şarkıları çalacağına nasıl karar veriyor?
Manchester United’ın resmi lojistik ortağı DHL Express ile yapılan bir etkinlikte konuşan Dalot, GOAL’a hangi şarkıları çalacağına nasıl karar verdiğini ve bu kararların karşılaşacakları rakiplerden etkilenip etkilenmediğini sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Uzun zamandır soyunma odasının DJ’iyim ve farklı zevklere sahip 25 oyuncuyu memnun etmeye çalışmak hiç de kolay bir iş değil! Kötü bir şarkı çalmak istemediğim için baskı hissediyorum, ancak artık istekleri dengeleyerek istediğim parçaları seçebileceğim bir aşamadayım. Bu konuya profesyonel bir bakış açısıyla yaklaşıyorum; odadaki enerjiyi düşünmek zorundayım. Bazen ortamı neşelendirmem gerekirken, bazen de insanların kendi alanlarına ihtiyaçları olur - her şey maça bağlı.”
Dalot, eski teknik direktör Ruben Amorim tarafından oluşturulan ve kulüp kaptanı Bruno Fernandes, deneyimli savunma oyuncusu Harry Maguire, Dünya Kupası şampiyonu Lisandro Martinez, Faslı bek Noussair Mazraoui ve tecrübeli kaleci Tom Heaton'ın da yer aldığı Old Trafford'daki altı kişilik liderlik grubunun bir parçası.
Bu görevi üstlenmesiyle ilgili olarak şunları ekledi: “United’ın altı kişilik liderlik ekibinin bir parçası olarak seçilmek bana çok fazla sorumluluk yüklüyor. Bu rol bana zorla verilmiş bir şeyden ziyade oldukça doğal geldi, ancak aynı zamanda bir öğrenme süreci de. Soyunma odasında bu kadar farklı kişilik varken, farklı anlarda herkesle bağlantı kurmanın yollarını bulmak zorundasın. Bu bana, kulübün standartlarına uymak ve herkesi doğru yolda tutmaya çalışmak için ekstra bir sorumluluk veriyor.”
Manchester United, Tayland'da son teknoloji ürünü bir sahanın kurulmasına nasıl katkıda bulundu?
Manchester United, bu felsefeyi dünyanın dört bir yanına yaymaya devam ediyor. Premier Lig’in dev kulübü, DHL Express ile işbirliği yaparak dünyanın coğrafi açıdan en izole topluluklarından birine profesyonel standartlarda, her türlü hava koşuluna uygun bir futbol sahası inşa etti. En yakın büyük şehir olan Chiang Mai'den 140 km ve dört saatten fazla uzaklıkta, en yakın işlevsel futbol sahasından ise 2,5 saatlik bir yolculuk mesafesinde bulunan Tayland'ın Mae Suek bölgesi, futbolu ve özellikle Manchester United'ı seven 11 köy ve 11.577 kişiye ev sahipliği yapıyor.
Heyecan verici projenin resmi açılışında eski Red Devils sol bek oyuncusu Patrice Evra'nın özel bir katılımıyla, United'ın şu anki kaptanı Fernandes şunları söyledi: “Dünyanın dört bir yanındaki küçük çocuklara bir gün Theatre of Dreams'de oynayabileceklerine inanmalarını sağlayan, işte bu tür projelerdir. Futbol oynamanın keyfi ve tutkusu, ister yerel sahada ister Old Trafford'da 75.000 taraftarın önünde olsun, aynıdır. Bu harika bir proje ve Mae Suek'teki çocukların ve daha geniş topluluğun bundan keyif alacağını biliyorum.”
Kariyerine memleketi Brezilya’da başlayan ve ardından Avrupa’ya geçen Red Devils forveti Matheus Cunha ise şöyle devam etti: “Çocukluğumdaki deneyimlerime baktığımda, her şey tamamen özgürce oynamakla ilgiliydi. Taktikleri hiç düşünmezdim, sadece oynardım! Bu özgürlük beni çok geliştirdi çünkü her yaştan insanla tanışmamı sağladı ve her biri bana yeni bir şey öğretti. Bir koçumun ve oynayabileceğim bir yerin olması, büyürken daha iyi bir insan olmamı sağladı. Çocukluğum, futbolcu olma hayaliyle şekillendi, bu yüzden bu çocukların profesyonel seviyedeki bu sahanın yardımıyla aynı fırsatı yakaladığını görmek harika.”
Çocukluk hayalleri asla çok büyük olarak görülmemelidir
Dalot, çocukluk hayallerini gerçeğe dönüştürmek için neyin gerekli olduğunu biliyor ve taban spor kültürünün günümüz sporunun ayrılmaz bir parçası olarak kalması gerektiğine dikkat çekiyor: “Futbolcu olmak istiyorsan, bir yerden başlaman gerekir. Bu jest, bugün benim bulunduğum konumda olmak isteyen pek çok çocuğa bir hayal sunmaya yardımcı olabilir. Oynamak için bir saha ya da mutlu olup bu güzel sporun tadını çıkarabilecekleri bir tesis yoksa, bu hayalleri gerçekleştirmek çok daha zor hale gelir. Bu olağanüstü bir kampanya ve bir gün, gelecekteki bir Manchester United oyuncusunun bu yardım sayesinde kariyerine başladığını duymak bizim için harika bir deneyim olacaktır.”
Dalot, Manchester United’ın kupa hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyor
Dalot, 2018'de United'a katılmadan önce memleketi Porto'da kariyerine başladı. Old Trafford'da on yıllık sadık bir hizmet süresi öngören bir sözleşmesi bulunuyor; plan, kulübün yükseliş eğilimini sürdürmesine yardımcı olmak ve gelecekte Premier Lig şampiyonluğu için mücadele etme konusundaki beklentilerin yanı sıra, daha fazla ulusal ve kıtasal kupa kazanma hedeflerinin de giderek güçlenmesini sağlamak.
