DJ Diogo Dalot, Manchester United'da atmosferi nasıl canlandırıyor? Portekizli savunma oyuncusu, Kırmızı Şeytanları coşturan şarkı listesi seçimlerini anlatıyor

Manchester United’ın resmi lojistik ortağı DHL Express ile yapılan bir etkinlikte konuşan Dalot, GOAL’a hangi şarkıları çalacağına nasıl karar verdiğini ve bu kararların karşılaşacakları rakiplerden etkilenip etkilenmediğini sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Uzun zamandır soyunma odasının DJ’iyim ve farklı zevklere sahip 25 oyuncuyu memnun etmeye çalışmak hiç de kolay bir iş değil! Kötü bir şarkı çalmak istemediğim için baskı hissediyorum, ancak artık istekleri dengeleyerek istediğim parçaları seçebileceğim bir aşamadayım. Bu konuya profesyonel bir bakış açısıyla yaklaşıyorum; odadaki enerjiyi düşünmek zorundayım. Bazen ortamı neşelendirmem gerekirken, bazen de insanların kendi alanlarına ihtiyaçları olur - her şey maça bağlı.”

Dalot, eski teknik direktör Ruben Amorim tarafından oluşturulan ve kulüp kaptanı Bruno Fernandes, deneyimli savunma oyuncusu Harry Maguire, Dünya Kupası şampiyonu Lisandro Martinez, Faslı bek Noussair Mazraoui ve tecrübeli kaleci Tom Heaton'ın da yer aldığı Old Trafford'daki altı kişilik liderlik grubunun bir parçası.

Bu görevi üstlenmesiyle ilgili olarak şunları ekledi: “United’ın altı kişilik liderlik ekibinin bir parçası olarak seçilmek bana çok fazla sorumluluk yüklüyor. Bu rol bana zorla verilmiş bir şeyden ziyade oldukça doğal geldi, ancak aynı zamanda bir öğrenme süreci de. Soyunma odasında bu kadar farklı kişilik varken, farklı anlarda herkesle bağlantı kurmanın yollarını bulmak zorundasın. Bu bana, kulübün standartlarına uymak ve herkesi doğru yolda tutmaya çalışmak için ekstra bir sorumluluk veriyor.”